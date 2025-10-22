LIVE Hayen wisselt volledige rechterflank na de rust

62

Karl gooit de bal in de zestien, Mechele trapt weg.



58

Jackers vermijdt opnieuw de 4-0

Kane wordt met één pass alleen voor Jackers gezet. Hij wil de bal over de doelman van Club lobben, maar Jackers redt met de arm.



57

Tzolis dwingt een eerste corner voor Club af. Vanaken trapt te laag, Siquet kan nog uithalen maar kraakt zijn schot helemaal.



51

Kane komt naar binnen en viseert met links de verste hoek, de bal wijkt af op de voet van Mechele en gaat maar net naast.



49

Vrije trap voor Club Brugge, Karl kopt weg.



46

Club met vijf achteraan

Diaz en Laimer kregen op de rechterflank van Club te veel ruimte en dolden met Sabbe en Forbs. Zij worden vervangen door Spileers en Siquet, waardoor Club nu met vijf achteraan gaat spelen.



46

Carlos Forbs

Jorne Spileers





46

Kyriani Sabbe

Hugo Siquet





45

We krijgen 1 minuten blessuretijd.



45

Jackers vermijdt de 4-0

Club wordt helemaal uit verband gespeeld. Kimmich vindt Diaz in de zestien, Jackers komt goed uit zijn doel en vermijdt een vierde tegengoal. Kane trapt in de herneming op de buitenkant van de paal.



41

Tzolis kan nog eens uithalen met rechts van buiten de zestien, Neuer kan zijn lage schot makkelijk oprapen.



40

Club komt in balbezit na de corner van Bayern. Tzolis lanceert Forbs met een hoge bal, maar Diaz tikt hem aan.



39

Laimer kan uithalen in de zestien, Ordonez blokt zijn schot af. De hoekschop van Kimmich wordt kort getrapt en levert geen gevaar op.



37

Tzolis gooit de bal met rechts in de zestien, Vanaken kopt naast de bal. Dit was een goede mogelijkheid voor blauw-zwart.



36

Meijer zet laag voor, maar Upamecano trapt makkelijk weg.



34



Doelpunt van Luis Díaz (Konrad Laimer)

Laimer en Diaz tikken Sabbe en Forbs zoek op de linkerflank. De Colombiaan knalt de bal hard via de lat binnen, Jackers is een derde keer geklopt.



33

Jackers plukt een voorzet uit de lucht en probeert Tresoldi te lanceren, maar Tah houdt hem van de bal.



32

Karl duikt opnieuw de zestien in en haalt uit, de Duitser trapt de bal net naast.



31

Club Brugge blijft maar lopen achter de bal, Bayern staat plots weer in de zestien. De aanval stokt bij Olise, die niet voorbij zijn dichtste bewaker krijgt.



29

Audoor wordt stevig tegen de grond gewerkt, maar krijgt geen vrije trap. Tzolis kan uithalen, maar glijdt weg.



27

Kane vindt Diaz in de zestien, maar Jackers is net eerder op de bal.



25

Olise dolt weer met Meijer op zijn rechterflank en zet dan voor, gelukkig voor Club schiet de bal voorbij alles en iedereen.



24

Tzolis duikt de zestien, maar zoekt naar zijn rechter om naar binnen te komen. Tah verdedigt goed en zet de Griek van de bal.



22

Forbs wordt aangespeeld in het halve maantje, maar Neuer kopt de bal weg.



20

Diaz gaat buitenom bij Sabbe en viseert de korte hoek, Jackers staat goed opgesteld en werkt weg.



15

Na een kwartier staat Club al op een dubbele achterstand, voor het doelsaldo moet blauw-zwart een afstraffing proberen te vermijden.



14



Doelpunt van Harry Kane (Konrad Laimer)

Diaz speelt Laimer al in de zestien, die de bal voor doel brengt. Daar loopt Kane al voor Mechele en Ordonez, hij kan makkelijk de 2-0 binnentikken.



11

Jackers voorkomt de 2-0

Daar is Bayern nog eens. Olise legt af voor Pavlovic, Jackers tikt de bal tegen de paal.



8

Stankovic probeert Meijer te lanceren, maar Neuer komt bijzonder snel en ver uit zijn doel en trapt de bal over de zijlijn.



5



Doelpunt van Lennart Karl

Na vijf minuten is het prijs voor de Duitsers. De amper 17-jarige Lennart Karl krijgt centraal een zee van ruimte en kan uithalen, de bal gaat relatief centraal hoog in doel binnen. Club moet nu al achtervolgen.



3

Olise gaat op rechts voorbij Meijer, Tzolis springt bij en trapt over de achterlijn. De corner van die zelfde Olise is matig getrapt en Club Brugge ontzet.



2

Club komt ook een eerste keer in de zestien van Bayern, Sabbe trapt centraal op Neuer.



2

Bayern komt een eerste keer in de zestien met Laimer, uiteindelijk kan Stankovic ontzetten.



1

Bayern München - Club Brugge: 0-0





21:00

Bij Club Brugge krijgt Lynnt Audoor zijn eerste basisplaats in de Champions League, tegen Atalanta was dat nog Cisse Sandra.



20:59

Geen Seys in de basis bij blauw-zwart, hij moest tegen OH Leuven in de kleedkamer blijven tijdens de rust door een hamstringblessure. Hij zit wel op de bank.

