Datum: 08/09/2026 18:45
Competitie: Champions League
Speeldag: Speeldag 1
Stadion: Jan Breydel
Individuele fouten bezorgen Club Brugge eerste Europese kater
Robbie Maes
| 159 reacties
Individuele fouten bezorgen Club Brugge eerste Europese kater
Foto: © photonews

Club Brugge begon al om 18u45 aan zijn eerste Champions League-wedstrijd met een thuiswedstrijd tegen Aston Villa. Ondanks de sportieve ambities en de goesting deden enkele individuele fouten Club Brugge de das om. Blauw-zwart bleef met lege handen (2-3) achter.

De ambities van blauw-zwart voor deze Europese campagne zijn duidelijk. Volgens voorzitter Bart Verhaeghe moet Club Brugge niet alleen de volgende ronde halen, maar ook de kwartfinale. Winnen tegen de Europa League-winnaar en het gehavende Aston Villa was dan ook een must.

De Engelsen wonnen vorig seizoen dus de Europa League en eindigden als vierde in de Premier League. Maar in Birmingham is er deze zomer stevig met de bezem door de selectie gegaan. Grote namen als Morgan Rogers, Ezri Konsa, Ollie Watkins, Youri Tielemans en doelman Emiliano Martinez zijn vertrokken. En echt grote namen kwamen er niet bij.

Met slechts één punt uit drie Premier League-wedstrijden was de ploeg van Unai Emery dan ook slecht gestart. Maar de Champions League is een andere competitie en grote namen heb je dan niet nodig om het verschil te maken als je kunt opteren voor ervaring en clubiconen. Al na 11 minuten was het raak voor Villa dankzij clubicoon McGinn, die Sommer met een fantastische krul verschalkte.

Klungelende Sommer

Sommer zag er niet goed uit en trok dat de hele wedstrijd door. Zo liet hij de bal klungelig uit zijn handen glippen en pakte hij hem net buiten de zestien weer op. Gelukkig zorgde de gevaarlijke vrije trap van Villa hier niet voor een doelpunt. Niet veel later zag de Zwitser er niet goed uit bij het schot van Buendia, die makkelijk de 1-2 kon scoren.

Sommer Yann
© photonews

Over het derde doelpunt kunnen we maar beter zwijgen, want de doelman ging wel heel gretig uit zijn doel. Daardoor liep spits Jackson eenvoudig Lee eraf en omspeelde hij vervolgens ook Sommer: 1-3.

Het enige positieve uit de eerste helft was misschien wel Jan Virgili. De Spanjaard verving Diakhon, die tegen Lommel te weinig bracht. Met zijn vinnigheid was de Spanjaard zeer dreigend voor blauw-zwart en dat vertaalde zich ook in de gelijkmaker. Met een knappe actie bediende hij Vetlesen voor de 1-1. Een slimme, positieve zet van Leko.

Spaanse furie

En die energie van de Spanjaard vertaalde zich in de tweede helft ook naar zijn ploegmaats. Club ging op zoek naar een doelpunt en vond dat ook via een penalty van Tresoldi. Al moest de VAR wel eerst tussenkomen nadat Villa-speler Wan-Bissaka handspel had gemaakt op een voorzet van Seys.

Ondanks de goede intensiteit kon blauw-zwart het doel van Suzuki niet echt meer bedreigen. Het was zelfs nog Seys die een bal van de lijn moest halen.

Zo begint blauw-zwart zijn Champions League-avontuur met een serieuze domper. Dan maar de eerste punt(en) op 13 oktober in Milaan?

Opstellingen

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Club Brugge Club Brugge
Sommer Yann 90' 6.9 -
  • Reddingen: 5
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
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Sabbe Kyriani 45' 6.33 -
  • Nauwkeurige passes: 41/47 (87.2%)
  • Schoten op doel: 0/1
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Lee Hanbeom 90' 6.68 -
  • Nauwkeurige passes: 94/100 (94%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
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Mechele Brandon 90' 6.61 -
  • Nauwkeurige passes: 88/96 (91.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/9 (44.4%)
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Seys Joaquin 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 35/37 (94.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
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Potts Freddie 86' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 56/63 (88.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
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Vetlesen Hugo 77' 6.77 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 21/29 (72.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
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Vanaken Hans   77' 6.17 -
  • Nauwkeurige passes: 44/51 (86.3%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
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Forbs Carlos 90' 6.43 -
  • Nauwkeurige passes: 28/35 (80%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/7 (28.6%)
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Tresoldi Nicolò 90' 7.43 -
  • Goals: 1
  • Penalty: 1
  • Nauwkeurige passes: 24/28 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 3/5
  • Schoten op doelkader: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/4
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
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Virgili Jan A   86' 6.27 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 23/28 (82.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/6 (16.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
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Bank
Tsawa Cheveyo 13' 5.86 -
  • Nauwkeurige passes: 9/9 (100%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
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Vermant Romeo   4' 6.1  
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Okpako Mike Wisdom 0'  
Jackers Nordin 0'  
Siquet Hugo 45' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 35/38 (92.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 4/11 (36.4%)
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Coulibaly Samba 0'  
Spileers Jorne 0'  
Audoor Lynnt 0'  
Diakhon Mamadou 4' 5.97  
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
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Vasovic Andrej 0'  
Lemarechal Felix 13' 5.91 -
  • Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
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Vanden Driessche Argus 0'  
 

Aston Villa Aston Villa
Suzuki Zion 90' 7.33 -
  • Reddingen: 5
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 2
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/15 (33.3%)
Meer statistieken
Nilsson Lindelöf Victor 90' 6.49 -
  • Nauwkeurige passes: 37/40 (92.5%)
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McGinn John  90' 7.88 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 20/25 (80%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 2/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/7 (14.3%)
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Kamara Boubacar 68' 6.61 -
  • Nauwkeurige passes: 34/36 (94.4%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
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Buendía Emiliano 68' 7.49 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 11/16 (68.8%)
  • Schoten op doel: 2/5
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Jackson Nicolas 81' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 18/22 (81.8%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 2/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Torres Pau A A 90' 7.8 -
  • Assists: 2
  • Nauwkeurige passes: 34/41 (82.9%)
  • Sleutelpasses: 4
Meer statistieken
Maatsen Ian   90' 5.89 -
  • Nauwkeurige passes: 18/25 (72%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Wan-Bissaka Aaron 68' 6.79 -
  • Nauwkeurige passes: 23/25 (92%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Gomes Joao A   90' 7.63 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 25/28 (89.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Hemmings George 90' 6.37 -
  • Nauwkeurige passes: 11/15 (73.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/4
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/4
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Bank
Mings Tyrone 0'  
Barkley Ross 22' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 10/11 (90.9%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Ruggeri Matteo 0'  
Garnacho Alejandro 0'  
Abraham Tammy 9' 6.33  
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
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Mbaye Ibrahim 0'  
Bogarde Lamare 22' 6.22 -
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
  • Schoten op doel: 1/1
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Bizot Marco 0'  
Wright James 0'  
Alysson Edward Franco da Rocha 22' 6.62 -
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
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Champions League

 Speeldag 1
Club Brugge Club Brugge 2-3 Aston Villa Aston Villa
AEK Athene AEK Athene 1-0 LASK Linz LASK Linz
Real Madrid Real Madrid 0-0 Inter Milaan Inter Milaan
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 0-0 Villarreal Villarreal
Lille OSC Lille OSC 0-0 Real Betis Real Betis
FC Porto FC Porto 0-0 Manchester City Manchester City
Barcelona Barcelona 09/09 Feyenoord Feyenoord
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 09/09 Viking FK Viking FK
Liverpool FC Liverpool FC 09/09 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSG PSG 09/09 Slovan Bratislava Slovan Bratislava
Napoli Napoli 09/09 Arsenal Arsenal
Sporting Lissabon Sporting Lissabon 09/09 Galatasaray Galatasaray
PSV PSV 10/09 Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk
Fenerbahçe Fenerbahçe 10/09 AS Roma AS Roma
Slavia Praag Slavia Praag 10/09 RC Lens RC Lens
Bayern München Bayern München 10/09 Bodø Glimt Bodø Glimt
Manchester United Manchester United 10/09 Sabah Sabah
Como Como 10/09 RB Leipzig RB Leipzig
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