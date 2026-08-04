LIVE: Union neemt initiatief in beginfase, Raul heel actief

Union speelt tegen Bodo Glimt vanavond in Oostende. David Hubert heeft zeker geen opstelling gemaakt om zich in te graven tegen de Noorse vice-kampioen. Met Schoofs, Fuseini en Raul kiest hij duidelijk voor de aanval.

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