Datum: 22/10/2025 21:00
Competitie: Champions League
Speeldag: Speeldag 3
Stadion: Allianz Arena

LIVE Hayen wisselt volledige rechterflank na de rust

Club Brugge treft op de derde speeldag van de League Phase het ongeslagen Bayern München. Kan blauw-zwart iets rapen tegen de ploeg van Vincent Kompany?

Alle live matchen
Stand Live
Tijd   64' 16" 
Discussieer live mee! Lees 134 reacties...
62
 Karl gooit de bal in de zestien, Mechele trapt weg.
58
 Jackers vermijdt opnieuw de 4-0
Kane wordt met één pass alleen voor Jackers gezet. Hij wil de bal over de doelman van Club lobben, maar Jackers redt met de arm.
57
 Tzolis dwingt een eerste corner voor Club af. Vanaken trapt te laag, Siquet kan nog uithalen maar kraakt zijn schot helemaal.
51
 Kane komt naar binnen en viseert met links de verste hoek, de bal wijkt af op de voet van Mechele en gaat maar net naast.
49
 Vrije trap voor Club Brugge, Karl kopt weg.
46
 Club met vijf achteraan
Diaz en Laimer kregen op de rechterflank van Club te veel ruimte en dolden met Sabbe en Forbs. Zij worden vervangen door Spileers en Siquet, waardoor Club nu met vijf achteraan gaat spelen.
46
 Vervangen Carlos Forbs
Ingevallen Jorne Spileers
46
 Vervangen Kyriani Sabbe
Ingevallen Hugo Siquet


Scheidsrechter 		Rust


Wat vind je van de match? Laat het weten in de Reacties.
45
 We krijgen 1 minuten blessuretijd.
45
 Jackers vermijdt de 4-0
Club wordt helemaal uit verband gespeeld. Kimmich vindt Diaz in de zestien, Jackers komt goed uit zijn doel en vermijdt een vierde tegengoal. Kane trapt in de herneming op de buitenkant van de paal.
41
 Tzolis kan nog eens uithalen met rechts van buiten de zestien, Neuer kan zijn lage schot makkelijk oprapen.
40
 Club komt in balbezit na de corner van Bayern. Tzolis lanceert Forbs met een hoge bal, maar Diaz tikt hem aan.
39
 Laimer kan uithalen in de zestien, Ordonez blokt zijn schot af. De hoekschop van Kimmich wordt kort getrapt en levert geen gevaar op.
37
 Tzolis gooit de bal met rechts in de zestien, Vanaken kopt naast de bal. Dit was een goede mogelijkheid voor blauw-zwart.
36
 Meijer zet laag voor, maar Upamecano trapt makkelijk weg.
34

Goal 		Doelpunt van Luis Díaz (Konrad Laimer)
Laimer en Diaz tikken Sabbe en Forbs zoek op de linkerflank. De Colombiaan knalt de bal hard via de lat binnen, Jackers is een derde keer geklopt.
33
 Jackers plukt een voorzet uit de lucht en probeert Tresoldi te lanceren, maar Tah houdt hem van de bal.
32
 Karl duikt opnieuw de zestien in en haalt uit, de Duitser trapt de bal net naast.
31
 Club Brugge blijft maar lopen achter de bal, Bayern staat plots weer in de zestien. De aanval stokt bij Olise, die niet voorbij zijn dichtste bewaker krijgt.
29
 Audoor wordt stevig tegen de grond gewerkt, maar krijgt geen vrije trap. Tzolis kan uithalen, maar glijdt weg.
De 2-0 van Harry Kane
27
 Kane vindt Diaz in de zestien, maar Jackers is net eerder op de bal.
25
 Olise dolt weer met Meijer op zijn rechterflank en zet dan voor, gelukkig voor Club schiet de bal voorbij alles en iedereen.
24
 Tzolis duikt de zestien, maar zoekt naar zijn rechter om naar binnen te komen. Tah verdedigt goed en zet de Griek van de bal.
22
 Forbs wordt aangespeeld in het halve maantje, maar Neuer kopt de bal weg.
20
 Diaz gaat buitenom bij Sabbe en viseert de korte hoek, Jackers staat goed opgesteld en werkt weg.
15
 Na een kwartier staat Club al op een dubbele achterstand, voor het doelsaldo moet blauw-zwart een afstraffing proberen te vermijden.
14

Goal 		Doelpunt van Harry Kane (Konrad Laimer)
Diaz speelt Laimer al in de zestien, die de bal voor doel brengt. Daar loopt Kane al voor Mechele en Ordonez, hij kan makkelijk de 2-0 binnentikken.

