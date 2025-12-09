Volg Union SG - Marseille live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.
Datum: 09/12/2025 21:00
Competitie: Champions League
Speeldag: Speeldag 6
Stadion: Joseph Marien stadion

Union kan vanavond een belangrijke stap zetten richting de tussenronde van de Champions League. De Brusselaars hebben nog twee thuiswedstrijden en als ze daar minstens vier van de zes punten pakken, is kwalificatie realistisch.

Johan Walckiers
Union SG (Union SG - Marseille)
Union SG: Kjell Scherpen - Kevin Mac Allister - Christian Burgess - Fedde Leysen - Anan Khalaili - Kamiel Van de Perre - Adem Zorgane - Ousseynou Niang - Rob Schoofs - Raul Florucz - Kevin Rodriguez
Bank: Vic Chambaere - Mamadou Thierno Barry - Mathias Rasmussen - Anouar Ait El Hadj - Guilherme Smith - Promise David - Marc Giger - Sofiane Boufal - Ross Sykes - Louis Patris

Marseille (Union SG - Marseille)
Marseille: Gerónimo Rulli - Michael Murillo - Nayef Aguerd - Emerson - Timothy Weah - Arthur Vermeeren - Pierre-Emile Højbjerg - Matthew O'Riley - Pierre-Emerick Aubameyang - Mason Greenwood - Igor Paixao
Bank: Conrad Egan-Riley - Leonardo Balerdi - Ulisses Alexandre Garcia Lopes - Angel Gomes - Jeffrey De Lange - Geoffrey Kondogbia - Bilal Nadir - Benjamin Pavard - Robinio Vaz - Jelle Van Neck - Darryl Bakola

Vooraf

LIVE: Hierom is Union zeker niet kansloos tegen Marseille
Foto: © photonews

Union kan vanavond een belangrijke stap zetten richting de tussenronde van de Champions League. De Brusselaars hebben nog twee thuiswedstrijden en als ze daar minstens vier van de zes punten pakken, is kwalificatie realistisch.

“Data, cijfers, statistieken… Het verandert constant", zei David Hubert over het belang van de wedstrijd. Historisch gezien is het ook een bijzondere ontmoeting. De laatste keer dat Marseille in Brussel speelde, was op 17 oktober 1962 tegen Union-Saint-Gilloise. Toen won Union met 4-2. Of die geschiedenis zich herhaalt, zal vanavond blijken.

Marseille is op papier een sterke ploeg, maar niet onklopbaar. In de Ligue 1 hebben ze acht uitwedstrijden gespeeld, met vier overwinningen en vier nederlagen. In de Champions League verloren ze hun twee uitwedstrijden tegen Real Madrid en Sporting. Union kan dus zeker kansen creëren als ze slim spelen.

De Brusselaars zelf hebben het thuis in de Champions League lastig gehad. Tegen Inter en Newcastle werd kansloos verloren, beide keren met 0-4. Het is dus een uitdaging om vanavond een ander verhaal te schrijven, vooral tegen een aanvallend ingestelde tegenstander zoals Marseille.

Er liggen kansen voor Union tegen Marseille

Union zit na de overwinning in Istanboel van twee weken geleden in een kleine dip. Verlies tegen Anderlecht en een gelijkspel tegen AA Gent laten zien dat het in de Jupiler Pro League even stroef loopt. “We vinden tegenwoordig moeilijker de ruimte omdat andere ploegen lager verdedigen", aldus Hubert.

Het puntenaantal voor kwalificatie ligt naar schatting op negen à tien punten. “De overwinning in Galatasaray was een grote stap. Hopelijk kunnen we vanavond een even grote stap zetten richting de top 24", zei doelman Kjell Scherpen. Hubert nuanceert: “We zullen nog minstens drie of vier punten nodig hebben om door te gaan.”

Union heeft drie belangrijke wedstrijden voor de boeg: Marseille vanavond, Bayern München op 21 januari en Atalanta op 28 januari. In 270 minuten moet het team tonen dat het competitief is en de droom van Europees succes kan waarmaken. Hubert en zijn spelers kijken ernaar uit om het te laten zien.

Prono Union SG - Marseille

Union SG wint
Gelijk
Marseille wint
Union SG Union SG wint Gelijk Marseille Marseille wint
36% 20% 44%
Populairste
1-2
(9x)		 2-1
(7x)		 2-2
(3x)

Vergelijking Union SG - Marseille

Positie

24
22

Punten

6
6

Gewonnen

2
2

Verloren

3
3

Gescoorde doelpunten

5
8

Doelpunten tegen

12
6

Gele kaarten

10
14

Rode kaarten

0
1
Champions League

 Speeldag 6
Kairat Almaty Kairat Almaty 0-1 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Bayern München Bayern München 3-1 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
PSV PSV 21:00 Atlético Madrid Atlético Madrid
Atalanta Atalanta 21:00 Chelsea Chelsea
Union SG Union SG 21:00 Marseille Marseille
Barcelona Barcelona 21:00 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
Inter Milaan Inter Milaan 21:00 Liverpool FC Liverpool FC
Monaco Monaco 21:00 Galatasaray Galatasaray
Tottenham Tottenham 21:00 Slavia Praag Slavia Praag
Villarreal Villarreal 10/12 FC Kopenhagen FC Kopenhagen
FK Qarabag FK Qarabag 10/12 Ajax Ajax
Juventus Juventus 10/12 Pafos FC Pafos FC
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 10/12 Newcastle United Newcastle United
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 10/12 Bodø Glimt Bodø Glimt
Real Madrid Real Madrid 10/12 Manchester City Manchester City
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 10/12 PSG PSG
Club Brugge Club Brugge 10/12 Arsenal Arsenal
SL Benfica SL Benfica 10/12 Napoli Napoli
