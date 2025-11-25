Volg Galatasaray - Union SG live op Voetbalkrant.com vanaf 18:45.
-
Datum: 25/11/2025 18:45
Competitie: Champions League
Speeldag: Speeldag 5
Stadion: Ali Sami Yen Istanboel
LIVE: Dit zijn de vermoedelijke opstelling van Union SG en Galatasaray
| 1 reacties
Foto: © photonews

Union Saint-Gilloise staat vanavond voor een van de zwaarste opdrachten uit hun Europese campagne. In het kader van de Champions League trekken de Brusselaars naar Istanbul om het op te nemen tegen Galatasaray, een van de traditionele grootmachten van het Turkse voetbal.

Ondanks blessures blijft de ploeg van coach Okan Buruk een kwaliteitsvolle tegenstander met individuele sterren zoals Icardi en Sané.

De Brusselaars hebben in de groepsfase al laten zien dat ze niet bang zijn voor grote namen. Tegen Newcastle, Inter en Atlético Madrid hielden ze goed stand, met momenten waarop ze zelfs op gelijke hoogte konden komen. “Elke fout wordt hier afgestraft, maar we hebben ook geleerd dat we onze speelstijl moeten durven brengen”, zegt middenvelder Adem Zorgane.

Coach David Hubert benadrukt dat de ervaring in eerdere Europese wedstrijden het team sterker maakt. Er is een duidelijke evolutie zichtbaar: de fouten tegen Newcastle werden beperkt tegen Inter, en tegen Atlético was de inzet en discipline van de ploeg opvallend. Union wil vanavond dat leren toepassen tegen Galatasaray.

Ongelooflijke sfeer

Een extra uitdaging wordt de sfeer in het stadion. Galatasaray kan rekenen op een van de meest gepassioneerde supportersschare van Europa, die elke balbezit van Union onder vuur zal nemen. Hubert en Zorgane beseffen dat ze in Istanbul vooral kalm moeten blijven en elk communicatiemoment optimaal moeten benutten.

Sportief staat Union onder druk. Met slechts drie punten uit de eerste groepswedstrijden is elk resultaat waardevol. Galatasaray mist enkele kernspelers zoals Osimhen en Singo, maar hun offensieve kwaliteit blijft hoog. Voor Union kan een overwinning een enorme boost zijn richting de rest van de poule, die onder andere Marseille, Atalanta en Bayern omvat.

Waarschijnlijke opstellingen:

Galatasaray: Cakir – Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs – Lemina, Torreira, Gündogan – Sané, Yilmaz, Icardi
Reservespelers: Demir, Sara, Güvenç, Kutucu, Şen, Ünyay, Osimhen (?)
Blessures: Osimhen, Akgün, Singo, Ayhan, Kutlu
Gevaar voor schorsing: Jakobs

Union SG: Scherpen – Sykes, Burgess, Mac Allister, Van de Perre – Schoofs, Zorgane, Niang – Khalaili, Ait El Hadj, Rodriguez
Reservespelers: Chambaere, Leysen, Barry, Patris, Rasmussen, Boufal, Guilherme, David, Raul, Giger
Blessures: Fuseini
Gevaar voor schorsing: Van de Perre, Mac Allister

Vergelijking Galatasaray - Union SG

Positie

9
27

Punten

9
3

Gewonnen

3
1

Verloren

1
3

Gescoorde doelpunten

8
4

Doelpunten tegen

6
12

Gele kaarten

6
8

