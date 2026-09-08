Individuele fouten bezorgen Club Brugge eerste Europese kater

Club Brugge begon al om 18u45 aan zijn eerste Champions League-wedstrijd met een thuiswedstrijd tegen Aston Villa. Ondanks de sportieve ambities en de goesting deden enkele individuele fouten Club Brugge de das om. Blauw-zwart bleef met lege handen (2-3) achter.

De ambities van blauw-zwart voor deze Europese campagne zijn duidelijk. Volgens voorzitter Bart Verhaeghe moet Club Brugge niet alleen de volgende ronde halen, maar ook de kwartfinale. Winnen tegen de Europa League-winnaar en het gehavende Aston Villa was dan ook een must.

De Engelsen wonnen vorig seizoen dus de Europa League en eindigden als vierde in de Premier League. Maar in Birmingham is er deze zomer stevig met de bezem door de selectie gegaan. Grote namen als Morgan Rogers, Ezri Konsa, Ollie Watkins, Youri Tielemans en doelman Emiliano Martinez zijn vertrokken. En echt grote namen kwamen er niet bij.

Met slechts één punt uit drie Premier League-wedstrijden was de ploeg van Unai Emery dan ook slecht gestart. Maar de Champions League is een andere competitie en grote namen heb je dan niet nodig om het verschil te maken als je kunt opteren voor ervaring en clubiconen. Al na 11 minuten was het raak voor Villa dankzij clubicoon McGinn, die Sommer met een fantastische krul verschalkte.

Klungelende Sommer

Sommer zag er niet goed uit en trok dat de hele wedstrijd door. Zo liet hij de bal klungelig uit zijn handen glippen en pakte hij hem net buiten de zestien weer op. Gelukkig zorgde de gevaarlijke vrije trap van Villa hier niet voor een doelpunt. Niet veel later zag de Zwitser er niet goed uit bij het schot van Buendia, die makkelijk de 1-2 kon scoren.

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Over het derde doelpunt kunnen we maar beter zwijgen, want de doelman ging wel heel gretig uit zijn doel. Daardoor liep spits Jackson eenvoudig Lee eraf en omspeelde hij vervolgens ook Sommer: 1-3.





Het enige positieve uit de eerste helft was misschien wel Jan Virgili. De Spanjaard verving Diakhon, die tegen Lommel te weinig bracht. Met zijn vinnigheid was de Spanjaard zeer dreigend voor blauw-zwart en dat vertaalde zich ook in de gelijkmaker. Met een knappe actie bediende hij Vetlesen voor de 1-1. Een slimme, positieve zet van Leko.

Spaanse furie

En die energie van de Spanjaard vertaalde zich in de tweede helft ook naar zijn ploegmaats. Club ging op zoek naar een doelpunt en vond dat ook via een penalty van Tresoldi. Al moest de VAR wel eerst tussenkomen nadat Villa-speler Wan-Bissaka handspel had gemaakt op een voorzet van Seys.

Ondanks de goede intensiteit kon blauw-zwart het doel van Suzuki niet echt meer bedreigen. Het was zelfs nog Seys die een bal van de lijn moest halen.

Zo begint blauw-zwart zijn Champions League-avontuur met een serieuze domper. Dan maar de eerste punt(en) op 13 oktober in Milaan?