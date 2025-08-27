Volg Club Brugge - Rangers FC live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.
Datum: 27/08/2025 21:00
Competitie: Champions League
Speeldag: Play-offs (T)
Stadion: Jan Breydel

LIVE Club Brugge-Rangers: Tresoldi in de basis bij blauw-zwart

Club Brugge verdedigt in eigen huis een 1-3 voorsprong tegen het Schotse Rangers. Plaatst blauw-zwart zich voor League Phase van de Champions League?

Jeroen Deheegher vanuit Jan Breydelstadion
20:17
 Bij Rangers verhuizen Raskin en Diomande naar de bank in vergelijking met een week geleden Aasgaard en Cameron komen dan weer in de ploeg en zijn hun vervangers.
20:15
 Club Brugge verdedigt in eigen huis een 1-3 zege uit de heenwedstrijd. Romeo Vermant is geblesseerd, Nicolo Tresoldi is zijn vervanger in de spits. Verder voert Hayen geen wissels door in zijn basiself.
Club Brugge: Nicolò Tresoldi - Christos Tzolis - Carlos Forbs - Raphael Onyedika - Hans Vanaken - Simon Mignolet - Aleksandar Stankovic - Brandon Mechele - Jorne Spileers - Kyriani Sabbe - Joaquin Seys
Bank: Zaid Romero - Ludovit Reis - Hugo Vetlesen - Cisse Sandra - Bjorn Meijer - Gustaf Nilsson - Michal Skoras - Nordin Jackers - Hugo Siquet - Lynnt Audoor - Mamadou Diakhon - Shandre Campbell - Kaye Furo

Rangers FC: Jack Butland - Maximillian James Aarons - John Souttar - Joe Rothwell - Thelo Aasgaard - Lyall Cameron - Oliver Antman - Djeidi Gassama - Nasser Djiga - Jayden Meghoma - Danilo Pereira da Silva
Bank: Kieran Wright - Cyriel Dessers - James Henry Tavernier - Connor Barron - Mohammed Diomande - Liam Kelly - Emmanuel Oluwasegun Opeyemi Fernandez - Nicolas Raskin - Mikey Moore - Josh Gentles - Findlay Curtis - Alexander Hutton

Vooraf

Foto: © photonews

Club Brugge verdedigt in eigen huis een 1-3 voorsprong tegen het Schotse Rangers. Plaatst blauw-zwart zich voor League Phase van de Champions League?

Het is pas eind augustus, maar toch speelt Club Brugge al een van zijn belangrijkste wedstrijden van het seizoen. Kan het zich plaatsen voor de League Phase van de Champions League en zich al verzekeren van zeker 30 miljoen euro? 

Op het veld van Rangers deed Club Brugge alvast een goede zaak door met 1-3 te winnen. Een zekerheid is dat echter niet, in de vorige voorronde kwam blauw-zwart tegen Salzburg ook 0-2 achter. 

Wie speelt bij Club Brugge tegen Rangers? 

Het blijft dus opletten en vooraan kan Nicky Hayen niet rekenen op spits Romeo Vermant, die in de lappenmand ligt met een spierblessure. De 20-jarige Nicolo Tresoldi krijgt wellicht zijn eerste basisplaats bij Club. 

Joel Ordonez moet dan weer niet in de basis verwacht worden, hij hoopt nog altijd te vertrekken deze zomer en trainde individueel. Daardoor spelen Mechele en Spileers, die vorige week scoorden, opnieuw centraal achterin. 

Mignolet zal opnieuw in doel staan en Stankovic krijgt wellicht de voorkeur op Reis op het middenveld. In tegenstelling tot de heenwedstrijd zal dus enkel Tresoldi nieuw in de ploeg komen, hij moet mee de kwalificatie over streep helpen trekken. 

