Datum: 04/08/2026 20:00
Competitie: Champions League
Speeldag: Derde voorronde (Heen)
Stadion: Joseph Marien stadion

LIVE: Union neemt initiatief in beginfase, Raul heel actief

Union speelt tegen Bodo Glimt vanavond in Oostende. David Hubert heeft zeker geen opstelling gemaakt om zich in te graven tegen de Noorse vice-kampioen. Met Schoofs, Fuseini en Raul kiest hij duidelijk voor de aanval.

Alle live matchen
Stand Live
Tijd   14' 49" 
Discussieer live mee! Lees 8 reacties...
12
 Het is voorlopig vrij gesloten. Bodo Glimt probeert het tempo uit de match te halen.
2
 Goeie actie van Raul, maar de keeper kan zijn voorzet nog net wegwerken. De openingsfase is helemaal voor Union.
1
 Smith gaat de eerste keer voorbij zijn man, maar zijn voorzet wordt weggewerkt.
1
 Union SG - Bodø Glimt: 0-0
20:01
 De wedstrijd is begonnen.
Union SG (Union SG - Bodø Glimt)
Union SG: Vic Chambaere - Kevin Mac Allister - Massiré Sylla - Ross Sykes - Anan Khalaili - Rob Schoofs - Kamiel Van de Perre - Darius Olaru - Guilherme Smith - Mohammed Fuseini - Raul Florucz
Bank: Mateo Biondic - Promise David - Kevin Rodriguez - Giorgi Kavlashvili - Ousseynou Niang - Besfort Zeneli - Louis Patris - Relebohile Mofokeng - Nikki Havenaar - Keo Boets

Bodø Glimt (Union SG - Bodø Glimt)
Bodø Glimt: Nikita Haykin - Fredrik Sjoevold - Odin Luraas Bjoertuft - Jostein Gundersen - Fredrik Andre Bjoerkan - Sondre Auklend - Patrick Berg - Sondre Brunstad Fet - Ole Didrik Blomberg - Ola Brynhildsen - Jens Petter Hauge
Bank: Magnus Riisnaes - Julian Faye Lund - Villads Schmidt Nielsen - Haitam Aleesami - Andreas Klausen Helmersen - Joshua Kitolano - Daniel Bassi - Isak Dybvik Maatta - Mikkel Bro Hansen

Union SG Union SG
Chambaere Vic  
Mac Allister Kevin  
Sylla Massiré  
Sykes Ross  
Khalaili Anan  
Schoofs Rob  
Van de Perre Kamiel  
Olaru Darius  
Smith Guilherme  
Fuseini Mohammed  
Florucz Raul  
Bank
Biondic Mateo  
David Promise  
Rodriguez Kevin  
Kavlashvili Giorgi  
Niang Ousseynou  
Zeneli Besfort  
Patris Louis  
Mofokeng Relebohile  
Havenaar Nikki  
Boets Keo  
 

Bodø Glimt Bodø Glimt
Haykin Nikita  
Sjoevold Fredrik  
Luraas Bjoertuft Odin  
Gundersen Jostein  
Andre Bjoerkan Fredrik  
Auklend Sondre  
Berg Patrick  
Brunstad Fet Sondre  
Blomberg Ole Didrik  
Brynhildsen Ola  
Hauge Jens Petter  
Bank
Riisnaes Magnus  
Faye Lund Julian  
Nielsen Villads Schmidt  
Aleesami Haitam  
Klausen Helmersen Andreas  
Kitolano Joshua  
Bassi Daniel  
Dybvik Maatta Isak  
Bro Hansen Mikkel  

Champions League

 Derde voorronde (Heen)
Mjällby AIF Mjällby AIF 1-2 Slovan Bratislava Slovan Bratislava
Ararat Yerevan Ararat Yerevan 2-1 NK Celje NK Celje
Hapoel Be'er Sheva Hapoel Be'er Sheva 1-0 Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado
Levski Sofia Levski Sofia 0-0 Kairat Almaty Kairat Almaty
Sparta Praag Sparta Praag 0-0 Lyon Lyon
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 0-0 NEC NEC
Union SG Union SG 0-0 Bodø Glimt Bodø Glimt
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 0-0 FK Kauno Zalgiris FK Kauno Zalgiris
Aarhus GF Aarhus GF 05/08 Sabah Sabah
Fenerbahçe Fenerbahçe 05/08 Sturm Graz Sturm Graz
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved