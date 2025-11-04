Volg Atlético Madrid - Union SG live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.
-
Datum: 04/11/2025 21:00
Competitie: Champions League
Speeldag: Speeldag 4
Stadion: Vicenté Calderon
LIVE: David Hubert heeft een plan: dit zijn de vermoedelijke elf van Union tegen Atlético Madrid
Foto: © photonews

Union Saint-Gilloise staat vanavond (21u) voor een loodzware opdracht in Madrid. In het imposante Metropolitano wacht het Atlético van Diego Simeone, een ploeg die altijd vol intensiteit speelt en dringend punten nodig heeft in de Champions League.

Coach David Hubert beseft dat zijn team iets extra’s zal moeten brengen om te verrassen. De Brusselaars hebben net als Atlético drie punten na drie speeldagen, waardoor het duel meteen cruciaal is voor de rest van de groepsfase.

Goed nieuws voor Union: Raul Florucz is terug na blessure. De Oostenrijker zit opnieuw in de selectie, maar zal wellicht op de bank starten. In de spits krijgt Kevin Rodriguez opnieuw het vertrouwen, met Anouar Ait El Hadj als schaduwspits en het middenveld in handen van Zorgane, Van de Perre en Rasmussen.

Opletten voor Griezmann

Achterin wordt Fedde Leysen verwacht naast Burgess en Mac Allister, al maakte Ross Sykes de voorbije weken indruk. 

Bij Atlético ontbreken enkele namen, onder wie Nicolas Gonzalez, maar Simeone beschikt nog steeds over een indrukwekkend elftal. Met Griezmann als absolute ster, Koke als draaischijf en Oblak als betrouwbare sluitpost wil de thuisploeg de controle nemen vanaf de eerste minuut.

Vermoedelijke opstellingen:

Atlético Madrid: Oblak – Llorente, Le Normand, Giménez, Hancko – Simeone, Koke, Gallagher, Baena – Griezmann, Álvarez.

Union SG: Scherpen – Leysen, Burgess, Mac Allister – Zorgane, Van de Perre, Rasmussen, Niang – Ait El Hadj – Rodriguez.

Prono Atlético Madrid - Union SG

Atlético Madrid wint
Gelijk
Atlético Madrid Atlético Madrid wint Gelijk Union SG Union SG wint
88.89% 5.56% 5.56%
Populairste
3-0
(7x)		 3-1
(2x)		 2-0
(2x)

Vergelijking Atlético Madrid - Union SG

Positie

20
22

Punten

3
3

Gewonnen

1
1

Verloren

2
2

Gescoorde doelpunten

7
3

Doelpunten tegen

8
9

Gele kaarten

5
5
David Hubert formeel voor Atlético Madrid: "Alleen zo beklimmen we de ladder"

David Hubert formeel voor Atlético Madrid: "Alleen zo beklimmen we de ladder"

03/11

Union SG won met 1-4 van Zulte Waregem dankzij twee doelpunten van Giger, een goal van Rodriguez en een laatste van Promise David. Dat resultaat in de midweek herhalen tege...

David Hubert en spelers Union SG naar Madrid: dit is de les die ze van Zulte Waregem kunnen onthouden

David Hubert en spelers Union SG naar Madrid: dit is de les die ze van Zulte Waregem kunnen onthouden

03/11

Union SG blijft als een schicht door de Belgische competitie flitsen. En dus mogen ze zich nu opnieuw opmaken voor een wedstrijd op een hoger niveau in de Champions League....

Volgt er een pandoering? Diego Simeone komt met fikse waarschuwing voor Union SG

Volgt er een pandoering? Diego Simeone komt met fikse waarschuwing voor Union SG

03/11

Union SG opent dinsdag de Europese week met een zware opdracht tegen Atlético Madrid. Coach Diego Simeone kent zijn Belgische tegenstander intussen goed en waarschuwde hen al.

Champions League

 Speeldag 4
Slavia Praag Slavia Praag 18:45 Arsenal Arsenal
Napoli Napoli 18:45 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
Tottenham Tottenham 21:00 FC Kopenhagen FC Kopenhagen
Juventus Juventus 21:00 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
Liverpool FC Liverpool FC 21:00 Real Madrid Real Madrid
PSG PSG 21:00 Bayern München Bayern München
Bodø Glimt Bodø Glimt 21:00 Monaco Monaco
Atlético Madrid Atlético Madrid 21:00 Union SG Union SG
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 21:00 PSV PSV
FK Qarabag FK Qarabag 05/11 Chelsea Chelsea
Pafos FC Pafos FC 05/11 Villarreal Villarreal
Inter Milaan Inter Milaan 05/11 Kairat Almaty Kairat Almaty
Newcastle United Newcastle United 05/11 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Ajax Ajax 05/11 Galatasaray Galatasaray
Club Brugge Club Brugge 05/11 Barcelona Barcelona
Manchester City Manchester City 05/11 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Marseille Marseille 05/11 Atalanta Atalanta
SL Benfica SL Benfica 05/11 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
