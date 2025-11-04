Datum: 04/11/2025 21:00
Competitie: Champions League
Speeldag: Speeldag 4
Stadion: Vicenté Calderon

LIVE: Atlético krijgt geen strafschop, daar was een reukje aan

Union Saint-Gilloise staat vanavond (21u) voor een loodzware opdracht in Madrid. In het imposante Metropolitano wacht het Atlético van Diego Simeone, een ploeg die altijd vol intensiteit speelt en dringend punten nodig heeft in de Champions League.

Tijd   69' 41" 
69
 David kreeg de kans op de 1-1. Mac Allister kopt perfect tot bij David, maar die schiet onbeholpen naast.
68
  Gele kaart voor Nahuel Molina Lucero
67
 Hoe lang gaat Union dit nog volhouden?
66
  Gele kaart voor Ousseynou Niang
64
 Daar dachten we dat Atlético een strafschop ging krijgen. Burgess ging toch te laat in de tackle?
62
 Vervangen Antoine Griezmann
Ingevallen Alexander Sorloth
62
 Vervangen Alejandro Baena Rodríguez
Ingevallen Conor Gallagher
62
 Vervangen Koke
Ingevallen Thiago Almada
60
 Vervangen Rob Schoofs
Ingevallen Promise David
57
 Sykes moet een zoveelste corner toestaan.
56
 Dit houdt Union nooit vol. Ze staan tegen hun eigen zestien geplakt.
55
 Union komt nu echt wel onder druk te staan. De combinaties van Atlético komen er steeds beter uit.
51
 Simeone schiet vanuit een scherpe hoek, maar de bal gaat voorlangs.
47
 Geweldige pass van Griezmann, maar Baena kan hem niet controleren.


Scheidsrechter 		Rust


45+3
 Geen doelpunt! De VAR keurt het doelpunt af.
Ja, de goal wordt afgekeurd. Daar ontsnapt Union aan erger.
45+3
 Doelpunt van Antoine Griezmann
Wat een schot! Scherpen duwt de bal tegen de paal, maar Griezmann kan in de rebound niet meer missen. Maar was er buitenspel te bespeuren bij het begin van de actie?
45
  Gele kaart voor Kamiel Van de Perre
44
 Het was Niang die de bal verloor die de counter inluidde.
39

Goal 		Doelpunt van Julián Álvarez (Giuliano Simeone)
Griezmann stuurt Simeone weg en die legt perfect af voor Alvarez en de spits kan niet meer missen van dichtbij.
33
 Griezmann zet voor op Rodriguez, maar die zet er zijn hoofd niet goed tegen.
27
 Union houdt voorlopig relatief makkelijk stand.
26
 Le Normand is geblesseerd en wordt vervangen door Giménez.
26
 Vervangen Robin Le Normand
Ingevallen José María Giménez de Vargas
23
 Alvarez trapt, maar Scherpen pakt makkelijk.
17
 Khalaili met een fantastische ren en een goeie voorzet, maar Rodriguez kan de bal onder druk niet op doel schieten. Toch wel kansen voor Union hoor.
12
 Union is niet onder de indruk van Atlético zoveel is duidelijk. Ait El Hadj zette net een bruggetje.
9
 Wat gebeurde er daar? Oblak laat een bal gewoon glippen en die dreigt in zijn doel terecht te komen, maar hij lost het wel heel kalm op.
5
 Union is heel fris aan de match begonnen.
2
 De eerste kans is voor Union zowaar. Schoofs krijgt een heel goeie mogelijkheid om te trappen, maar raakt de bal verkeerd en hij gaat ver naast. Spijtig voor de CL-debutant.
1
 Atlético Madrid - Union SG: 0-0
Atlético Madrid (Atlético Madrid - Union SG)
Atlético Madrid: Jan Oblak - Nahuel Molina Lucero - Robin Le Normand - Dávid Hancko - Matteo Ruggeri - Giuliano Simeone - Koke - Pablo Barrios - Alejandro Baena Rodríguez - Antoine Griezmann - Julián Álvarez
Bank: Johnny - Carlos Giménez - Conor Gallagher - Alexander Sorloth - Thiago Almada - Carlos Martin - Marcos Llorente - Clément Lenglet - Marc Pubill - Javier Galán Gil - Giacomo Raspadori - José María Giménez de Vargas - Salvi Esquivel

Union SG (Atlético Madrid - Union SG)
Union SG: Kjell Scherpen - Ross Sykes - Christian Burgess - Kevin Mac Allister - Ousseynou Niang - Kamiel Van de Perre - Adem Zorgane - Anan Khalaili - Anouar Ait El Hadj - Rob Schoofs - Kevin Rodriguez
Bank: Vic Chambaere - Mamadou Thierno Barry - Mathias Rasmussen - Guilherme Smith - Promise David - Marc Giger - Sofiane Boufal - Louis Patris - Raul Florucz - Fedde Leysen
Atlético Madrid Atlético Madrid
Oblak Jan 90' 6.9 -
  • Reddingen: 0
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 2

Molina Lucero Nahuel   90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 51/59 (86.4%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)

Le Normand Robin 26' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 25/25 (100%)

Hancko Dávid 90' 7.3 -
  • Nauwkeurige passes: 65/70 (92.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)

Ruggeri Matteo 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 41/48 (85.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)

Simeone Giuliano A 90' 7.2 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 26/31 (83.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 3/5 (60%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)

Koke 62' 7.6 -
  • Nauwkeurige passes: 67/68 (98.5%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/6 (100%)

Barrios Pablo 90' 7.4 -
  • Nauwkeurige passes: 64/67 (95.5%)
  • Succesvolle dribbels: 3/4 (75%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)

Baena Rodríguez Alejandro 62' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 38/43 (88.4%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)

Griezmann Antoine 62' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 33/38 (86.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)

Álvarez Julián 90' 7.9 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 14/19 (73.7%)
  • Schoten op doel: 2/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)

Bank
Johnny 0'  
Giménez Carlos 0'  
Gallagher Conor 28' 6.7 -

Sorloth Alexander 28' 6.5 -

Almada Thiago 28' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 6/6 (100%)

Martin Carlos 0'  
Llorente Marcos 0'  
Lenglet Clément 0'  
Pubill Marc 0'  
Galán Gil Javier 0'  
Raspadori Giacomo 0'  
Giménez de Vargas José María 64' 7.5 -
  • Nauwkeurige passes: 41/41 (100%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)

Esquivel Salvi 0'  
 

Union SG Union SG
Scherpen Kjell 90' 6.3 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/16 (25%)

Sykes Ross 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 12/18 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/8 (25%)

Burgess Christian 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 26/28 (92.9%)

Mac Allister Kevin 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 25/26 (96.2%)

Niang Ousseynou   90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)

Van de Perre Kamiel   90' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 23/25 (92%)

Zorgane Adem 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 28/35 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/10 (40%)

Khalaili Anan 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 13/17 (76.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)

Ait El Hadj Anouar 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 11/14 (78.6%)
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)

Schoofs Rob 60' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 13/17 (76.5%)
  • Schoten op doel: 0/1

Rodriguez Kevin 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 11/16 (68.8%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 3/4 (75%)

Bank
Chambaere Vic 0'  
Barry Mamadou Thierno 0'  
Rasmussen Mathias 0'  
Smith Guilherme 0'  
David Promise 30' 5.9 -

Giger Marc 0'  
Boufal Sofiane 0'  
Patris Louis 0'  
Florucz Raul 0'  
Leysen Fedde 0'  

Vooraf

LIVE: David Hubert heeft een plan: dit zijn de vermoedelijke elf van Union tegen Atlético Madrid
LIVE: David Hubert heeft een plan: dit zijn de vermoedelijke elf van Union tegen Atlético Madrid
Foto: © photonews

Union Saint-Gilloise staat vanavond (21u) voor een loodzware opdracht in Madrid. In het imposante Metropolitano wacht het Atlético van Diego Simeone, een ploeg die altijd vol intensiteit speelt en dringend punten nodig heeft in de Champions League.

Coach David Hubert beseft dat zijn team iets extra’s zal moeten brengen om te verrassen. De Brusselaars hebben net als Atlético drie punten na drie speeldagen, waardoor het duel meteen cruciaal is voor de rest van de groepsfase.

Goed nieuws voor Union: Raul Florucz is terug na blessure. De Oostenrijker zit opnieuw in de selectie, maar zal wellicht op de bank starten. In de spits krijgt Kevin Rodriguez opnieuw het vertrouwen, met Anouar Ait El Hadj als schaduwspits en het middenveld in handen van Zorgane, Van de Perre en Rasmussen.

Opletten voor Griezmann

Achterin wordt Fedde Leysen verwacht naast Burgess en Mac Allister, al maakte Ross Sykes de voorbije weken indruk. 

Bij Atlético ontbreken enkele namen, onder wie Nicolas Gonzalez, maar Simeone beschikt nog steeds over een indrukwekkend elftal. Met Griezmann als absolute ster, Koke als draaischijf en Oblak als betrouwbare sluitpost wil de thuisploeg de controle nemen vanaf de eerste minuut.

Vermoedelijke opstellingen:

Atlético Madrid: Oblak – Llorente, Le Normand, Giménez, Hancko – Simeone, Koke, Gallagher, Baena – Griezmann, Álvarez.

Union SG: Scherpen – Leysen, Burgess, Mac Allister – Zorgane, Van de Perre, Rasmussen, Niang – Ait El Hadj – Rodriguez.

