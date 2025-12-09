Union kan vanavond een belangrijke stap zetten richting de tussenronde van de Champions League. De Brusselaars hebben nog twee thuiswedstrijden en als ze daar minstens vier van de zes punten pakken, is kwalificatie realistisch.

“Data, cijfers, statistieken… Het verandert constant", zei David Hubert over het belang van de wedstrijd. Historisch gezien is het ook een bijzondere ontmoeting. De laatste keer dat Marseille in Brussel speelde, was op 17 oktober 1962 tegen Union-Saint-Gilloise. Toen won Union met 4-2. Of die geschiedenis zich herhaalt, zal vanavond blijken.

Marseille is op papier een sterke ploeg, maar niet onklopbaar. In de Ligue 1 hebben ze acht uitwedstrijden gespeeld, met vier overwinningen en vier nederlagen. In de Champions League verloren ze hun twee uitwedstrijden tegen Real Madrid en Sporting. Union kan dus zeker kansen creëren als ze slim spelen.

De Brusselaars zelf hebben het thuis in de Champions League lastig gehad. Tegen Inter en Newcastle werd kansloos verloren, beide keren met 0-4. Het is dus een uitdaging om vanavond een ander verhaal te schrijven, vooral tegen een aanvallend ingestelde tegenstander zoals Marseille.

Er liggen kansen voor Union tegen Marseille

Union zit na de overwinning in Istanboel van twee weken geleden in een kleine dip. Verlies tegen Anderlecht en een gelijkspel tegen AA Gent laten zien dat het in de Jupiler Pro League even stroef loopt. “We vinden tegenwoordig moeilijker de ruimte omdat andere ploegen lager verdedigen", aldus Hubert.

Het puntenaantal voor kwalificatie ligt naar schatting op negen à tien punten. “De overwinning in Galatasaray was een grote stap. Hopelijk kunnen we vanavond een even grote stap zetten richting de top 24", zei doelman Kjell Scherpen. Hubert nuanceert: “We zullen nog minstens drie of vier punten nodig hebben om door te gaan.”

Union heeft drie belangrijke wedstrijden voor de boeg: Marseille vanavond, Bayern München op 21 januari en Atalanta op 28 januari. In 270 minuten moet het team tonen dat het competitief is en de droom van Europees succes kan waarmaken. Hubert en zijn spelers kijken ernaar uit om het te laten zien.