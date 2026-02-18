Datum: 18/02/2026 21:00
Competitie: Champions League
Speeldag: 1/32 Finales (H)
Stadion: Jan Breydel

LIVE: Wat kan Club Brugge thuis tegen Atlético Madrid?

Club Brugge ontvangt in de heenwedstrijd van de tussenronde in de Champions League Atlético Madrid. Kan blauw-zwart thuis een goede uitgangspositie afdwingen?

Tijd   8' 24" 
Jeroen Deheegher vanuit Jan Breydelstadion
8

Goal 		Doelpunt van Julián Álvarez (Penalty)
7

Penalty 		Penalty voor Atlético Madrid
6
 Krijgen we een penalty voor Atlético Madrid? De VAR is het aan het nakijken...
Bij de corner valt de bal op de arm van Seys, de scheidsrechter wordt naar het scherm geroepen.
5
 Eerste corner voor Atlético, maar er komt weinig gevaar uit.
4
 Diep bal richting Lookman, Ordonez kan wegkoppen.
3
 Diep bal richting Lookman, Ordonez kan wegkoppen.
3
3
 Griezmann verliest de bal en Vanaken zet druk op het middenveld, maar lang kan hij niet in balbezit blijven.
1
 Club Brugge - Atlético Madrid: 0-0
20:15
 Geel gevaar
Bij Club moeten Vanaken en Onyedika een gele kaart vermijden, anders missen ze de terugwedstrijd van volgende week in Madrid.
20:12
 Met spitsen Griezmann en Alvarez en flankaanvallers Giulliano en Lookman kiest Simeone voor veel aanvallend geweld. Atlético is dus niet enkel naar Brugge gekomen om te verdedigen.
20:11
 Carlos Forbs is niet fit geraakt en zit ook niet op de bank. Christos Tzolis vervangt hem in de basis, hij mag voor het eerst sinds 1 februari tegen Union nog eens starten.
20:06
Club Brugge (Club Brugge - Atlético Madrid)
Club Brugge: Simon Mignolet - Kyriani Sabbe - Joel Ordonez - Brandon Mechele - Joaquin Seys - Raphael Onyedika - Aleksandar Stankovic - Christos Tzolis - Hans Vanaken - Mamadou Diakhon - Nicolò Tresoldi
Bank: Ludovit Reis - Hugo Vetlesen - Bjorn Meijer - Romeo Vermant - Gustaf Nilsson - Vince Osuji - Nordin Jackers - Hugo Siquet - Jorne Spileers - Felix Lemarechal - Shandre Campbell

Atlético Madrid: Jan Oblak - Matteo Ruggeri - Dávid Hancko - Marc Pubill - Nahuel Molina Lucero - Ademola Lookman - Marcos Llorente - Koke - Giuliano Simeone - Antoine Griezmann - Julián Álvarez
Bank: Juan Agustín Musso - José María Giménez de Vargas - Rodrigo Mendoza - Johnny - Alexander Sorloth - Alejandro Baena Rodríguez - Thiago Almada - Clément Lenglet - Obed Vaargas - Robin Le Normand - Salvi Esquivel

Club Brugge Club Brugge
Mignolet Simon  
Sabbe Kyriani  
Ordonez Joel  
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Mechele Brandon  
Seys Joaquin  
Onyedika Raphael  
Stankovic Aleksandar  
Tzolis Christos  
Vanaken Hans  
Diakhon Mamadou  
Tresoldi Nicolò  
Bank
Reis Ludovit  
Vetlesen Hugo  
Meijer Bjorn  
Vermant Romeo  
Nilsson Gustaf  
Osuji Vince  
Jackers Nordin  
Siquet Hugo  
Spileers Jorne  
Lemarechal Felix  
Campbell Shandre  
 

Atlético Madrid Atlético Madrid
Oblak Jan  
Ruggeri Matteo  
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
Hancko Dávid  
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
Pubill Marc  
  • Nauwkeurige passes: 9/9 (100%)
Molina Lucero Nahuel  
Lookman Ademola  
Llorente Marcos  
  • Nauwkeurige passes: 6/6 (100%)
Koke  
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
Simeone Giuliano  
Griezmann Antoine  
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Álvarez Julián  
  • Nauwkeurige passes: 8/8 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Bank
Musso Juan Agustín  
Giménez de Vargas José María  
Mendoza Rodrigo  
Johnny  
Sorloth Alexander  
Baena Rodríguez Alejandro  
Almada Thiago  
Lenglet Clément  
Vaargas Obed  
Le Normand Robin  
Esquivel Salvi  

Vooraf

Foto: © photonews

Club Brugge ontvangt in de heenwedstrijd van de tussenronde in de Champions League Atlético Madrid. Kan blauw-zwart thuis een goede uitgangspositie afdwingen?

Drie weken na de kwalificatie tegen Marseille mag Club Brugge weer aan de bak in de Champions League. Het treft daarin Atlético Madrid, blauw-zwart kwam hen de voorbije jaren al meerdere keren tegen.

En Club deed het ook goed tegen de troepen van Diego Simeone. In oktober 2022 won Club met 2-0, in december 2018 werd het 0-0. De Madrilenen zullen Club Brugge dus zeker niet onderschatten als tegenstander. 

Bij blauw-zwart zit Carlos Forbs in de selectie, maar de Portugees trainde de afgelopen dagen niet mee. In de Brugse derby viel hij uit met een voetblessure, maar breuk werden er niet vastgesteld. Hij is dus wel onzeker. 

De kans is dus groot dat Christos Tzolis terug in de basis staat. De Griek is sinds de Gouden Schoen wat op zoek naar zichzelf en sukkelde ook wat met blessures. Kan hij tegen Atlético Madrid nog eens overtuigen? 

Ivan Leko zal zich alvast niet aanpassen. "We zullen ons voetbal brengen. We hebben respect voor Atlético en kennen hun sterktes en zwaktes. We moeten durf tonen op de aanvallende helft. We gaan ons niet echt aanpassen aan Atlético."

