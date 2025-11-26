Volg Sporting Lissabon - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.
-
Datum: 26/11/2025 21:00
Competitie: Champions League
Speeldag: Speeldag 5
Stadion: José de Alvalade Lissabon

Club Brugge kon op speeldag 4 van de League Phase in de Champions League uitpakken met een stunt van formaat tegen FC Barcelona. Kunnen ze dat nu ook tegen Sporting Lissabon herhalen en zo een nieuwe stap zetten richting top-24? Volg de match bij ons LIVE en op de voet!

LIVE: Club Brugge op zoek naar nieuwe stunt in Champions League
LIVE: Club Brugge op zoek naar nieuwe stunt in Champions League
Foto: © photonews

Club Brugge kon op speeldag 4 van de League Phase in de Champions League uitpakken met een stunt van formaat tegen FC Barcelona. Kunnen ze dat nu ook tegen Sporting Lissabon herhalen en zo een nieuwe stap zetten richting top-24?

Door de resultaten van dinsdag is Club Brugge gezakt naar een 26e plaats in de stand in de League Phase van de Champions League. En dus is er werk aan de winkel, te beginnen in Lissabon - al zal ook gekeken worden naar de matchen tegen Marseille en Almaty in januari uiteraard.

Club Brugge voor 7 op 15?

Sporting Clube de Portugal heeft voorlopig 7 op 12 en staat daarmee mooi in het pak van de top-24. Met een overwinning zouden ze een stapje kunnen zetten richting een mogelijke top-8, met een nederlaag zien ze Club Brugge naast zich komen.

Nicky Hayen nam Simon Mignolet op in zijn selectie, maar Jackers zal wel nog in doel staan in Lissabon. Mignolet van zijn kant is ook in de kleedkamer van belang volgens de coach.

Tzolis kan spelen, Mignolet mee als talisman

De T1 kwam ook met goed nieuws over Christos Tzolis, die we op woensdagavond wél tussen de lijnen mogen gaan verwachten. 

De wedstrijd tussen Sporting Lissabon en Club Brugge begint om 21 uur. Wij zitten klaar om u van een liveverslag te voorzien, zodat u er helemaal niets moet van missen.

 

Prono Sporting Lissabon - Club Brugge

Sporting Lissabon wint
Gelijk
Club Brugge wint
Sporting Lissabon Sporting Lissabon wint Gelijk Club Brugge Club Brugge wint
43.48% 30.43% 26.09%
Populairste
2-1
(5x)		 1-1
(4x)		 1-2
(4x)

Vergelijking Sporting Lissabon - Club Brugge

Positie

18
26

Punten

7
4

Gewonnen

2
1

Verloren

1
2

Gescoorde doelpunten

8
8

Doelpunten tegen

5
10

Gele kaarten

9
4

Onderlinge duels gewonnen

0
1
1
10/12 21:00 Club Brugge Club Brugge 2-1 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
19/07 20:30 Club Brugge Club Brugge P2-2 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
Kon ruwe diamant Diakhon overtuigen? Hayen zegt wat zijn grootste werkpunt is

Kon ruwe diamant Diakhon overtuigen? Hayen zegt wat zijn grootste werkpunt is

25/11 2

Door de afwezigheid van Christos Tzolis kreeg Mamadou Diakhon een basisplaats van Nicky Hayen. De trainer van Club Brugge had gemengde gevoelens over de prestatie van de Fr...

Het mes op de keel dreigt voor de top 24: Club Brugge moet iets rapen in Lissabon

Het mes op de keel dreigt voor de top 24: Club Brugge moet iets rapen in Lissabon

25/11 3

Club Brugge staat voor een belangrijke wedstrijd in de Champions League. Als het de top 24 wil halen, dan mag het woensdag niet verliezen van Sporting.

Zorgt Simon Mignolet voor grote verrassing bij Club Brugge?

Zorgt Simon Mignolet voor grote verrassing bij Club Brugge?

25/11 1

Club Brugge reist dinsdag met vertraging naar Lissabon voor het duel met Sporting, maar mogelijk met een opsteker: Simon Mignolet maakt volgens HLN kans op een onverwacht s...

Club Brugge bevestigt: er is al interesse in Carlos Forbs

Club Brugge bevestigt: er is al interesse in Carlos Forbs

25/11 7

Carlos Forbs is een van de sensaties van de seizoensstart bij Club Brugge en keert woensdag terug naar Portugal. Dévy Rigaux, Director of Football bij Club, liet in de Port...

Dit is de selectie van Club Brugge voor duel met Sporting, mét geweldige opsteker

Dit is de selectie van Club Brugge voor duel met Sporting, mét geweldige opsteker

25/11

Het hing al een beetje in de lucht en nu is het ook officieel. Simon Mignolet maakt zijn terugkeer in de kern van Club Brugge. Tegen Sporting Lissabon zal hij meer dan waar...

Nicky Hayen laat zich uit over Simon Mignolet en komt met goed nieuws over andere sterkhouder

Nicky Hayen laat zich uit over Simon Mignolet en komt met goed nieuws over andere sterkhouder

25/11 1

Club Brugge gaat met een 4 op 12 in de League Phase van de Champions League richting Sporting Lissabon voor een alweer belangrijk duel. En dus staat er stilaan toch wat dru...

Ongekende pech: Club Brugge zag de problemen zich opstapelen voor trip naar Lissabon

Ongekende pech: Club Brugge zag de problemen zich opstapelen voor trip naar Lissabon

07:20

Club Brugge jaagt woensdag op een tweede Champions League-zege, maar de voorbereiding liep volledig in het honderd: door stakingen én een lekke band bereikte de ploeg pas l...

Hein Vanhaezebrouck ziet pijnpunt bij Club Brugge: "Het zal bijna allemaal van hem moeten komen"

Hein Vanhaezebrouck ziet pijnpunt bij Club Brugge: "Het zal bijna allemaal van hem moeten komen"

09:30 1

Club Brugge vertrok pas laat naar Lissabon na extra reisproblemen, en krijgt woensdag een zware opdracht tegen Sporting CP. Hein Vanhaezebrouck ziet blauw-zwart dan ook all...

Club Brugge-middenvelder Stankovic wil op een dag bij deze club spelen: "Een droom die ik najaag"

Club Brugge-middenvelder Stankovic wil op een dag bij deze club spelen: "Een droom die ik najaag"

15:00

Aleksandar Stankovic groeit uit tot een vaste waarde bij Club Brugge, maar zijn band met Inter blijft bijzonder. Ondanks een terugkoopclausule benadrukt hij dat blauw-zwart...

Ook zij zullen genieten: Club Brugge doet leuke geste voor zijn werknemers

Ook zij zullen genieten: Club Brugge doet leuke geste voor zijn werknemers

16:00

Club Brugge reisde dinsdag met heel wat vertraging naar Lissabon voor de clash met Sporting. Pas rond middernacht kwamen ze aan, waardoor de voorbereiding allesbehalve idea...

Hopelijk geen voorbode: pijnlijke eerste nederlaag voor Club Brugge

Hopelijk geen voorbode: pijnlijke eerste nederlaag voor Club Brugge

16:20

Club Brugge heeft in de Youth League zijn eerste nederlaag opgelopen. Er werd met 2-1 verloren bij Sporting Lissabon en zo staat er op de slotspeeldag toch nog een en ander...

Hans Vanaken oogst lof: "Çalhanoğlu, Barella, Mkhitaryan, hij zit op hun niveau"

Hans Vanaken oogst lof: "Çalhanoğlu, Barella, Mkhitaryan, hij zit op hun niveau"

17:40

Club Brugge kan rekenen op een topprofessioneel boegbeeld: Hans Vanaken. De kapitein is bijna altijd beschikbaar én levert constant sterke prestaties. Dat merkte ook Aleksa...

Champions League

 Speeldag 5
Galatasaray Galatasaray 0-1 Union SG Union SG
Ajax Ajax 0-2 SL Benfica SL Benfica
Marseille Marseille 2-1 Newcastle United Newcastle United
Chelsea Chelsea 3-0 Barcelona Barcelona
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 4-0 Villarreal Villarreal
Bodø Glimt Bodø Glimt 2-3 Juventus Juventus
Napoli Napoli 2-0 FK Qarabag FK Qarabag
Slavia Praag Slavia Praag 0-0 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Manchester City Manchester City 0-2 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
FC Kopenhagen FC Kopenhagen 18:45 Kairat Almaty Kairat Almaty
Pafos FC Pafos FC 18:45 Monaco Monaco
Sporting Lissabon Sporting Lissabon 21:00 Club Brugge Club Brugge
Liverpool FC Liverpool FC 21:00 PSV PSV
Arsenal Arsenal 21:00 Bayern München Bayern München
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 21:00 Atalanta Atalanta
Atlético Madrid Atlético Madrid 21:00 Inter Milaan Inter Milaan
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 21:00 Real Madrid Real Madrid
PSG PSG 21:00 Tottenham Tottenham
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved