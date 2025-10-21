LIVE: Wedstrijd gespeeld: Inter op 0-3

Union Saint-Gilloise staat vanavond om 21u voor een van de grootste avonden uit zijn clubgeschiedenis. In het Lotto Park ontvangt de Belgische vicekampioen niemand minder dan Inter Milaan, vorig seizoen nog finalist in de Champions League.

Volgens analist Gert Verheyen wordt het een loodzware opdracht, maar zeker geen hopeloze. “Inter is een van de sterkste ploegen van Europa. Union zal top moeten zijn in elk aspect van het spel. Toch moet de ploeg vooral genieten van dit moment. In de Champions League spelen, dat maak je als speler of club niet vaak mee,” zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Inter lijkt volgens Verheyen nog niet op volle toeren te draaien. “In het begin van het seizoen hadden ze wat minder honger, misschien door dat WK voor clubs in de zomer. Maar ze blijven natuurlijk bijzonder sterk. Christian Chivu heeft het roer overgenomen van Simone Inzaghi, en hoewel hij rustiger is langs de lijn, herken je nog altijd dezelfde automatismen.”

Stilstaande fases worden belangrijk

De Italiaanse topclub moest dit seizoen al een paar keer een voorsprong prijsgeven, maar lijkt die fout nu recht te zetten. “Tegen Juventus en Udinese lieten ze het liggen, maar op het veld van Roma hielden ze recent wél stand. Dat toont dat Chivu stilaan grip krijgt op zijn ploeg", aldus Verheyen.

Union doet er volgens de analist goed aan om naar de match tussen Inter en Ajax te kijken als voorbeeld. “Ajax deed het daar niet slecht, maar Inter sloeg toe via twee hoekschoppen. Met Calhanoglu en Dimarco hebben ze specialisten op stilstaande fasen. Dat middenveld met Calhanoglu, Mkhitaryan en Barella is zó sterk. Ze combineren techniek met een enorme loopkracht.”

Toch ziet Verheyen ook kleine kansen voor Union. “Op de flanken ligt ruimte, en dat is net een sterkte van Union. Als ze daar snel kunnen omschakelen, kunnen ze Inter pijn doen. Dat Marcus Thuram er niet bij is, is een aderlating voor de Italianen. Zijn vervanger Bonny deed het wel goed tegen Roma, maar het blijft afwachten of hij hetzelfde gevaar kan brengen.”