11
 Jackers voorkomt de 2-0
Daar is Bayern nog eens. Olise legt af voor Pavlovic, Jackers tikt de bal tegen de paal.
8
 Stankovic probeert Meijer te lanceren, maar Neuer komt bijzonder snel en ver uit zijn doel en trapt de bal over de zijlijn.
5

Goal 		Doelpunt van Lennart Karl
Na vijf minuten is het prijs voor de Duitsers. De amper 17-jarige Lennart Karl krijgt centraal een zee van ruimte en kan uithalen, de bal gaat relatief centraal hoog in doel binnen. Club moet nu al achtervolgen.
3
 Olise gaat op rechts voorbij Meijer, Tzolis springt bij en trapt over de achterlijn. De corner van die zelfde Olise is matig getrapt en Club Brugge ontzet.
2
 Club komt ook een eerste keer in de zestien van Bayern, Sabbe trapt centraal op Neuer.
2
 Bayern komt een eerste keer in de zestien met Laimer, uiteindelijk kan Stankovic ontzetten.
1
 Bayern München - Club Brugge: 0-0
21:00
 Bij Club Brugge krijgt Lynnt Audoor zijn eerste basisplaats in de Champions League, tegen Atalanta was dat nog Cisse Sandra.
20:59
 Geen Seys in de basis bij blauw-zwart, hij moest tegen OH Leuven in de kleedkamer blijven tijdens de rust door een hamstringblessure. Hij zit wel op de bank.
Bayern München: Manuel Neuer - Raphaël Guerreiro - Jonathan Tah - Dayotchanculle Upamecano - Konrad Laimer - Aleksandar Pavlovic - Joshua Kimmich - Luis Díaz - Michael Olise - Lennart Karl - Harry Kane
Bank: Min-Jae Kim - Leon Goretzka - Nicolas Jackson - Tom Bischof - Sacha Boey - Sven Ulreich - Wisdom Okpako Mike - Jonas Urbig - Vincent Manuba

Club Brugge: Nordin Jackers - Bjorn Meijer - Brandon Mechele - Joel Ordonez - Kyriani Sabbe - Aleksandar Stankovic - Christos Tzolis - Hans Vanaken - Lynnt Audoor - Carlos Forbs - Nicolò Tresoldi
Bank: Zaid Romero - Hugo Vetlesen - Cisse Sandra - Tristan Van Den Heuvel - Romeo Vermant - Gustaf Nilsson - Hugo Siquet - Jorne Spileers - Joaquin Seys - Mamadou Diakhon - Shandre Campbell - Kaye Furo
Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

Bayern München Bayern München
Neuer Manuel 90' 7.6 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/6 (100%)
Meer statistieken
Guerreiro Raphaël 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 37/38 (97.4%)
Meer statistieken
Tah Jonathan A 90' 7.5 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 51/51 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Upamecano Dayotchanculle 90' 7.6 -
  • Nauwkeurige passes: 50/51 (98%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Laimer Konrad A A 90' 8.5 -
  • Assists: 2
  • Nauwkeurige passes: 46/52 (88.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Pavlovic Aleksandar 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 82/83 (98.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Schoten op doelkader: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Meer statistieken
Kimmich Joshua 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 71/74 (95.9%)
  • Sleutelpasses: 3
Meer statistieken
Díaz Luis 90' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 36/41 (87.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 3/3
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Olise Michael 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 33/40 (82.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Karl Lennart 90' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 28/32 (87.5%)
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Kane Harry 90' 8.1 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 25/27 (92.6%)
  • Schoten op doel: 2/5
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Meer statistieken
Bank
Kim Min-Jae 0'  
Goretzka Leon 0'  
Jackson Nicolas 0'  
Bischof Tom 0'  
Boey Sacha 0'  
Ulreich Sven 0'  
Okpako Mike Wisdom 0'  
Urbig Jonas 0'  
Manuba Vincent 0'  
 

