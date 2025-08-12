LIVE Club Brugge-Salzburg: Enkele wissels van Hayen verwacht in cruciale terugwedstrijd

Club Brugge verdedigt in eigen huis een kleine voorsprong tegen Salzburg. Plaats blauw-zwart zich voor de laatste voorronde van de Champions League.

Na de krappe 0-1 zege in Salzburg won Club Brugge de Brugse derby, maar echt veel vertrouwen deed het niet op. In de eerste helft was Cercle Brugge een pak beter, het kon alleen geen enkele kans afmaken.

Zo zal Club Brugge zeker niet aan zijn terugwedstrijd mogen beginnen tegen Salzburg, want ook vorige week toonden de Oostenrijkers zich gevaarlijk, voor de Belgische spits Yorbe Vertessen liet zich enkele keren zien.

Voert Hayen enkele wissels door tegen Salzburg?

Ordonez trainde maandag mee, maar zit niet in de selectie. Dat is wel het geval voor spits Gustaf Nilsson, die kampte met problemen aan zijn achillespees. Skoras ligt nog altijd in de lappenmand.

Er worden wel enkele wissels verwacht van Hayen in vergelijking met de wedstrijd tegen Cercle. Siquet verhuist wellicht naar de bank voor Sabbe met Seys op de linkerflank, Reis en Onyedika staan wellicht weer op het middenveld in de plaats van Stankovic en Vetlesen.

Vooraan is Carlos Forbs opnieuw fit, hij was afgelopen week ziek. Het experiment met Cisse Sandra op de flank mislukte, de Portugees zal wellicht voor het eerst in de basis staan bij blauw-zwart en moet gevaarlijk worden op de counter.