Datum: 26/11/2025 21:00
Competitie: Champions League
Speeldag: Speeldag 5
Stadion: José de Alvalade Lissabon

LIVE: Boeken dicht voor Club Brugge!

Club Brugge kon op speeldag 4 van de League Phase in de Champions League uitpakken met een stunt van formaat tegen FC Barcelona. Kunnen ze dat nu ook tegen Sporting Lissabon herhalen en zo een nieuwe stap zetten richting top-24? Volg de match bij ons LIVE en op de voet!

Tijd   75' 4" 
Aernout Van Lindt
72
 Vol voor een eerredder gaan of een blamage vermijden? Het wordt mogelijk hinken op twee gedachten voor blauw-zwart nu!
70
 Koekoek en de boeken gaan dicht! Trinçao haalt de trekker boven en zo staat het 3-0. Jackers zit er nog half tussen.
70

Goal 		Doelpunt van Francisco Trincão (Geovany Quenda)
68
  Gele kaart voor Christos Tzolis
67
 Halfweg de tweede helft. Club Brugge heeft het moeilijk om tot grote kansen te komen.
64
 Plots Seys met de rush. De pass tot bij Tresoldi, maar die trapt net naast!
63
 Vervangen João Simões
Ingevallen Hidemasa Morita
61
 Vervangen Romeo Vermant
Ingevallen Nicolò Tresoldi
61
 Uur ver. Het breien van Club Brugge gaat verder. Het blijft echter te slordig.
58
 Bij Club Brugge dringen ze even aan, maar ze raken niet echt in een schietgrage positie.
55
 Mechele met een soort van kopbal. Geen grote bedreiging voor Rui Silva.
52
 Het spel ligt even stil na een blessurebehandeling voor een thuisspeler.
49
 Suarez op wandel helemaal alleen richting Jackers. Siquet kan nog terugkeren en zo de bal via de paal opnieuw in het spel.
47
 Meteen Vermant! In het zijnet!
46
 De bal rolt opnieuw.


Scheidsrechter 		Rust


45+4
 Vanaken nog eens met een poging, maar het komt er niet door! Rusten!
45+2
 Tzolis nog eens met een poging, maar dat komt er niet helemaal uit.
45
 We krijgen 3 minuten blessuretijd.
42
 Krijgen we nog wat voor de pauze?
38
 Trincao trapt. Dat was bijna de 3-0, maar net over de kruising.
35
 Nog eens Sporting op links. De voorzet alles en iedereen voorbij!
31
 En plots zijn ze erdoorheen. Jackers wordt gelift en 2-0!
31

Goal 		Doelpunt van Luis Javier Suárez Charris (Geny Cipriano Catamo)
29
 Werk aan de winkel voor Club Bruggen. Het gaat even moeilijk.
27
 Bij Sporting vragen ze om een elfmeter, maar geen contact.
24
 Snelle omschakeling en meteen de 1-0 via Quenda. Dat zal je dan ook krijgen natuurlijk.
24

Goal 		Doelpunt van Geovany Quenda (Luis Javier Suárez Charris)
22
 Sporting is toch van slag lijkt het, ook al zijn ze nog altijd met 11. Daarmee kwamen ze echt goed weg overigens.
20
  Gele kaart voor Raphael Onyedika
19
 Club Brugge met een betere periode. Levert dat op?
16
 Tzolis met een schot, maar afgeblokt.
14
 Daar is Seys plots, maar hij kan er niet bij!
11
 De VAR komt tussen en maakt er geel van!
11
  Gele kaart voor Morten Hjulmand
9
 Plots een karatetrap van Hjulmand. Meteen rood of komt de VAR nog tussen?
9
 Nieuwe voorzet van de Portugezen na een leuke combinatie. Niemand kan erbij.
7
 Ook Club Brugge komt er eens uit, maar dat levert niets op.
4
 Club Brugge moet meteen achteruit.
1
 Sporting Lissabon - Club Brugge: 0-0
1
 De bal rolt in Lissabon.
Sporting Lissabon (Sporting Lissabon - Club Brugge)
Sporting Lissabon: Rui Silva - Maximiliano Araujo - Goncalo Inacio - Ousmane Diomande - Ivan Fresneda - João Simões - Morten Hjulmand - Geovany Quenda - Francisco Trincão - Geny Cipriano Catamo - Luis Javier Suárez Charris
Bank: Matheus Reis de Lima - Hidemasa Morita - João Manuel Neves Virginia - Georgios Vagiannidis - Giorgi Kochorashvili - Alisson Santos - Rodrigo Ribeiro - Bruno Ramos - Salvador Blopa - Eduardo Quaresma - Ricardo Luís Chaby Mangas

Club Brugge (Sporting Lissabon - Club Brugge)
Club Brugge: Nordin Jackers - Kyriani Sabbe - Brandon Mechele - Joel Ordonez - Joaquin Seys - Aleksandar Stankovic - Raphael Onyedika - Hans Vanaken - Carlos Forbs - Romeo Vermant - Christos Tzolis
Bank: Zaid Romero - Nicolò Tresoldi - Hugo Vetlesen - Cisse Sandra - Tristan Van Den Heuvel - Gustaf Nilsson - Simon Mignolet - Vince Osuji - Hugo Siquet - Jorne Spileers - Mamadou Diakhon - Samuel Gomez - Shandre Campbell

