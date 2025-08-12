Volg Club Brugge - Red Bull Salzburg live op Voetbalkrant.com vanaf 19:30.
-
Datum: 12/08/2025 19:30
Competitie: Champions League
Speeldag: Ronde 3
Stadion: Jan Breydel
LIVE Club Brugge-Salzburg: Enkele wissels van Hayen verwacht in cruciale terugwedstrijd
LIVE Club Brugge-Salzburg: Enkele wissels van Hayen verwacht in cruciale terugwedstrijd

Club Brugge verdedigt in eigen huis een kleine voorsprong tegen Salzburg. Plaats blauw-zwart zich voor de laatste voorronde van de Champions League.

Na de krappe 0-1 zege in Salzburg won Club Brugge de Brugse derby, maar echt veel vertrouwen deed het niet op. In de eerste helft was Cercle Brugge een pak beter, het kon alleen geen enkele kans afmaken. 

Zo zal Club Brugge zeker niet aan zijn terugwedstrijd mogen beginnen tegen Salzburg, want ook vorige week toonden de Oostenrijkers zich gevaarlijk, voor de Belgische spits Yorbe Vertessen liet zich enkele keren zien. 

Voert Hayen enkele wissels door tegen Salzburg?

Ordonez trainde maandag mee, maar zit niet in de selectie. Dat is wel het geval voor spits Gustaf Nilsson, die kampte met problemen aan zijn achillespees. Skoras ligt nog altijd in de lappenmand.

Er worden wel enkele wissels verwacht van Hayen in vergelijking met de wedstrijd tegen Cercle. Siquet verhuist wellicht naar de bank voor Sabbe met Seys op de linkerflank, Reis en Onyedika staan wellicht weer op het middenveld in de plaats van Stankovic en Vetlesen. 

Vooraan is Carlos Forbs opnieuw fit, hij was afgelopen week ziek. Het experiment met Cisse Sandra op de flank mislukte, de Portugees zal wellicht voor het eerst in de basis staan bij blauw-zwart en moet gevaarlijk worden op de counter. 

Prono Club Brugge - Red Bull Salzburg

Club Brugge wint
Gelijk
Populairste
2-1
(7x)		 2-2
(2x)		 3-1
(1x)

Vergelijking Club Brugge - Red Bull Salzburg

Positie

2
42

Onderlinge duels gewonnen

2
0
1
06/08 19:00 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg 0-1 Club Brugge Club Brugge
21/02 18:55 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg 4-0 Club Brugge Club Brugge
14/02 21:00 Club Brugge Club Brugge 2-1 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg
Voorzitter Bart Verhaeghe voert de druk op bij Club Brugge: hij liet dat ook duidelijk blijken

Voorzitter Bart Verhaeghe voert de druk op bij Club Brugge: hij liet dat ook duidelijk blijken

06/08 27

Achter de schermen van Club Brugge is het allesbehalve rustig. Terwijl de ploeg zich opmaakt voor het cruciale duel tegen Salzburg in de derde voorronde van de Champions Le...

Vermant na zege op het veld van Salzburg: "Doelpunt zoals in de bekerfinale"

Vermant na zege op het veld van Salzburg: "Doelpunt zoals in de bekerfinale"

06/08 7

Club Brugge heeft de heenwedstrijd van de derde voorronde voor de Champions League met het kleinste verschil gewonnen op het veld van Red Bull Salzburg. Club speelde niet g...

Club-coach Nicky Hayen toch kritisch na winst in Salzburg: "Niet helemaal tevreden"

Club-coach Nicky Hayen toch kritisch na winst in Salzburg: "Niet helemaal tevreden"

06/08 4

Club Brugge heeft met het kleinste verschil gewonnen op het veld van Salzburg. Coach Nicky Hayen was tevreden, maar had ook nog puntjes van kritiek.

Mignolet redt Club, maar zit dit weekend weer op de bank: Vanaken laat zich uit over doelmannenkwestie

Mignolet redt Club, maar zit dit weekend weer op de bank: Vanaken laat zich uit over doelmannenkwestie

06/08 6

Club Brugge heeft met het kleinste verschil gewonnen op het veld van Salzburg. Doelman Simon Mignolet was opnieuw belangrijk met enkele reddingen.

Degryse streng, maar rechtvaardig voor speler Club Brugge: "Het ging te rap voor hem"

Degryse streng, maar rechtvaardig voor speler Club Brugge: "Het ging te rap voor hem"

07/08 12

Club Brugge pakte woensdag een belangrijke overwinning tegen Salzburg. Al was het geen topwedstrijd van blauwzwart.

"Ze mogen zeggen wat ze willen": Vermant reageert op klacht van supporters

"Ze mogen zeggen wat ze willen": Vermant reageert op klacht van supporters

07/08 10

Romeo Vermant scoorde het doelpunt van Club Brugge in Salzburg. Het was zijn eerste goal van het seizoen voor de aanvaller van blauwzwart.

De pijnpunten van het huidige Club Brugge blootgelegd: ze moeten nog een topper halen

De pijnpunten van het huidige Club Brugge blootgelegd: ze moeten nog een topper halen

07/08 6

Club Brugge deed woensdag in Salzburg een gouden zaak door met 0-1 te gaan winnen. Een topgoal van Romeo Vermant maakte het verschil, maar... dat Simon Mignolet de meubelen...

Degryse heeft een ferme waarschuwing voor Club Brugge: "Ronduit ondermaats"

Degryse heeft een ferme waarschuwing voor Club Brugge: "Ronduit ondermaats"

11/08 5

Analist Marc Degryse steekt zijn bezorgdheid over Club Brugge niet onder stoelen of banken. Tegen Cercle vond hij blauw-zwart in de eerste helft veel te slap.

'Club Brugge stuurt recente aanwinst door naar andere club in de Jupiler Pro League'

'Club Brugge stuurt recente aanwinst door naar andere club in de Jupiler Pro League'

11/08 2

Club Brugge staat op het punt een beslissing te nemen omtrent de toekomst van de Zuid-Afrikaanse vleugelaanvaller Shandre Campbell. Volgens Transferfeed wordt overwogen om ...

Nicky Hayen komt met belangrijk nieuws over Joel Ordonez en Gustaf Nilsson

Nicky Hayen komt met belangrijk nieuws over Joel Ordonez en Gustaf Nilsson

11/08 3

Club Brugge speelt dinsdagavond de terugwedstrijd tegen RB Salzburg in de derde voorronde van de UEFA Champions League. Trainer Nicky Hayen had op zijn persconferentie nieu...

Nicky Hayen zegt zonder blikken en blozen wat hij verwacht van Christos Tzolis

Nicky Hayen zegt zonder blikken en blozen wat hij verwacht van Christos Tzolis

11/08

Christos Tzolis blijft ook dit seizoen een cruciale pion in het elftal van Club Brugge. Ondanks zijn uitstekende prestaties wijst coach Nicky Hayen op een belangrijk aandac...

Nicky Hayen maakt selectie bekend en Club Brugge kondigt groot nieuws aan met 'Cherry Moon'

Nicky Hayen maakt selectie bekend en Club Brugge kondigt groot nieuws aan met 'Cherry Moon'

08:00 6

Club Brugge verdedigt in eigen huis een 1-0 voorsprong uit de wedstrijd op bezoek bij Red Bull Salzburg. Er staat dan ook bijzonder veel op het spel, want de vetpotten en h...

Champions League

 Ronde 3
Malmö FF Malmö FF 0-0 FC Kopenhagen FC Kopenhagen
Shkendija 79 Shkendija 79 0-1 FK Qarabag FK Qarabag
Dinamo Kiev Dinamo Kiev 0-1 Pafos FC Pafos FC
Kairat Almaty Kairat Almaty 1-0 Slovan Bratislava Slovan Bratislava
Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg 0-1 Club Brugge Club Brugge
Ludogorets Ludogorets 0-0 Ferencváros Ferencváros
Lech Poznan Lech Poznan 1-3 Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado
Feyenoord Feyenoord 2-1 Fenerbahçe Fenerbahçe
Nice Nice 0-2 SL Benfica SL Benfica
FK Qarabag FK Qarabag 18:00 Shkendija 79 Shkendija 79
Fenerbahçe Fenerbahçe 19:00 Feyenoord Feyenoord
FC Kopenhagen FC Kopenhagen 19:00 Malmö FF Malmö FF
Pafos FC Pafos FC 19:00 Dinamo Kiev Dinamo Kiev
Club Brugge Club Brugge 19:30 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg
Slovan Bratislava Slovan Bratislava 20:15 Kairat Almaty Kairat Almaty
Ferencváros Ferencváros 20:15 Ludogorets Ludogorets
SL Benfica SL Benfica 21:00 Nice Nice
Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado 21:00 Lech Poznan Lech Poznan
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved