Datum: 01/10/2025 18:45
Competitie: Champions League
Speeldag: Speeldag 2
Stadion: Joseph Marien stadion

LIVE: Khalaili mist de aansluitingstreffer

Union Saint-Gilloise speelt vanavond om 18u45 de tweede wedstrijd in de Champions League en ontvangt Newcastle United in het Lotto Park. Na de eerste speeldag wil Union zich tonen voor eigen publiek tegen een stevige Engelse tegenstander.

Tijd   62' 59" 
Johan Walckiers vanuit RSC Anderlecht Stadion
64

Goal 		Doelpunt van Anthony Gordon (Penalty)
62

Penalty 		Penalty voor Newcastle United
61
 Er is hands gezien door de VAR en de Zwitserse ref wijst na het bekijken van de beelden naar de penaltystip.
60
  Gele kaart voor Marc Giger
59
 Vervangen Joelinton Cassio Apolinário de Lira
Ingevallen Lewis Miley
57
  Gele kaart voor Kevin Mac Allister
51
  Gele kaart voor Christian Burgess
49
 Zorgane schiet, maar Pope gaat plat en heeft de bal klemvast.
47
 Khalaili wordt weggestuurd door Giger en komt één op één met Pope, maar schiet net voorbij de tweede paal. Dit had de 1-2 moeten zijn. Als je dit laat liggen, kan je op niet meer hopen.
46
 Woltemade houdt maar liefst vier Union-spelers aan de praat en lijkt dan nog Elanga te gaan lanceren, maar Leysen steekt er nog een stokje voor.


Scheidsrechter 		Rust


45
 We krijgen 2 minuten blessuretijd.
45
 Vervangen Promise David
Ingevallen Marc Giger
45
 Ait El Hadj schiet over.
43

Goal 		Doelpunt van Anthony Gordon (Penalty)
43

Penalty 		Penalty voor Newcastle United
Leysen laat zich vangen door de behendige Elanga. Hij zet zijn tackle in, maar op het laatste moment duwt Elanga de bal opzij en raakt Leysen hem op zijn been. Penalty natuurlijk. Gordon zet zonder problemen om.
40
 Het gaat over en weer, maar Newcastle lijkt toch nog steeds de gevaarlijkste ploeg.
39
  Gele kaart voor Kamiel Van de Perre
35
  Gele kaart voor Joelinton Cassio Apolinário de Lira
31
 Schotje van Ait El Hadj, maar met deze aanval viel meer te doen. Khalaili nam een paar ondoordachte beslissingen.
29
 Een kopbal van Joelinton gaat maar net naast het doel van Scherpen.
25
 Union begint kansen te krijgen. Pope moet een kopbal uit het hoekje halen.
24
 Schot van Zorgane, maar in de handen van Pope.
22
 Eens een uitbraak van Union. Niang probeert David te bereiken, maar er steekt nog net een Engelsman een been tussen zijn voorzet.
21
 Amai, die voorzetten van Elanga... Dat zie je niet veel in België. Elke bal die hij voor doel brengt is gevaarlijk.
17

Goal 		Doelpunt van Nick Woltemade (Sandro Tonali)
Tonali schiet van buiten de zestien en de bal wijkt af waardoor Scherpen op het verkeerde been staat en geklopt is.
16
 Het is nu corner na corner voor Newcastle. Kunnen ze dat blijven wegwerken bij Union?
15
 Union nu wel onder druk. Ze krijgen de bal niet weg en moeten massaal terugplooien.
14
 Joelinton schiet een afvallende bal ver over.
10
 Newcastle is een stevige ploeg, maar met Union hebben ze toch hun handen vol. Als het op duels aankomt, zijn de Brusselaars op hun best.
8
 Scherpen durft een hoge bal niet vangen en bokst weg. Dat is geen teken van groot vertrouwen.
6
 Rodriguez kopt over na een hoekschop.
3
 Union lijkt alvast niet onder de indruk van Newcastle. Ze gaan gewoon in de aanval, zoals altijd.
1
 Union SG - Newcastle United: 0-0
Union SG (Union SG - Newcastle United)
Union SG: Kjell Scherpen - Kevin Mac Allister - Christian Burgess - Fedde Leysen - Anan Khalaili - Kamiel Van de Perre - Adem Zorgane - Ousseynou Niang - Anouar Ait El Hadj - Promise David - Kevin Rodriguez
Bank: Vic Chambaere - Mamadou Thierno Barry - Mathias Rasmussen - Guilherme Smith - Rob Schoofs - Marc Giger - Sofiane Boufal - Ross Sykes - Louis Patris - Soulaimane Berradi

Newcastle United (Union SG - Newcastle United)
Newcastle United: Nick Pope - Kieran Trippier - Malick Thiaw - Sven Botman - Dan Burn - Bruno Guimarães - Sandro Tonali - Joelinton Cassio Apolinário de Lira - Anthony Elanga - Nick Woltemade - Anthony Gordon
Bank: Lewis Hall - Fabian Schär - Harvey Lewis Barnes - Emil Krafth - William Osula - Jacob Murphy - Joe Willock - Aaron Ramsdale - Alex Murphy - Lewis Miley
Vooraf

LIVE: Union gaat op zoek naar nieuwe Europese stunt: deze spelers worden aan de aftrap verwacht
Union Saint-Gilloise speelt vanavond om 18u45 de tweede wedstrijd in de Champions League en ontvangt Newcastle United in het Lotto Park. Na de eerste speeldag wil Union zich tonen voor eigen publiek tegen een stevige Engelse tegenstander.

Trainer Sébastien Pocognoli kan niet rekenen op Mohammed Fuseini, die nog wekenlang uitgeschakeld blijft door een enkelblessure. Ook Raul Florucz ontbreekt, geschorst voor zijn derde en laatste Europese wedstrijd na een rode kaart met zijn vorige club.

Goed nieuws is er voor Anouar Ait El Hadj en Kevin Rodriguez, die tegen Westerlo rust kregen en nu terugkeren in de selectie. Zij zouden samen met Kamiel Van De Perre het middenveld van Union meer kracht en fysieke aanwezigheid kunnen geven.

Bij Newcastle ontbreekt Tino Livramento door een zware blessure die hij opliep tegen Arsenal. Daarnaast zijn ook Yoane Wissa en Jacob Ramsey niet beschikbaar voor de wedstrijd. De ploeg van Eddie Howe zal dus enkele wijzigingen moeten doorvoeren in de opstelling.

Vermoedelijke ploegen

De vermoedelijke elf van Union bestaat uit Scherpen in doel, gesteund door Leysen, Burgess, Mac Allister en Van de Perre in de verdediging en het middenveld. Ait El Hadj, Niang, Khalaili, David en Rodriguez vormen de aanvallende schakels.

Bij Newcastle start waarschijnlijk Pope in doel, met Trippier, Schär, Botman en Burn in de defensie. Guimaraes, Tonali en Joelinton vormen het middenveld, terwijl Murphy, Gordon en Woltemade de aanval moeten leiden. Union hoopt vanavond een sterk resultaat neer te zetten tegen de Engelse topploeg.

