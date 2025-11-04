LIVE: David Hubert heeft een plan: dit zijn de vermoedelijke elf van Union tegen Atlético Madrid

Union Saint-Gilloise staat vanavond (21u) voor een loodzware opdracht in Madrid. In het imposante Metropolitano wacht het Atlético van Diego Simeone, een ploeg die altijd vol intensiteit speelt en dringend punten nodig heeft in de Champions League.

Coach David Hubert beseft dat zijn team iets extra’s zal moeten brengen om te verrassen. De Brusselaars hebben net als Atlético drie punten na drie speeldagen, waardoor het duel meteen cruciaal is voor de rest van de groepsfase.

Goed nieuws voor Union: Raul Florucz is terug na blessure. De Oostenrijker zit opnieuw in de selectie, maar zal wellicht op de bank starten. In de spits krijgt Kevin Rodriguez opnieuw het vertrouwen, met Anouar Ait El Hadj als schaduwspits en het middenveld in handen van Zorgane, Van de Perre en Rasmussen.

Opletten voor Griezmann

Achterin wordt Fedde Leysen verwacht naast Burgess en Mac Allister, al maakte Ross Sykes de voorbije weken indruk.

Bij Atlético ontbreken enkele namen, onder wie Nicolas Gonzalez, maar Simeone beschikt nog steeds over een indrukwekkend elftal. Met Griezmann als absolute ster, Koke als draaischijf en Oblak als betrouwbare sluitpost wil de thuisploeg de controle nemen vanaf de eerste minuut.

Vermoedelijke opstellingen:

Atlético Madrid: Oblak – Llorente, Le Normand, Giménez, Hancko – Simeone, Koke, Gallagher, Baena – Griezmann, Álvarez.

Union SG: Scherpen – Leysen, Burgess, Mac Allister – Zorgane, Van de Perre, Rasmussen, Niang – Ait El Hadj – Rodriguez.