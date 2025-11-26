Datum: 26/11/2025 21:00
Competitie: Champions League
Speeldag: Speeldag 5
Stadion: José de Alvalade Lissabon
VAR ontneemt Club Brugge de hoop: blauw-zwart ondergaat wet van de sterkste in Lissabon
VAR ontneemt Club Brugge de hoop: blauw-zwart ondergaat wet van de sterkste in Lissabon
Foto: © photonews

Club Brugge heeft in Lissabon de wet van de sterkste moeten ondergaan. Een twintigtal minuten kon het op hoop leven, maar finaal werd er wel flink verloren. En zo zal het in de laatste drie wedstrijden moeten gebeuren voor de Bruggelingen.

Club Brugge pakte op speeldag 4 een onverhoopt puntje tegen FC Barcelona. Dankzij de 4 op 12 konden ze zonder al te veel druk op de ketel op zoek naar een stunt in Lissabon tegen het altijd stevige Sporting Lissabon. 

Door de resultaten van dinsdag was duidelijk dat blauw-zwart wel iets moest rapen om in de top-24 te blijven staan. En dus moesten ze vol aan de bak in Lissabon. Dat deed Nicky Hayen zonder grote verrassingen, al kreeg voorin Vermant gewoon de voorkeur op Tresoldi.

VAR maakt rode kaart voor Sporting Lissabon ongedaan

Mignolet zat al opnieuw in de selectie, maar Jackers mocht gewoon onder de lat plaatsnemen. Siquet kreeg achterin zijn kans door de blessures van Sabbe én Meijer. Ook bij de thuisploeg geen al te grote verrassingen in de basiself.

Na tien minuten had Club Brugge even felle hoop dat het met een goed resultaat uit Portugal zouden gaan komen. Hjulmand ging namelijk stevig door op Stankovic en kreeg prompt een rode kaart onder de neus. Op aangeven van de VAR werd het echter een gele kaart.

De Bruggelingen waren met goede moed aan de match begonnen, maar halfweg de eerste helft liep het verkeerd. In tien minuten gingen de boeken eigenlijk al helemaal dicht. Eerst was er een kwieke Catamo die de Brugse defensie oprolde, waarna Quenda de rebound kon binnentikken.

En even later was er na een vlijmscherpe counter meteen de 2-0 na een toch wel listig stiftertje van Suarez over Jackers. Club Brugge probeerde wel, maar kwam in de cruciale delen van het veld net niet waar het moest zijn.

Club Brugge moet de wet van de sterkste ondergaan

Na de pauze moest Siquet met een heel goede tackle de 3-0 voorkomen, nadat Jackers al gepasseerd was. Het was uitstel van executie, want een kwartier voor tijd maakte Trinçao de match toch nog helemaal monddood.

Met 4 op 15 staat Club Brugge niet langer in de top-24. Het zal zeker na Nieuwjaar moeten punten pakken tegen Kairat Almaty en Olympique Marseille als het nog naar de volgende ronde zal willen in de Champions League.

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

Sporting Lissabon Sporting Lissabon
Silva Rui 90' 6.81 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/9 (33.3%)
Meer statistieken
Araujo Maximiliano 86' 7.68 -
  • Nauwkeurige passes: 33/36 (91.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Inacio Goncalo 90' 7.49 -
  • Nauwkeurige passes: 65/74 (87.8%)
Meer statistieken
Diomande Ousmane 90' 7.48 -
  • Nauwkeurige passes: 49/52 (94.2%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
Meer statistieken
Fresneda Ivan 90' 7.75 -
  • Nauwkeurige passes: 51/56 (91.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Simões João 63' 6.57 -
  • Nauwkeurige passes: 26/29 (89.7%)
Meer statistieken
Hjulmand Morten   90' 6.92 -
  • Nauwkeurige passes: 49/53 (92.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Intercepties: 5
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Quenda GeovanyA 76' 9.0 -
  • Goals: 1
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 27/33 (81.8%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/3
Meer statistieken
Trincão Francisco 90' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 23/30 (76.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/3
Meer statistieken
Cipriano Catamo Geny A 76' 7.67 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 28/33 (84.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Suárez Charris Luis JavierA 86' 8.71 -
  • Goals: 1
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 13/18 (72.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 3/5
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Bank
Reis de Lima Matheus 4' 7.09  
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Morita Hidemasa 27' 6.92 -
  • Nauwkeurige passes: 12/13 (92.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Neves Virginia João Manuel 0'  
Vagiannidis Georgios 0'  
Kochorashvili Giorgi 0'  
Santos Alisson 14' 6.48 -
  • Nauwkeurige passes: 4/7 (57.1%)
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Ribeiro Rodrigo 4' 6.71  
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Ramos Bruno 0'  
Blopa Salvador 14' 7.11 -
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Quaresma Eduardo 0'  
Chaby Mangas Ricardo Luís 0'  
 

Club Brugge Club Brugge
Jackers Nordin 90' 6.73 -
  • Reddingen: 6
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/15 (33.3%)
Meer statistieken
Sabbe Kyriani 90' -
Mechele Brandon 90' 6.37 -
  • Nauwkeurige passes: 82/90 (91.1%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Ordonez Joel 90' 6.39 -
  • Nauwkeurige passes: 82/85 (96.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Seys Joaquin   81' 6.48 -
  • Nauwkeurige passes: 31/32 (96.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Stankovic Aleksandar 74' 6.15 -
  • Nauwkeurige passes: 38/43 (88.4%)
Meer statistieken
Onyedika Raphael   90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 66/72 (91.7%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Vanaken Hans 90' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 66/78 (84.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Forbs Carlos 74' 5.92 -
  • Nauwkeurige passes: 7/11 (63.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Vermant Romeo 61' 6.61 -
  • Nauwkeurige passes: 13/21 (61.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Tzolis Christos   90' 5.37 -
  • Nauwkeurige passes: 23/31 (74.2%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/6 (16.7%)
Meer statistieken
Bank
Romero Zaid 9' 5.91  
Meer statistieken
Tresoldi Nicolò 29' 6.09 -
  • Nauwkeurige passes: 4/7 (57.1%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Vetlesen Hugo 16' 5.48 -
  • Nauwkeurige passes: 10/11 (90.9%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Sandra Cisse 0'  
Van Den Heuvel Tristan 0'  
Nilsson Gustaf 0'  
Mignolet Simon 0'  
Osuji Vince 0'  
Siquet Hugo 81' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 35/41 (85.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Spileers Jorne 9' 5.74  
  • Nauwkeurige passes: 9/10 (90%)
Meer statistieken
Diakhon Mamadou 16' 6.27 -
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Gomez Samuel 0'  
Campbell Shandre 0'  
Herbeleef Sporting Lissabon - Club Brugge
Extra domper voor Club Brugge? Nordin Jackers weggevoerd op brancard!

Extra domper voor Club Brugge? Nordin Jackers weggevoerd op brancard!

26/11

Club Brugge onderging de wet van de sterkste op bezoek bij Sporting Lissabon. In het slot van de wedstrijd was er bovendien mogelijk nog extra slecht nieuws voor blauw-zwar...

Vooraf

LIVE: Club Brugge op zoek naar nieuwe stunt in Champions League

LIVE: Club Brugge op zoek naar nieuwe stunt in Champions League

26/11

Club Brugge kon op speeldag 4 van de League Phase in de Champions League uitpakken met een stunt van formaat tegen FC Barcelona. Kunnen ze dat nu ook tegen Sporting Lissabo...

Champions League

 Speeldag 5
Galatasaray Galatasaray 0-1 Union SG Union SG
Ajax Ajax 0-2 SL Benfica SL Benfica
Marseille Marseille 2-1 Newcastle United Newcastle United
Chelsea Chelsea 3-0 Barcelona Barcelona
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 4-0 Villarreal Villarreal
Bodø Glimt Bodø Glimt 2-3 Juventus Juventus
Napoli Napoli 2-0 FK Qarabag FK Qarabag
Slavia Praag Slavia Praag 0-0 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Manchester City Manchester City 0-2 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
FC Kopenhagen FC Kopenhagen 3-2 Kairat Almaty Kairat Almaty
Pafos FC Pafos FC 2-2 Monaco Monaco
Sporting Lissabon Sporting Lissabon 3-0 Club Brugge Club Brugge
Liverpool FC Liverpool FC 1-4 PSV PSV
Arsenal Arsenal 3-1 Bayern München Bayern München
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 0-3 Atalanta Atalanta
Atlético Madrid Atlético Madrid 2-1 Inter Milaan Inter Milaan
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 3-4 Real Madrid Real Madrid
PSG PSG 5-3 Tottenham Tottenham
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved