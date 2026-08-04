Datum: 04/08/2026 20:00
Competitie: Champions League
Speeldag: Derde voorronde (Heen)
Stadion: Joseph Marien stadion
Union geeft zege in blessuretijd nog uit handen: zure 3-3 tegen Bodø/Glimt na pijnlijke stilstaande fases
Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
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Union geeft zege in blessuretijd nog uit handen: zure 3-3 tegen Bodø/Glimt na pijnlijke stilstaande fases
Foto: © photonews

Union Saint-Gilloise heeft nagelaten om met een voorsprong naar Noorwegen af te reizen. De Brusselaars leken na een late treffer van invaller Promise David op weg naar een verdiende overwinning tegen Bodø/Glimt, maar in de slotfase slikten ze alsnog de 3-3.

Nochtans begon Union uitstekend aan de partij en nam het meteen het initiatief. Florucz zorgde al vroeg voor gevaar, maar het waren de Noren die tegen de gang van het spel in op voorsprong kwamen. Patrick Berg krulde een vrije trap heerlijk voorbij Vic Chambaere nadat Sylla een fout had gemaakt net buiten de zestien.

Lang konden de bezoekers daar niet van genieten. Na een hoekschop viel de bal voor de voeten van Raul Florucz, die met een knappe volley de verdiende gelijkmaker binnen trapte.

Even later kwam Bodø/Glimt opnieuw op voorsprong. Kevin Mac Allister werd bestraft voor een duel met Brynhildsen in het strafschopgebied en Blomberg zette de elfmeter feilloos om. Ook dat bleek geen definitieve tik voor Union. Op slag van rust werkte Florucz een perfecte voorzet van Guilherme met een heerlijke volley opnieuw tegen de netten: 2-2.

Union had de wedstrijd in handen

Na de pauze zakte het tempo, maar Union bleef de betere ploeg. De Brusselaars hielden de bal in eigen rangen en dwongen Bodø/Glimt steeds verder achteruit. Grote kansen waren schaars, maar de thuisploeg bleef het meest dreigen.

David Hubert moest wel noodgedwongen sleutelen aan zijn ploeg na de blessure van Ross Sykes. Later kwamen ook Promise David, Kevin Rodriguez en Besfort Zeneli tussen de lijnen om nieuw elan te brengen.

Florucz Raul
© photonews

Dat leek zijn vruchten af te werpen. Fuseini kreeg eerst nog een uitstekende mogelijkheid, maar stuitte op Khaykin. Khalaili kon even later van dichtbij evenmin afwerken.

Hartverscheurende ontknoping

Toen de wedstrijd richting een gelijkspel leek te gaan, brak Union alsnog de ban. Invaller Promise David dook op het juiste moment op en zette de Brusselaars in de slotfase op een verdiende 3-2-voorsprong. Het Albertpark ontplofte en alles leek erop dat Union met een bonus richting Noorwegen zou trekken.

Die vreugde bleek echter van bijzonder korte duur. In de absolute slotfase kregen de Noren nog een vrije trap. Patrick Berg, die eerder al rechtstreeks had gescoord, legde de bal dit keer perfect voor doel. Luraas ontsnapte aan zijn bewaker en kopte de 3-3 onhoudbaar voorbij Chambaere.

Het was een bijzonder zure ontknoping voor Union, dat over de volledige wedstrijd de betere indruk naliet. De Brusselaars combineerden vlotter, creëerden de meeste kansen en toonden dat ze voetballend niet moeten onderdoen voor Bodø/Glimt. Toch vertrekken ze volgende week zonder voorsprong naar het hoge noorden.

Dat maakt de opdracht op het kunstgras van Aspmyra een pak moeilijker. Bodø/Glimt voelt zich daar traditioneel ijzersterk, maar Union mag tegelijk moed putten uit deze prestatie. Als de Brusselaars hetzelfde niveau halen én de stilstaande fases beter verdedigen, blijft kwalificatie voor de play-offs van de Champions League zeker mogelijk.

Opstellingen

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Union SG Union SG
Chambaere Vic 90' 6.0 -
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Mac Allister Kevin   90' 5.85 -
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Sylla Massiré   90' 5.85 -
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Sykes Ross 56' 5.9 -
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Khalaili Anan 90' 6.3 -
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Schoofs Rob 90' 6.3 -
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Van de Perre Kamiel 90' 6.1 -
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Olaru Darius   56' 5.6 -
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Smith Guilherme A   80' 6.0 -
  • Assists: 1
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Fuseini Mohammed 71' 6.5 -
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Florucz Raul ⚽ ⚽ 56' 8.5 -
  • Goals: 2
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Bank
Biondic Mateo 0'  
David Promise 19' 7.9 -
  • Goals: 1
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Rodriguez Kevin A 34' 6.5 -
  • Assists: 1
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Kavlashvili Giorgi 0'  
Niang Ousseynou 10' 6.2 -
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Zeneli Besfort   34' 5.6 -
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Patris Louis 0'  
Mofokeng Relebohile 0'  
Havenaar Nikki 34' 5.9 -
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Boets Keo 0'  
 

Bodø Glimt Bodø Glimt
Haykin Nikita 90' 6.0 -
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Sjoevold Fredrik 90' 6.2 -
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Luraas Bjoertuft Odin 90' 6.6 -
  • Goals: 1
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Gundersen Jostein   90' 5.9 -
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Andre Bjoerkan Fredrik 68' 6.2 -
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Auklend Sondre 45' 5.8 -
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Berg PatrickA 90' 7.5 -
  • Goals: 1
  • Assists: 1
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Brunstad Fet Sondre   90' 6.1 -
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Blomberg Ole Didrik 90' 6.5 -
  • Goals: 1
  • Penalty: 1
Meer statistieken
Brynhildsen Ola 80' 6.8 -
Meer statistieken
Hauge Jens Petter 45' 6.5 -
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Bank
Riisnaes Magnus 0'  
Faye Lund Julian 0'  
Nielsen Villads Schmidt 0'  
Aleesami Haitam 10' 5.9 -
Meer statistieken
Klausen Helmersen Andreas 45' 6.4 -
Meer statistieken
Kitolano Joshua 45' 5.7 -
Meer statistieken
Bassi Daniel 0'  
Dybvik Maatta Isak 22' 5.9 -
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Bro Hansen Mikkel 0'  
Herbeleef Union SG - Bodø Glimt

Champions League

 Derde voorronde (Heen)
Mjällby AIF Mjällby AIF 1-2 Slovan Bratislava Slovan Bratislava
Ararat Yerevan Ararat Yerevan 2-1 NK Celje NK Celje
Hapoel Be'er Sheva Hapoel Be'er Sheva 1-0 Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado
Levski Sofia Levski Sofia 1-0 Kairat Almaty Kairat Almaty
Sparta Praag Sparta Praag 2-1 Lyon Lyon
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 0-0 NEC NEC
Union SG Union SG 3-3 Bodø Glimt Bodø Glimt
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 5-0 FK Kauno Zalgiris FK Kauno Zalgiris
Aarhus GF Aarhus GF 05/08 Sabah Sabah
Fenerbahçe Fenerbahçe 05/08 Sturm Graz Sturm Graz
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