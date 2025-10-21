Datum: 21/10/2025 21:00
Competitie: Champions League
Speeldag: Speeldag 3
Stadion: Joseph Marien stadion

LIVE: Wedstrijd gespeeld: Inter op 0-3

Union Saint-Gilloise staat vanavond om 21u voor een van de grootste avonden uit zijn clubgeschiedenis. In het Lotto Park ontvangt de Belgische vicekampioen niemand minder dan Inter Milaan, vorig seizoen nog finalist in de Champions League.

Tijd   68' 51" 
Johan Walckiers vanuit Het Anderlecht Stadium
66
 Niang schiet hard naast.
63
 Niang wil een penalty, maar krijgt hem niet.
61
 Vervangen Anouar Ait El Hadj
Ingevallen Raul Florucz
61
 Vervangen Mathias Rasmussen
Ingevallen Marc Giger
61
 Vervangen Promise David
Ingevallen Kevin Rodriguez
59
 Vervangen Hakan Calhanoglu
Ingevallen Petar Sucic
59
 Vervangen Alessandro Bastoni
Ingevallen Federico Dimarco
59
 Vervangen Lautaro Javier Martínez
Ingevallen Ange-Yoan Bonny
53

Goal 		Doelpunt van Hakan Calhanoglu (Penalty)
52

Penalty 		Penalty voor Inter Milaan
Het was Mac Allister die de bal met de hand beroerde. De bal gaat op de stip. Calhanoglu mist niet.
52
 Er komt waarschijnlijk een penalty voor Inter aan. Burgess raakte de bal met de hand en de ref gaat naar het scherm kijken.
49
 Union heeft het moeilijk nu. De Italianen zijn duidelijk van plan door te drukken.
46
 Daar is Martinez weer als een duiveltje uit een doosje. Leysen moet alles uit de kast halen om zijn deviatie af te blokken.


Scheidsrechter 		Rust


45+1

Goal 		Doelpunt van Lautaro Javier Martínez (Pio Esposito)
Martinez schildert de bal heerlijk in de bovenhoek. Daar viel weinig tegen te beginnen. Net voor de rust is Union dus helemaal gekraakt.
45
 Vervangen Stefan De Vrij
Ingevallen Manuel Akanji
42
 Wat doet Martinez daar? Oog in oog met Scherpen en niemand anders in de buurt... blijft hij heel lang wachten en verslikt zich in zijn dribbel. Scherpen pikt de bal op.
41

Goal 		Doelpunt van Denzel Dumfries (Yann Aurel Bisseck)
Op de corner die volgt op de kans van Martinez valt de bal voor de voeten van Dumfries en die schiet van kortbij keihard binnen.
40
 Martinez wordt door de achterlijn van Union geloodst en lijkt altijd te gaan scoren, maar Scherpen is zo'n groot object dat je er moeilijk voorbij geraakt.
36
 David verprutst een wel heel goeie counterkans door de bal gewoon over de achterlijn te laten lopen.
32
 David is te verrast dat een strakke voorzet tot bij hem geraakt. Die had hij moeten binnen kletsen.
31
  Gele kaart voor Stefan De Vrij
31
 De Vrij komt goed weg met geel voor een overtreding op Van De Perre. Dat was met twee voeten vooruit.
30
 Martinez vraagt een penalty voor een trekfout, maar de ref gaat er niet op in.
29
 De Vrij kopt een corner over. Dat was ook een heel grote kans.
27
 Bij Union staan ze nog even te slapen bij een vrije trap. Die wordt ineens naar Augusto gestuurd, die overknalt. Dat had erger kunnen aflopen.
24
 Een schot van Ait El Hadj gaat naar de bovenhoek, maar Sommer gaat het nog vrij makkelijk halen.
24
 Scherpen moet een ver schot uit zijn hoek halen.
22
 Union geraakt even uit de omklemming uit en dan gaan toch de alarmbellen af bij Inter. Ze halen er een hoekschop uit.
16
 Grote kans voor Inter! Martinez brengt voor en Esposito komt ingegleden, maar de bal blijft onder zijn lichaam steken en gaat zo buiten.
11
 Bij Inter lopen er al wat gefrustreerd rond. Zijn ze die stevige duels dan niet gewend in de Serie A?
9
 David Hubert heeft een egelstelling uitgetekend bij balverlies. Er wordt geen druk gezet, maar Inter wordt wel in blok opgevangen.
4
 En nog een kans voor Union. Weer moet de keeper redden. En dan schiet ook Khalaini nog eens naast.
4
 Burgess is geen spits, maar zijn schot moet toch van de lijn gekeerd worden door een verdediger.
3
 David forceert op een diepe bal helemaal alleen een kans. Zijn schot wordt gestopt door doelman Sommer. Al had hij misschien beter afgelegd op Ait El Hadj.
2
 Burgess gaat een lastige klant hebben aan Esposito, dat kunnen we u nu al vertellen.
1
 Union SG - Inter Milaan: 0-0
20:58
 De regen valt met bakken uit de lucht in Anderlecht.
Union SG (Union SG - Inter Milaan)
Union SG: Kjell Scherpen - Kevin Mac Allister - Christian Burgess - Fedde Leysen - Anan Khalaili - Kamiel Van de Perre - Mathias Rasmussen - Adem Zorgane - Ousseynou Niang - Anouar Ait El Hadj - Promise David
Bank: Vic Chambaere - Mamadou Thierno Barry - Guilherme Smith - Kevin Rodriguez - Rob Schoofs - Marc Giger - Sofiane Boufal - Ross Sykes - Louis Patris - Raul Florucz

Inter Milaan (Union SG - Inter Milaan)
Inter Milaan: Yann Sommer - Yann Aurel Bisseck - Stefan De Vrij - Alessandro Bastoni - Denzel Dumfries - Davide Frattesi - Hakan Calhanoglu - Piotr Zielinski - Carlos Augusto - Lautaro Javier Martínez - Pio Esposito
Bank: Josep Martinez Riera - Petar Sucic - Luis Henrique - Ange-Yoan Bonny - Francesco Acerbi - Andy Diouf - Hamlet Henrik Mkhitaryan - Nicolò Barella - Manuel Akanji - Federico Dimarco - Alessandro Calligaris
Union SG Union SG
Scherpen Kjell 90' 4.9 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/11 (18.2%)
Mac Allister Kevin 90' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 12/15 (80%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/7 (14.3%)
Burgess Christian 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 17/22 (77.3%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/5 (0%)
Leysen Fedde 90' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 21/26 (80.8%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Khalaili Anan 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 10/14 (71.4%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Van de Perre Kamiel 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 14/17 (82.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Rasmussen Mathias 61' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 14/17 (82.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Zorgane Adem 90' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 25/31 (80.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Niang Ousseynou 90' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 10/12 (83.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
Ait El Hadj Anouar 61' 5.7 -
  • Nauwkeurige passes: 13/15 (86.7%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/2 (100%)
David Promise 61' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 3/6 (50%)
  • Schoten op doel: 2/5
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Bank
Chambaere Vic 0'  
Barry Mamadou Thierno 0'  
Smith Guilherme 0'  
Rodriguez Kevin 29' -
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Schoofs Rob 0'  
Giger Marc 29' -
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Boufal Sofiane 0'  
Sykes Ross 0'  
Patris Louis 0'  
Florucz Raul 29' -
 

Inter Milaan Inter Milaan
Sommer Yann 90' 7.8 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Bisseck Yann Aurel A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 64/68 (94.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
De Vrij Stefan   45' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 43/45 (95.6%)
Bastoni Alessandro 59' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 48/54 (88.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Dumfries Denzel 90' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 23/25 (92%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/3
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
Frattesi Davide 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 19/22 (86.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
Calhanoglu Hakan 59' 7.8 -
  • Goals: 1
  • Penalty: 1
  • Nauwkeurige passes: 69/74 (93.2%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 2/3
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/13 (46.2%)
Zielinski Piotr 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 32/33 (97%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Augusto Carlos 90' 7.3 -
  • Nauwkeurige passes: 34/37 (91.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 3/4 (75%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Martínez Lautaro Javier 59' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 19/22 (86.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/5
  • Succesvolle dribbels: 1/5 (20%)
Esposito Pio A 90' 7.4 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 14/17 (82.4%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Bank
Riera Josep Martinez 0'  
Sucic Petar 31' -
Henrique Luis 0'  
Bonny Ange-Yoan 31' -
Acerbi Francesco 0'  
Diouf Andy 0'  
Mkhitaryan Hamlet Henrik 0'  
Barella Nicolò 0'  
Akanji Manuel 45' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 10/10 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Dimarco Federico 31' -
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
Calligaris Alessandro 0'  

Vooraf

LIVE: De Champions League-finalist van vorig seizoen op bezoek: "Union kan Inter pijn doen"
Foto: © photonews

Union Saint-Gilloise staat vanavond om 21u voor een van de grootste avonden uit zijn clubgeschiedenis. In het Lotto Park ontvangt de Belgische vicekampioen niemand minder dan Inter Milaan, vorig seizoen nog finalist in de Champions League.

Volgens analist Gert Verheyen wordt het een loodzware opdracht, maar zeker geen hopeloze. “Inter is een van de sterkste ploegen van Europa. Union zal top moeten zijn in elk aspect van het spel. Toch moet de ploeg vooral genieten van dit moment. In de Champions League spelen, dat maak je als speler of club niet vaak mee,” zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Inter lijkt volgens Verheyen nog niet op volle toeren te draaien. “In het begin van het seizoen hadden ze wat minder honger, misschien door dat WK voor clubs in de zomer. Maar ze blijven natuurlijk bijzonder sterk. Christian Chivu heeft het roer overgenomen van Simone Inzaghi, en hoewel hij rustiger is langs de lijn, herken je nog altijd dezelfde automatismen.”

Stilstaande fases worden belangrijk

De Italiaanse topclub moest dit seizoen al een paar keer een voorsprong prijsgeven, maar lijkt die fout nu recht te zetten. “Tegen Juventus en Udinese lieten ze het liggen, maar op het veld van Roma hielden ze recent wél stand. Dat toont dat Chivu stilaan grip krijgt op zijn ploeg", aldus Verheyen.

Union doet er volgens de analist goed aan om naar de match tussen Inter en Ajax te kijken als voorbeeld. “Ajax deed het daar niet slecht, maar Inter sloeg toe via twee hoekschoppen. Met Calhanoglu en Dimarco hebben ze specialisten op stilstaande fasen. Dat middenveld met Calhanoglu, Mkhitaryan en Barella is zó sterk. Ze combineren techniek met een enorme loopkracht.”

Toch ziet Verheyen ook kleine kansen voor Union. “Op de flanken ligt ruimte, en dat is net een sterkte van Union. Als ze daar snel kunnen omschakelen, kunnen ze Inter pijn doen. Dat Marcus Thuram er niet bij is, is een aderlating voor de Italianen. Zijn vervanger Bonny deed het wel goed tegen Roma, maar het blijft afwachten of hij hetzelfde gevaar kan brengen.”

