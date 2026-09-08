LIVE: Club Brugge gaat met grote kopzorgen de rust in

Club Brugge begint dinsdagavond aan een nieuwe Champions League-campagne. Op Jan Breydel wacht meteen een stevige affiche, want Aston Villa komt op bezoek. Voorzitter Bart Verhaeghe droomt ondertussen al van de kwartfinales. Dan kan blauw-zwart dus maar beter goed aan de campagne beginnen.

Toch is er ook wat twijfel. Club lijkt op papier minder sterk voor de dag te komen dan tijdens de vorige Europese campagnes. Met het vertrek van Christos Tzolis verloor blauw-zwart een belangrijke aanvallende pion. Ook Aleksandar Stankovic en Raphael Onyedika zijn er niet meer om het middenveld te versterken.

Lat ligt opnieuw bijzonder hoog

De verwachtingen zijn bovendien hooggespannen. Club Brugge overleefde de league phase in elk van de voorbije twee Champions League-campagnes. Twee seizoenen geleden werd zelfs Atalanta uitgeschakeld in de tussenronde, waarna Aston Villa in de achtste finales te sterk bleek.

Vorig seizoen haalde Club opnieuw de knock-outfase, maar daar liep het mis tegen Atlético Madrid. Blauw-zwart weet dus ondertussen wat er nodig is om ver te raken in Europa.

En makkelijk wordt het ook dit seizoen niet. Met onder meer Liverpool, Inter, PSV en Napoli staan er opnieuw enkele Europese kleppers op het programma.

Aston Villa niet meer dezelfde ploeg

Toch krijgt Club dinsdag misschien wel een ideale kans om meteen een statement te maken. Aston Villa is op papier uiteraard een stevige tegenstander. De Engelsen wonnen vorig seizoen de Europa League en eindigden als vierde in de Premier League.

Maar in Birmingham is er deze zomer stevig met de bezem door de selectie gegaan. Grote namen als Morgan Rogers, Ezri Konsa, Ollie Watkins, Youri Tielemans en doelman Emiliano Martínez zijn vertrokken.

Daar kwamen dan weer nieuwe namen voor in de plaats. Aston Villa haalde onder meer Nicolas Jackson, Ibrahim Mbaye, Zion Suzuki, Alejandro Garnacho en Johan Manzambi naar de club. Die laatste zal er vanavond alvast niet bij zijn. De WK-sensatie van Zwitserland is momenteel geblesseerd.

Villa kent dramatische competitiestart

Bovendien is Aston Villa allesbehalve goed aan het nieuwe seizoen begonnen. De ploeg van Unai Emery verzamelde slechts één punt uit de eerste drie Premier League-wedstrijden. Dat is uiteraard geen garantie op succes voor Club Brugge, maar het geeft wel aan dat Villa momenteel nog zoekende is.

Dat Club Brugge Aston Villa kan kloppen, werd bovendien nog niet zo lang geleden bewezen. In het seizoen 2024/25 stonden beide ploegen al tegenover elkaar op Jan Breydel.

Club Brugge trok toen met 1-0 aan het langste eind. Hans Vanaken maakte het enige doelpunt van de wedstrijd vanaf de strafschopstip, nadat Tyrone Mings een opvallende handsbal beging. Later zouden de Engelsen wel revanche nemen door Club over twee wedstrijden uit te schakelen in de achtste finales.

De droom van Bart Verhaeghe om de kwartfinales te halen, begint dus vanavond. En opgelet: de aftrap op Jan Breydel is al voorzien om 18u45.