Vooraf
Club Brugge gaat op zoek naar een stunt in Lissabon. Nicky Hayen doet dat met Vermant in de spits.
Sporting Lissabon Sporting Lissabon
Silva Rui 90' 6.59 -
  • Reddingen: 0
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/9 (33.3%)
Araujo Maximiliano 90' 7.42 -
  • Nauwkeurige passes: 31/34 (91.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Inacio Goncalo 90' 7.31 -
  • Nauwkeurige passes: 54/61 (88.5%)
Diomande Ousmane 90' 7.24 -
  • Nauwkeurige passes: 44/47 (93.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
Fresneda Ivan 90' 7.38 -
  • Nauwkeurige passes: 43/47 (91.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Simões João 63' 6.67 -
  • Nauwkeurige passes: 26/29 (89.7%)
Hjulmand Morten   90' 6.83 -
  • Nauwkeurige passes: 42/45 (93.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Intercepties: 5
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Quenda GeovanyA 90' 8.93 -
  • Goals: 1
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 27/33 (81.8%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/3
Trincão Francisco 90' 8.15 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 16/21 (76.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/3
Cipriano Catamo Geny A 90' 7.58 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 28/33 (84.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Suárez Charris Luis JavierA 90' 8.76 -
  • Goals: 1
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 10/14 (71.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 3/5
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Bank
Reis de Lima Matheus 0'  
Morita Hidemasa 27' 6.75 -
Neves Virginia João Manuel 0'  
Vagiannidis Georgios 0'  
Kochorashvili Giorgi 0'  
Santos Alisson 0'  
Ribeiro Rodrigo 0'  
Ramos Bruno 0'  
Blopa Salvador 0'  
Quaresma Eduardo 0'  
Chaby Mangas Ricardo Luís 0'  
 

Club Brugge Club Brugge
Jackers Nordin 90' 6.69 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/12 (41.7%)
Sabbe Kyriani 90' -
Mechele Brandon 90' 6.34 -
  • Nauwkeurige passes: 68/76 (89.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Ordonez Joel 90' 6.37 -
  • Nauwkeurige passes: 65/67 (97%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Seys Joaquin 90' 6.61 -
  • Nauwkeurige passes: 29/30 (96.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Stankovic Aleksandar 90' 6.15 -
  • Nauwkeurige passes: 38/43 (88.4%)
Onyedika Raphael   90' 6.41 -
  • Nauwkeurige passes: 54/59 (91.5%)
Vanaken Hans 90' 6.24 -
  • Nauwkeurige passes: 52/61 (85.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Forbs Carlos 90' 5.92 -
  • Nauwkeurige passes: 7/11 (63.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
Vermant Romeo 61' 6.31 -
  • Nauwkeurige passes: 13/21 (61.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
Tzolis Christos   90' 5.63 -
  • Nauwkeurige passes: 20/25 (80%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
Bank
Romero Zaid 0'  
Tresoldi Nicolò 29' 6.12 -
  • Schoten op doel: 0/1
Vetlesen Hugo 0'  
Sandra Cisse 0'  
Van Den Heuvel Tristan 0'  
Nilsson Gustaf 0'  
Mignolet Simon 0'  
Osuji Vince 0'  
Siquet Hugo 0' 6.51  
  • Nauwkeurige passes: 33/38 (86.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Spileers Jorne 0'  
Diakhon Mamadou 0'  
Gomez Samuel 0'  
Campbell Shandre 0'  

Vooraf

Foto: © photonews

Club Brugge kon op speeldag 4 van de League Phase in de Champions League uitpakken met een stunt van formaat tegen FC Barcelona. Kunnen ze dat nu ook tegen Sporting Lissabon herhalen en zo een nieuwe stap zetten richting top-24?

Door de resultaten van dinsdag is Club Brugge gezakt naar een 26e plaats in de stand in de League Phase van de Champions League. En dus is er werk aan de winkel, te beginnen in Lissabon - al zal ook gekeken worden naar de matchen tegen Marseille en Almaty in januari uiteraard.

Club Brugge voor 7 op 15?

Sporting Clube de Portugal heeft voorlopig 7 op 12 en staat daarmee mooi in het pak van de top-24. Met een overwinning zouden ze een stapje kunnen zetten richting een mogelijke top-8, met een nederlaag zien ze Club Brugge naast zich komen.

Nicky Hayen nam Simon Mignolet op in zijn selectie, maar Jackers zal wel nog in doel staan in Lissabon. Mignolet van zijn kant is ook in de kleedkamer van belang volgens de coach.

Tzolis kan spelen, Mignolet mee als talisman

De T1 kwam ook met goed nieuws over Christos Tzolis, die we op woensdagavond wél tussen de lijnen mogen gaan verwachten. 

De wedstrijd tussen Sporting Lissabon en Club Brugge begint om 21 uur. Wij zitten klaar om u van een liveverslag te voorzien, zodat u er helemaal niets moet van missen.

 

