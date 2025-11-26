Club Brugge kon op speeldag 4 van de League Phase in de Champions League uitpakken met een stunt van formaat tegen FC Barcelona. Kunnen ze dat nu ook tegen Sporting Lissabon herhalen en zo een nieuwe stap zetten richting top-24?

Door de resultaten van dinsdag is Club Brugge gezakt naar een 26e plaats in de stand in de League Phase van de Champions League. En dus is er werk aan de winkel, te beginnen in Lissabon - al zal ook gekeken worden naar de matchen tegen Marseille en Almaty in januari uiteraard.

Club Brugge voor 7 op 15?

Sporting Clube de Portugal heeft voorlopig 7 op 12 en staat daarmee mooi in het pak van de top-24. Met een overwinning zouden ze een stapje kunnen zetten richting een mogelijke top-8, met een nederlaag zien ze Club Brugge naast zich komen.

Nicky Hayen nam Simon Mignolet op in zijn selectie, maar Jackers zal wel nog in doel staan in Lissabon. Mignolet van zijn kant is ook in de kleedkamer van belang volgens de coach.

Tzolis kan spelen, Mignolet mee als talisman

De T1 kwam ook met goed nieuws over Christos Tzolis, die we op woensdagavond wél tussen de lijnen mogen gaan verwachten.

De wedstrijd tussen Sporting Lissabon en Club Brugge begint om 21 uur. Wij zitten klaar om u van een liveverslag te voorzien, zodat u er helemaal niets moet van missen.