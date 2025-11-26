VAR ontneemt Club Brugge de hoop: blauw-zwart ondergaat wet van de sterkste in Lissabon

Club Brugge heeft in Lissabon de wet van de sterkste moeten ondergaan. Een twintigtal minuten kon het op hoop leven, maar finaal werd er wel flink verloren. En zo zal het in de laatste drie wedstrijden moeten gebeuren voor de Bruggelingen.

Club Brugge pakte op speeldag 4 een onverhoopt puntje tegen FC Barcelona. Dankzij de 4 op 12 konden ze zonder al te veel druk op de ketel op zoek naar een stunt in Lissabon tegen het altijd stevige Sporting Lissabon.

Door de resultaten van dinsdag was duidelijk dat blauw-zwart wel iets moest rapen om in de top-24 te blijven staan. En dus moesten ze vol aan de bak in Lissabon. Dat deed Nicky Hayen zonder grote verrassingen, al kreeg voorin Vermant gewoon de voorkeur op Tresoldi.

VAR maakt rode kaart voor Sporting Lissabon ongedaan

Mignolet zat al opnieuw in de selectie, maar Jackers mocht gewoon onder de lat plaatsnemen. Siquet kreeg achterin zijn kans door de blessures van Sabbe én Meijer. Ook bij de thuisploeg geen al te grote verrassingen in de basiself.

Na tien minuten had Club Brugge even felle hoop dat het met een goed resultaat uit Portugal zouden gaan komen. Hjulmand ging namelijk stevig door op Stankovic en kreeg prompt een rode kaart onder de neus. Op aangeven van de VAR werd het echter een gele kaart.

De Bruggelingen waren met goede moed aan de match begonnen, maar halfweg de eerste helft liep het verkeerd. In tien minuten gingen de boeken eigenlijk al helemaal dicht. Eerst was er een kwieke Catamo die de Brugse defensie oprolde, waarna Quenda de rebound kon binnentikken.

En even later was er na een vlijmscherpe counter meteen de 2-0 na een toch wel listig stiftertje van Suarez over Jackers. Club Brugge probeerde wel, maar kwam in de cruciale delen van het veld net niet waar het moest zijn.

Club Brugge moet de wet van de sterkste ondergaan

Na de pauze moest Siquet met een heel goede tackle de 3-0 voorkomen, nadat Jackers al gepasseerd was. Het was uitstel van executie, want een kwartier voor tijd maakte Trinçao de match toch nog helemaal monddood.

Met 4 op 15 staat Club Brugge niet langer in de top-24. Het zal zeker na Nieuwjaar moeten punten pakken tegen Kairat Almaty en Olympique Marseille als het nog naar de volgende ronde zal willen in de Champions League.