Club Brugge Club Brugge
Jackers Nordin 90' 5.6 -
  • Reddingen: 5
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 13/28 (46.4%)
Meer statistieken
Meijer Bjorn 90' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 13/15 (86.7%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Mechele Brandon 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 38/41 (92.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Ordonez Joel 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 32/34 (94.1%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Sabbe Kyriani 45' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 20/22 (90.9%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Stankovic Aleksandar 90' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 25/30 (83.3%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
Meer statistieken
Tzolis Christos 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 16/20 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Vanaken Hans 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 37/40 (92.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Audoor Lynnt 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 21/22 (95.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Forbs Carlos 45' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 10/13 (76.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Tresoldi Nicolò 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 15/17 (88.2%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Bank
Romero Zaid 0'  
Vetlesen Hugo 0'  
Sandra Cisse 0'  
Van Den Heuvel Tristan 0'  
Vermant Romeo 0'  
Nilsson Gustaf 0'  
Siquet Hugo 45' 6.0 -
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Spileers Jorne 45' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 8/8 (100%)
Meer statistieken
Seys Joaquin 0'  
Diakhon Mamadou 0'  
Campbell Shandre 0'  
Furo Kaye 0'  
Niet denken aan punten, Club Brugge heeft een belangrijkere opdracht tegen Bayern München

Niet denken aan punten, Club Brugge heeft een belangrijkere opdracht tegen Bayern München

21/10

Club Brugge speelt woensdagavond op het veld van Bayern München. Voor blauw-zwart komt het er vooral op aan om zo weinig mogelijk doelpunten te slikken.

Moet Jackers plaatsmaken als Mignolet weer fit is? Zo reageert de doelman op die netelige vraag

Moet Jackers plaatsmaken als Mignolet weer fit is? Zo reageert de doelman op die netelige vraag

21/10 19

Nordin Jackers reageerde op de aanhoudende discussie over zijn positie bij Club Brugge. Met Simon Mignolet nog steeds geblesseerd, blijft Jackers voorlopig eerste doelman. ...

Bayern München verrast plots met groot nieuws over Vincent Kompany

Bayern München verrast plots met groot nieuws over Vincent Kompany

21/10 1

Vincent Kompany blijft langer bij Bayern München. De Belgische coach doet het uitstekend, en dat blijft niet onopgemerkt: Der Rekordmeister verlengt zijn contract tot 2029.

Vincent Kompany verlengt contract bij Bayern München: dit heeft Belgische trainer erover te zeggen

Vincent Kompany verlengt contract bij Bayern München: dit heeft Belgische trainer erover te zeggen

21/10 2

Vincent Kompany verlengde dinsdag zijn contract tot 2029 bij Bayern München. Hij reageerde bij de club meteen op het grote nieuws.

Club Brugge maakt selectie bekend voor clash met Bayern München: drie belangrijke afwezigen

Club Brugge maakt selectie bekend voor clash met Bayern München: drie belangrijke afwezigen

21/10 2

Al enkele weken moet Nicky Hayen rekening houden met verschillende blessures binnen zijn kern. Simon Mignolet, Raphael Onyedika en Ludovit Reis ontbreken voor de verplaatsi...

Kan Club Brugge stunten tegen Bayern München? Gert Verheyen velt zijn oordeel

Kan Club Brugge stunten tegen Bayern München? Gert Verheyen velt zijn oordeel

21/10 3

Club Brugge staat voor een bijna onmogelijke uitdaging in de Champions League. Woensdag wacht een bezoek aan het ongenaakbare Bayern München, dat dit seizoen nog geen enkel...

Vincent Kompany blikt vooruit op clash met Club Brugge laat zich uit over Nicky Hayen

Vincent Kompany blikt vooruit op clash met Club Brugge laat zich uit over Nicky Hayen

21/10

Vincent Kompany blikte vooruit op de wedstrijd tegen Club Brugge van woensdag. Hij zal de Bruggelingen alvast niet onderschatten.

Club Brugge klaar voor Bayern: Tzolis blikt vooruit op droomduel in München

Club Brugge klaar voor Bayern: Tzolis blikt vooruit op droomduel in München

21/10

Club Brugge bereidt zich voor op een zware klus tegen Bayern München in de Allianz Arena. Christos Tzolis kijkt uit naar de clash en gelooft dat blauw-zwart met lef en vert...

Club Brugge-trainer Hayen schiet in de verdediging: "Hadden jullie gezegd dat we Vanaken moesten wisselen?"

Club Brugge-trainer Hayen schiet in de verdediging: "Hadden jullie gezegd dat we Vanaken moesten wisselen?"

07:20

Club Brugge-trainer Nicky Hayen verdedigde zijn jonge middenvelder Cisse Sandra na de fout tegen Atalanta, die tot veel kritiek leidde. De coach bleef kalm en weigerde om z...

Belgen in Duitsland zien kansen voor Club Brugge: "Onklopbaar bestaat niet, ook niet in München"

Belgen in Duitsland zien kansen voor Club Brugge: "Onklopbaar bestaat niet, ook niet in München"

09:30 7

Club Brugge staat woensdag voor een zware opdracht in de Champions League tegen Bayern München. Voor het Belgische topteam is de Duitse kampioen absoluut geen makkelijke te...

De vermoedelijk basiself van Nicky Hayen tegen Bayern München: verrast Club Brugge-trainer?

De vermoedelijk basiself van Nicky Hayen tegen Bayern München: verrast Club Brugge-trainer?

08:40 1

Club Brugge bereidt zich voor op een loodzware confrontatie met Bayern München en trainer Nicky Hayen denkt aan een tactische verrassing. Joaquin Seys is twijfelachtig, maa...

Carlos Forbs dankt één man bij Club Brugge in het bijzonder: "He's a serious man"

Carlos Forbs dankt één man bij Club Brugge in het bijzonder: "He's a serious man"

12:00 1

Club Brugge krijgt een loodzware test tegen Bayern München, maar winger Carlos Forbs laat zich niet afleiden door de kritiek die zijn transfer vanuit Nederland uitlokte. Vo...

Straffe woorden over Kompany: "Andere coaches hebben meer kwaliteiten"

Straffe woorden over Kompany: "Andere coaches hebben meer kwaliteiten"

17:20 1

Bayern München ontvangt vanavond Club Brugge. Daniel Van Buyten heeft bij deze gelegenheid stilgestaan bij het succes van Vincent Kompany in de Allianz Arena.

Wat een statement richting de A-ploeg: Club Brugge maakt Bayern in en heeft 9 op 9

Wat een statement richting de A-ploeg: Club Brugge maakt Bayern in en heeft 9 op 9

18:00 4

Woensdagavond neemt Club Brugge het op tegen Bayern München in de Allianz Arena. De U19 heeft alvast het goede voorbeeld gegeven met een prachtige overwinning in de Youth L...

Champions League

 Speeldag 3
Kairat Almaty Kairat Almaty 0-0 Pafos FC Pafos FC
Barcelona Barcelona 6-1 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Union SG Union SG 0-4 Inter Milaan Inter Milaan
Newcastle United Newcastle United 3-0 SL Benfica SL Benfica
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2-7 PSG PSG
Arsenal Arsenal 4-0 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSV PSV 6-2 Napoli Napoli
Villarreal Villarreal 0-2 Manchester City Manchester City
FC Kopenhagen FC Kopenhagen 2-4 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 3-1 FK Qarabag FK Qarabag
Galatasaray Galatasaray 3-1 Bodø Glimt Bodø Glimt
Real Madrid Real Madrid 1-0 Juventus Juventus
Bayern München Bayern München 3-0 Club Brugge Club Brugge
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 1-3 Liverpool FC Liverpool FC
Monaco Monaco 0-0 Tottenham Tottenham
Sporting Lissabon Sporting Lissabon 0-1 Marseille Marseille
Atalanta Atalanta 0-0 Slavia Praag Slavia Praag
Chelsea Chelsea 5-1 Ajax Ajax
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved