LIVE: Boeken dicht voor Club Brugge!

|
|
Aernout Van Lindt
|
|
72
|
Vol voor een eerredder gaan of een blamage vermijden? Het wordt mogelijk hinken op twee gedachten voor blauw-zwart nu!
|
70
|
Koekoek en de boeken gaan dicht! Trinçao haalt de trekker boven en zo staat het 3-0. Jackers zit er nog half tussen.
|
|
70
|
Doelpunt van Francisco Trincão (Geovany Quenda)
|
68
|
Gele kaart voor Christos Tzolis
|
67
|
Halfweg de tweede helft. Club Brugge heeft het moeilijk om tot grote kansen te komen.
|
64
|
Plots Seys met de rush. De pass tot bij Tresoldi, maar die trapt net naast!
|
63
|
João Simões
Hidemasa Morita
|
61
|
Romeo Vermant
Nicolò Tresoldi
|
|
61
|
Uur ver. Het breien van Club Brugge gaat verder. Het blijft echter te slordig.
|
58
|
Bij Club Brugge dringen ze even aan, maar ze raken niet echt in een schietgrage positie.
|
55
|
Mechele met een soort van kopbal. Geen grote bedreiging voor Rui Silva.
|
52
|
Het spel ligt even stil na een blessurebehandeling voor een thuisspeler.
|
49
|
Suarez op wandel helemaal alleen richting Jackers. Siquet kan nog terugkeren en zo de bal via de paal opnieuw in het spel.
|
47
|
Meteen Vermant! In het zijnet!
|
46
|
De bal rolt opnieuw.
|
|
Rust
|
45+4
|
Vanaken nog eens met een poging, maar het komt er niet door! Rusten!
|
45+2
|
Tzolis nog eens met een poging, maar dat komt er niet helemaal uit.
|
|
45
|
We krijgen 3 minuten blessuretijd.
|
42
|
Krijgen we nog wat voor de pauze?
|
38
|
Trincao trapt. Dat was bijna de 3-0, maar net over de kruising.
|
35
|
Nog eens Sporting op links. De voorzet alles en iedereen voorbij!
|
31
|
En plots zijn ze erdoorheen. Jackers wordt gelift en 2-0!
|
31
|
Doelpunt van Luis Javier Suárez Charris (Geny Cipriano Catamo)
|
29
|
Werk aan de winkel voor Club Bruggen. Het gaat even moeilijk.
|
27
|
Bij Sporting vragen ze om een elfmeter, maar geen contact.
|
24
|
Snelle omschakeling en meteen de 1-0 via Quenda. Dat zal je dan ook krijgen natuurlijk.
|
24
|
Doelpunt van Geovany Quenda (Luis Javier Suárez Charris)
|
|
22
|
Sporting is toch van slag lijkt het, ook al zijn ze nog altijd met 11. Daarmee kwamen ze echt goed weg overigens.
|
20
|
Gele kaart voor Raphael Onyedika
|
19
|
Club Brugge met een betere periode. Levert dat op?
|
16
|
Tzolis met een schot, maar afgeblokt.
|
14
|
Daar is Seys plots, maar hij kan er niet bij!
|
11
|
De VAR komt tussen en maakt er geel van!
|
11
|
Gele kaart voor Morten Hjulmand
|
9
|
Plots een karatetrap van Hjulmand. Meteen rood of komt de VAR nog tussen?
|
9
|
Nieuwe voorzet van de Portugezen na een leuke combinatie. Niemand kan erbij.
|
7
|
Ook Club Brugge komt er eens uit, maar dat levert niets op.
|
|
4
|
Club Brugge moet meteen achteruit.
|
1
|
Sporting Lissabon - Club Brugge: 0-0
|
1
|
De bal rolt in Lissabon.
|
Sporting Lissabon:
Rui Silva
- Maximiliano Araujo
- Goncalo Inacio
- Ousmane Diomande
- Ivan Fresneda
- João Simões
- Morten Hjulmand
- Geovany Quenda
- Francisco Trincão
- Geny Cipriano Catamo
- Luis Javier Suárez Charris
Bank:
Matheus Reis de Lima
- Hidemasa Morita
- João Manuel Neves Virginia
- Georgios Vagiannidis
- Giorgi Kochorashvili
- Alisson Santos
- Rodrigo Ribeiro
- Bruno Ramos
- Salvador Blopa
- Eduardo Quaresma
- Ricardo Luís Chaby Mangas
Club Brugge:
Nordin Jackers
- Kyriani Sabbe
- Brandon Mechele
- Joel Ordonez
- Joaquin Seys
- Aleksandar Stankovic
- Raphael Onyedika
- Hans Vanaken
- Carlos Forbs
- Romeo Vermant
- Christos Tzolis
Bank:
Zaid Romero
- Nicolò Tresoldi
- Hugo Vetlesen
- Cisse Sandra
- Tristan Van Den Heuvel
- Gustaf Nilsson
- Simon Mignolet
- Vince Osuji
- Hugo Siquet
- Jorne Spileers
- Mamadou Diakhon
- Samuel Gomez
- Shandre Campbell
|
|
Vooraf
Club Brugge gaat op zoek naar een stunt in Lissabon. Nicky Hayen doet dat met Vermant in de spits.