|Datum:
|04/08/2026 20:00
|Competitie:
|Champions League
|Speeldag:
|Derde voorronde (Heen)
|Stadion:
|Joseph Marien stadion
LIVE: Union neemt initiatief in beginfase, Raul heel actief
Union speelt tegen Bodo Glimt vanavond in Oostende. David Hubert heeft zeker geen opstelling gemaakt om zich in te graven tegen de Noorse vice-kampioen. Met Schoofs, Fuseini en Raul kiest hij duidelijk voor de aanval.
14' 49"
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Het is voorlopig vrij gesloten. Bodo Glimt probeert het tempo uit de match te halen.
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Goeie actie van Raul, maar de keeper kan zijn voorzet nog net wegwerken. De openingsfase is helemaal voor Union.
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Smith gaat de eerste keer voorbij zijn man, maar zijn voorzet wordt weggewerkt.
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Union SG - Bodø Glimt: 0-0
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20:01
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De wedstrijd is begonnen.
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Bank: Mateo Biondic - Promise David - Kevin Rodriguez - Giorgi Kavlashvili - Ousseynou Niang - Besfort Zeneli - Louis Patris - Relebohile Mofokeng - Nikki Havenaar - Keo Boets
Bank: Magnus Riisnaes - Julian Faye Lund - Villads Schmidt Nielsen - Haitam Aleesami - Andreas Klausen Helmersen - Joshua Kitolano - Daniel Bassi - Isak Dybvik Maatta - Mikkel Bro Hansen