Volg Atalanta - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 18:45.
|Datum:
|30/09/2025 18:45
|Competitie:
|Champions League
|Speeldag:
|Speeldag 2
|Stadion:
|Stadio Atleti Azzurri d'Italia
LIVE Atalanta-Club Brugge: Hayen zet Tresoldi en Sandra in de basis
In zijn tweede wedstrijd in de League Phase speelt Club Brugge op verplaatsing tegen Atalanta. Kan blauw-zwart opnieuw stunten in Italië?
|
Atalanta:
Marco Carnesecchi
- Odilon Kossounou
- Berat Djimsiti
- Honest Ahanor
- Raoul Bellanova
- Marten de Roon
- Ederson
- Lorenzo Bernasconi
- Mario Pasalic
- Nikola Krstović
- Ademola Lookman
Bank: Yunus Musah - Kamaldeen Sulemana - Lazar Samardžić - Francesco Rossi - Relja Obric - Marco Brescianini - Marco Sportiello - Daniel Maldini - Davide Zappacosta
Club Brugge: Nordin Jackers - Joaquin Seys - Brandon Mechele - Joel Ordonez - Kyriani Sabbe - Hans Vanaken - Aleksandar Stankovic - Cisse Sandra - Christos Tzolis - Nicolò Tresoldi - Carlos Forbs
Bank: Zaid Romero - Ludovit Reis - Hugo Vetlesen - Bjorn Meijer - Tristan Van Den Heuvel - Romeo Vermant - Gustaf Nilsson - Vince Osuji - Hugo Siquet - Lynnt Audoor - Mamadou Diakhon - Shandre Campbell
|
Vergelijking Atalanta - Club Brugge
Positie
33
1
Punten
0
3
Gewonnen
0
1
Verloren
1
0
Gescoorde doelpunten
0
4
Doelpunten tegen
4
1
Gele kaarten
1
2
Onderlinge duels gewonnen
0
0
2
|18/02 21:00
|Atalanta
|1-3
|Club Brugge
|12/02 18:45
|Club Brugge
|2-1
|Atalanta