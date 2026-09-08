Datum: 08/09/2026 18:45
Competitie: Champions League
Speeldag: Speeldag 1
Stadion: Jan Breydel

LIVE: Club Brugge gaat met grote kopzorgen de rust in

Club Brugge trapt vanavond om 18.45 uur zijn nieuwe Champions League-campagne af met een thuiswedstrijd tegen Aston Villa. Jan Virgili maakt zijn basisdebuut voor blauw-zwart ten koste van Diakhon. Verder kiest Ivan Leko voor zijn vertrouwde elf.

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Tijd   Rust 
Robbie Maes vanuit Het Jan Breydelstadion
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Scheidsrechter 		Rust


Wat vind je van de match? Laat het weten in de Reacties.
45+1
 We krijgen minstens twee minuten toegevoegde tijd.
45
 Buendia probeert het van ver. Zijn lopbal kan Sommer wel makkelijk plukken.
43

Goal 		Doelpunt van Nicolas Jackson (Pau Torres)
Enorm misverstand in de Brugse verdediging. Sommer komt te snel uit zijn doel, waardoor spits Jackson eenvoudig Lee eraf loopt en vervolgens ook Sommer omspeelt: 1-3.
43
 We naderen de slotfase van de eerste helft.
42
 Uitstekend poging van Forbs. Suzuki moet de bal met de vuisten wegwerken.
40
 Ingestudeerde vrije trap van Villa. Jackson probeert een soort van omhaal. Zijn poging gaat gelukkig voor de thuisploeg net naast het doel van Sommer.
38
 Virgili brengt de bal voor het doel, maar volgens het Brugse publiek begaat Kamara handspel. De scheidsrechter reageert niet en geeft een corner.
36
 Het is al Virgili dat de klok slaat bij Club. De jonge flankaanvaller is snel en beweeglijk. Zijn poging belandt in het zijnet van Suzuki.
34
 De regen is gaan liggen, waardoor de zon erdoor komt. Een teken voor blauw-zwart om het tij te keren?
32
 Opnieuw kan McGinn van ver schieten. Deze keer kan Sommer de bal wel veilig wegwerken.
31
 We zijn ruim een halfuur weg in deze openingswedstrijd van de Champions League. De bezoekers van Aston Villa zorgen voorlopig voor de meeste dreiging.
29
 Forbs vraagt veel de bal, maar kan nog geen (deftige) actie uit zijn schoenen toveren. Het regent hier pijpenstelen op Jan Breydel.
27
 Freddie Potts laat zich een paar keer gelden op het middenveld. Kan hij vandaag zijn beste vorm tonen en Club richting de overwinning stuwen?
24
 Veel wind hier op Jan Breydel. Duwt die blauw-zwart richting de gelijkmaker?
22

Goal 		Doelpunt van Emiliano Buendía (Joao Gomes)
Plots gaat het snel in Jan Breydel. Net na de gelijkmaker schiet Buendia Villa alweer op voorsprong. Sommer zat er niet goed bij.
19

Goal 		Doelpunt van Hugo Vetlesen (Jan Virgili)
En daarom start Jan Virgili in de plaats van Diakhon. De jonge aanvaller laat in deze eerste twintig minuten meer initiatief zien dan Diakhon in de hele wedstrijd tegen Lommel. Virgili bedient Hugo Vetlesen goed, die Club verdiend op gelijke hoogte brengt.
18
 Aan intensiteit geen gebrek bij de thuisploeg. Zowel Lee als Sabbe gaan stevig in duel.
16
 Het tempo bij blauw-zwart is even gaan liggen. De bezoeker ruiken bloed en zoeken de 0-2 op.
16
 Sommer laat de bal klungelig uit zijn handen glippen en pakt hem net buiten de zestien weer op. Gevaarlijke vrije trap voor Villa. Dom van de Zwitser.
13
 Bijna was daar de 2-0! Nicolas Jackson dwingt Sommer tot een uitstekende redding.
11

Goal 		Doelpunt van John McGinn (Pau Torres)
De eerste kans van de bezoekers is meteen raak. Clubicoon John McGinn trapt de bal met een heerlijke krul voorbij Sommer.
9
 Daar was bijna het eerste doelpunt van Jan Virgili. Suzuki moet de bal goed uit zijn doel wegwerken.
9
  Gele kaart voor Ian Maatsen
6
 Seys zet zich goed door op de linkerkant. Zijn voorzet wordt door de verdediging in hoekschop verwerkt.
5
 De intensiteit is meteen hoog hier op Jan Breydel. De bezoekers hebben momenteel het meeste balbezit. Club probeert in de wedstrijd te komen.
3
 De bezoekers krijgen een gevaarlijke vrije trap tot ongenoegen van het thuispubliek.
2
 Eerste kans is voor Villa. Buendia trapt de bal naast het doel van Sommer.
1
 We zijn eraan begonnen!
1
 Club Brugge - Aston Villa: 0-0
17:57
 Opvallende statistiek
Club Brugge won slechts één van zijn laatste zeventien wedstrijden tegen een Engelse ploeg. Verder speelde blauw-zwart drie keer gelijk en verloor het dertien keer. Geen nood: die ene overwinning was wel tegen... jawel, Aston Villa!
17:50
 De jonkies van blauw-zwart gaven vandaag al het goede voorbeeld door in de Youth League met 5-3 te winnen van Aston Villa. Kan de landskampioen hetzelfde resultaat behalen?
17:48
 Bij Aston Villa zijn er geen Belgen te bespeuren. Youri Tielemans maakte deze zomer de overstap naar Manchester United, terwijl Amadou Onana nog steeds geblesseerd is. Marco Bizot (ex-KRC Genk) en Zion Suzuki (ex-STVV) zijn wel twee doelmannen met een verleden in onze Jupiler Pro League.
17:46
 Welkom bij de liveblog van Club Brugge tegen Aston Villa!

Club Brugge: Yann Sommer - Kyriani Sabbe - Hanbeom Lee - Brandon Mechele - Joaquin Seys - Freddie Potts - Hugo Vetlesen - Hans Vanaken - Carlos Forbs - Nicolò Tresoldi - Jan Virgili
Bank: Cheveyo Tsawa - Romeo Vermant - Wisdom Okpako Mike - Nordin Jackers - Hugo Siquet - Samba Coulibaly - Jorne Spileers - Lynnt Audoor - Mamadou Diakhon - Andrej Vasovic - Felix Lemarechal - Argus Vanden Driessche

Aston Villa: Zion Suzuki - Victor Nilsson Lindelöf - John McGinn - Boubacar Kamara - Emiliano Buendía - Nicolas Jackson - Pau Torres - Ian Maatsen - Aaron Wan-Bissaka - Joao Gomes - George Hemmings
Bank: Tyrone Mings - Ross Barkley - Matteo Ruggeri - Alejandro Garnacho - Tammy Abraham - Ibrahim Mbaye - Lamare Bogarde - Marco Bizot - James Wright - Edward Franco da Rocha Alysson

Club Brugge Club Brugge
Sommer Yann 5.53  
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
Sabbe Kyriani 6.33  
  • Nauwkeurige passes: 41/47 (87.2%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Lee Hanbeom 6.35  
  • Nauwkeurige passes: 41/45 (91.1%)
Meer statistieken
Mechele Brandon 6.54  
  • Nauwkeurige passes: 37/41 (90.2%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Seys Joaquin 5.96  
  • Nauwkeurige passes: 13/13 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Potts Freddie 6.11  
  • Nauwkeurige passes: 31/36 (86.1%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Vetlesen Hugo 6.84  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 13/18 (72.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Vanaken Hans 5.83  
  • Nauwkeurige passes: 28/34 (82.4%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Forbs Carlos 5.87  
  • Nauwkeurige passes: 12/16 (75%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Tresoldi Nicolò 6.37  
  • Nauwkeurige passes: 12/14 (85.7%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
Meer statistieken
Virgili Jan A 6.64  
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bank
Tsawa Cheveyo  
Vermant Romeo  
Okpako Mike Wisdom  
Jackers Nordin  
Siquet Hugo  
Coulibaly Samba  
Spileers Jorne  
Audoor Lynnt  
Diakhon Mamadou  
Vasovic Andrej  
Lemarechal Felix  
Vanden Driessche Argus  
 

Aston Villa Aston Villa
Suzuki Zion 6.65  
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
Meer statistieken
Nilsson Lindelöf Victor 6.71  
  • Nauwkeurige passes: 21/22 (95.5%)
Meer statistieken
McGinn John 7.86  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 9/12 (75%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Kamara Boubacar 6.92  
  • Nauwkeurige passes: 30/32 (93.8%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
Meer statistieken
Buendía Emiliano 7.73  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 9/12 (75%)
  • Schoten op doel: 2/4
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
Meer statistieken
Jackson Nicolas 8.2  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 14/18 (77.8%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Meer statistieken
Torres Pau A A 7.94  
  • Assists: 2
  • Nauwkeurige passes: 21/25 (84%)
  • Sleutelpasses: 3
Meer statistieken
Maatsen Ian   5.97  
  • Nauwkeurige passes: 11/14 (78.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Wan-Bissaka Aaron 6.92  
  • Nauwkeurige passes: 19/21 (90.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Gomes Joao A 7.7  
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 15/17 (88.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Hemmings George 5.97  
  • Schoten op doel: 1/4
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bank
Mings Tyrone  
Barkley Ross  
Ruggeri Matteo  
Garnacho Alejandro  
Abraham Tammy  
Mbaye Ibrahim  
Bogarde Lamare  
Bizot Marco  
Wright James  
Alysson Edward Franco da Rocha  

Vooraf

LIVE: Club Brugge krijgt Aston Villa op meest ideale moment over de vloer
vanuit Het Jan Breydelstadion
| 79 reacties
LIVE: Club Brugge krijgt Aston Villa op meest ideale moment over de vloer

Club Brugge begint dinsdagavond aan een nieuwe Champions League-campagne. Op Jan Breydel wacht meteen een stevige affiche, want Aston Villa komt op bezoek. Voorzitter Bart Verhaeghe droomt ondertussen al van de kwartfinales. Dan kan blauw-zwart dus maar beter goed aan de campagne beginnen.

Toch is er ook wat twijfel. Club lijkt op papier minder sterk voor de dag te komen dan tijdens de vorige Europese campagnes. Met het vertrek van Christos Tzolis verloor blauw-zwart een belangrijke aanvallende pion. Ook Aleksandar Stankovic en Raphael Onyedika zijn er niet meer om het middenveld te versterken.

Lat ligt opnieuw bijzonder hoog

De verwachtingen zijn bovendien hooggespannen. Club Brugge overleefde de league phase in elk van de voorbije twee Champions League-campagnes. Twee seizoenen geleden werd zelfs Atalanta uitgeschakeld in de tussenronde, waarna Aston Villa in de achtste finales te sterk bleek.

Vorig seizoen haalde Club opnieuw de knock-outfase, maar daar liep het mis tegen Atlético Madrid. Blauw-zwart weet dus ondertussen wat er nodig is om ver te raken in Europa.

En makkelijk wordt het ook dit seizoen niet. Met onder meer Liverpool, Inter, PSV en Napoli staan er opnieuw enkele Europese kleppers op het programma.

Aston Villa niet meer dezelfde ploeg

Toch krijgt Club dinsdag misschien wel een ideale kans om meteen een statement te maken. Aston Villa is op papier uiteraard een stevige tegenstander. De Engelsen wonnen vorig seizoen de Europa League en eindigden als vierde in de Premier League.

Maar in Birmingham is er deze zomer stevig met de bezem door de selectie gegaan. Grote namen als Morgan Rogers, Ezri Konsa, Ollie Watkins, Youri Tielemans en doelman Emiliano Martínez zijn vertrokken.

Daar kwamen dan weer nieuwe namen voor in de plaats. Aston Villa haalde onder meer Nicolas Jackson, Ibrahim Mbaye, Zion Suzuki, Alejandro Garnacho en Johan Manzambi naar de club. Die laatste zal er vanavond alvast niet bij zijn. De WK-sensatie van Zwitserland is momenteel geblesseerd.

Villa kent dramatische competitiestart

Bovendien is Aston Villa allesbehalve goed aan het nieuwe seizoen begonnen. De ploeg van Unai Emery verzamelde slechts één punt uit de eerste drie Premier League-wedstrijden. Dat is uiteraard geen garantie op succes voor Club Brugge, maar het geeft wel aan dat Villa momenteel nog zoekende is.

Dat Club Brugge Aston Villa kan kloppen, werd bovendien nog niet zo lang geleden bewezen. In het seizoen 2024/25 stonden beide ploegen al tegenover elkaar op Jan Breydel.

Club Brugge trok toen met 1-0 aan het langste eind. Hans Vanaken maakte het enige doelpunt van de wedstrijd vanaf de strafschopstip, nadat Tyrone Mings een opvallende handsbal beging. Later zouden de Engelsen wel revanche nemen door Club over twee wedstrijden uit te schakelen in de achtste finales.

De droom van Bart Verhaeghe om de kwartfinales te halen, begint dus vanavond. En opgelet: de aftrap op Jan Breydel is al voorzien om 18u45.

Champions League

 Speeldag 1
Club Brugge Club Brugge 1-3 Aston Villa Aston Villa
AEK Athene AEK Athene 1-0 LASK Linz LASK Linz
Real Madrid Real Madrid 21:00 Inter Milaan Inter Milaan
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 21:00 Villarreal Villarreal
Lille OSC Lille OSC 21:00 Real Betis Real Betis
FC Porto FC Porto 21:00 Manchester City Manchester City
Barcelona Barcelona 09/09 Feyenoord Feyenoord
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 09/09 Viking FK Viking FK
Liverpool FC Liverpool FC 09/09 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSG PSG 09/09 Slovan Bratislava Slovan Bratislava
Napoli Napoli 09/09 Arsenal Arsenal
Sporting Lissabon Sporting Lissabon 09/09 Galatasaray Galatasaray
PSV PSV 10/09 Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk
Fenerbahçe Fenerbahçe 10/09 AS Roma AS Roma
Slavia Praag Slavia Praag 10/09 RC Lens RC Lens
Bayern München Bayern München 10/09 Bodø Glimt Bodø Glimt
Manchester United Manchester United 10/09 Sabah Sabah
Como Como 10/09 RB Leipzig RB Leipzig
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