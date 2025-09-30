Volg Atalanta - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 18:45.
-
Datum: 30/09/2025 18:45
Competitie: Champions League
Speeldag: Speeldag 2
Stadion: Stadio Atleti Azzurri d'Italia

LIVE Atalanta-Club Brugge: Hayen zet Tresoldi en Sandra in de basis

In zijn tweede wedstrijd in de League Phase speelt Club Brugge op verplaatsing tegen Atalanta. Kan blauw-zwart opnieuw stunten in Italië?

Discussieer live mee! Lees 6 reacties...
Atalanta: Marco Carnesecchi - Odilon Kossounou - Berat Djimsiti - Honest Ahanor - Raoul Bellanova - Marten de Roon - Ederson - Lorenzo Bernasconi - Mario Pasalic - Nikola Krstović - Ademola Lookman
Bank: Yunus Musah - Kamaldeen Sulemana - Lazar Samardžić - Francesco Rossi - Relja Obric - Marco Brescianini - Marco Sportiello - Daniel Maldini - Davide Zappacosta

Club Brugge: Nordin Jackers - Joaquin Seys - Brandon Mechele - Joel Ordonez - Kyriani Sabbe - Hans Vanaken - Aleksandar Stankovic - Cisse Sandra - Christos Tzolis - Nicolò Tresoldi - Carlos Forbs
Bank: Zaid Romero - Ludovit Reis - Hugo Vetlesen - Bjorn Meijer - Tristan Van Den Heuvel - Romeo Vermant - Gustaf Nilsson - Vince Osuji - Hugo Siquet - Lynnt Audoor - Mamadou Diakhon - Shandre Campbell

Atalanta Atalanta
  Speler
29 Carnesecchi Marco  
3 Kossounou Odilon  
19 Djimsiti Berat  
69 Ahanor Honest  
16 Bellanova Raoul  
15 de Roon Marten  
13 Ederson  
47 Bernasconi Lorenzo  
8 Pasalic Mario  
90 Krstović Nikola  
11 Lookman Ademola  
  Bank
6 Musah Yunus  
7 Sulemana Kamaldeen  
10 Samardžić Lazar  
31 Rossi Francesco  
40 Obric Relja  
44 Brescianini Marco  
57 Sportiello Marco  
70 Maldini Daniel  
77 Zappacosta Davide  

Club Brugge Club Brugge
  Speler
29 Jackers Nordin  
65 Seys Joaquin  
44 Mechele Brandon  
4 Ordonez Joel  
64 Sabbe Kyriani  
20 Vanaken Hans  
25 Stankovic Aleksandar  
11 Sandra Cisse  
8 Tzolis Christos  
7 Tresoldi Nicolò  
9 Forbs Carlos  
  Bank
2 Romero Zaid  
6 Reis Ludovit  
10 Vetlesen Hugo  
14 Meijer Bjorn  
16 Van Den Heuvel Tristan  
17 Vermant Romeo  
19 Nilsson Gustaf  
24 Osuji Vince  
41 Siquet Hugo  
62 Audoor Lynnt  
67 Diakhon Mamadou  
84 Campbell Shandre  

Prono Atalanta - Club Brugge

Atalanta wint
Gelijk
Club Brugge wint
Atalanta Atalanta wint Gelijk Club Brugge Club Brugge wint
45% 35% 20%
Populairste
2-1
(8x)		 1-1
(7x)		 1-3
(2x)

Vergelijking Atalanta - Club Brugge

Positie

33
1

Punten

0
3

Gewonnen

0
1

Verloren

1
0

Gescoorde doelpunten

0
4

Doelpunten tegen

4
1

Gele kaarten

1
2

Onderlinge duels gewonnen

0
0
2
18/02 21:00 Atalanta Atalanta 1-3 Club Brugge Club Brugge
12/02 18:45 Club Brugge Club Brugge 2-1 Atalanta Atalanta
Analist Frank Boeckx weet zeker hoe Club Brugge Atalanta pijn kan doen

Analist Frank Boeckx weet zeker hoe Club Brugge Atalanta pijn kan doen

29/09 1

Na Monaco wacht Atalanta de volgende uitdaging voor Club Brugge in de Champions League. Analist Frank Boeckx nam de Italianen onder de loep en ziet dat er onder de nieuwe c...

Spijtig of een geluk? Club Brugge hoeft Charles De Ketelaere niet te vrezen

Spijtig of een geluk? Club Brugge hoeft Charles De Ketelaere niet te vrezen

29/09 2

Atalanta moet het dinsdag opnieuw zonder Charles De Ketelaere (24) stelen in hun Champions League-duel tegen Club Brugge. De ex-speler van blauw-zwart is hervallen in de sp...

Club Brugge maakt selectie bekend: drie verrassingen, één extra geblesseerde

Club Brugge maakt selectie bekend: drie verrassingen, één extra geblesseerde

29/09 1

Club Brugge trainde nog een laatste keer op eigen bodem, alvorens af te reizen richting Bergamo voor de belangrijke wedstrijd tegen Atalanta. Een paar spelers zitten niet o...

Hayen kruipt in Bergamo niét in de rol van underdog, maar: "We zullen boven onszelf moeten uitstijgen"

Hayen kruipt in Bergamo niét in de rol van underdog, maar: "We zullen boven onszelf moeten uitstijgen"

29/09

Club Brugge kruist dinsdag de degens met Atalanta BC. Na de klinkende overwinning tegen AS Monaco wordt héél véél verwacht van blauw-zwart. Nicky Hayen onderschat de Italia...

Het (niet zo) geheime wapen van Nicky Hayen om matchen te beslissen: het breekijzer dat niemand ziet aankomen

Het (niet zo) geheime wapen van Nicky Hayen om matchen te beslissen: het breekijzer dat niemand ziet aankomen

14:40 3

Nicky Hayen zal alle truken van de foor uit de kast moeten halen vanavond. De coach heeft in zijn periode bij blauw-zwart echter al een geheim aanvallend wapen gesmeed waar...

Hein Vanhaezebrouck vol lof voor speler Club Brugge: "Een fenomeen, ze moesten hem aan een ketting leggen"

Hein Vanhaezebrouck vol lof voor speler Club Brugge: "Een fenomeen, ze moesten hem aan een ketting leggen"

13:00 3

Hein Vanhaezebrouck heeft dit seizoen al meermaals de loftrompet gezongen over Joaquin Seys. En ook in aanloop naar de Champions League tegen Atalanta en de wedstrijd komen...

Champions League

 Speeldag 2
Atalanta Atalanta 18:45 Club Brugge Club Brugge
Kairat Almaty Kairat Almaty 18:45 Real Madrid Real Madrid
Bodø Glimt Bodø Glimt 21:00 Tottenham Tottenham
Inter Milaan Inter Milaan 21:00 Slavia Praag Slavia Praag
Marseille Marseille 21:00 Ajax Ajax
Galatasaray Galatasaray 21:00 Liverpool FC Liverpool FC
Pafos FC Pafos FC 21:00 Bayern München Bayern München
Chelsea Chelsea 21:00 SL Benfica SL Benfica
Atlético Madrid Atlético Madrid 21:00 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
FK Qarabag FK Qarabag 01/10 FC Kopenhagen FC Kopenhagen
Union SG Union SG 01/10 Newcastle United Newcastle United
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 01/10 PSV PSV
Barcelona Barcelona 01/10 PSG PSG
Napoli Napoli 01/10 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 01/10 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Villarreal Villarreal 01/10 Juventus Juventus
Monaco Monaco 01/10 Manchester City Manchester City
Arsenal Arsenal 01/10 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved