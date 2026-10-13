Datum: 13/10/2026 21:00
Competitie: Champions League
Speeldag: Speeldag 2
Stadion: San Siro/Giuseppe Meazza
Club Brugge pakt uit met ongeziene stunt in waanzinnig spektakelduel in Milaan
Club Brugge pakt uit met ongeziene stunt in waanzinnig spektakelduel in Milaan
Foto: © photonews

Club Brugge heeft uitgepakt met een ongeziene stunt op bezoek bij Internazionale. Het won in Italië met 3-4 na een ongezien spektakelduel. Met drie op zes doen ze opnieuw helemaal mee in de League Phase van de Champions League. Voor de Italianen ziet het er na twee speeldagen heel wat minder uit.

Zowel Internazionale (op bezoek bij Real Madrid) als Club Brugge (thuis tegen Aston Villa) hadden hun eerste wedstrijd in de League Phase van de Champions League verloren. En dus was het aan beide teams om van de nul weg te komen.

Vooraf was er veel te doen over de beschikbaarheid van Carlos Forbs, maar de winger kon gewoon aan de wedstrijd beginnen in MIlaan. Ivan Leko kwam niet met grote verrassingen, achteraan kregen we opnieuw Spileers in plaats van Lee. Die zou op het uur wel moeten invallen na een blessure bij Spileers.

Carlos Forbs speelt, verdeelt en heerst

Op dat moment was het 1-1 in Milaan. Niet onlogisch, want Club Brugge speelde zeker geen slechte wedstrijd. Het was op voorsprong gekomen vanop de stip - panheerlijk en hard in de winkelhaak van Tresoldi na een fout op Forbs.

Lautaro Martinez had van zeldzaam weifelen achteraan bij Club Brugge geprofiteerd om de gelijkmaker nog voor de rust tegen de touwen te drukken. En dus was het wachten tot iemand het verschil zou gaan maken na de pauze.

© photonews

"Ik doe geen analyse, ik constateer alleen maar. Dit is niet evident van Club Brugge om zoiets neer te zetten", klonk het ook bij de lokale politici in Wetteren waar we naar de wedstrijd keken. Hij had het daarbij over wat er na het uur gebeurde.

Eerst profiteerde Tresoldi van stuntelig uitkomen van de thuisdoelman om op aangeven van Forbs de 1-2 tegen de touwen te werken, even later kon hij een zoveelste kans binnen werken in de rebound na een stevige kans voor Forbs.

Hattrick Tresoldi, ook Vermant prikt goaltje mee

Niet dat de Milanezen niet genoeg kansen hadden om ook minstens drie keer te scoren, maar Sommer was meermaals bij de pinken om een aansluitingstreffer te vermijden. Lautaro Martinez zou dat uit de rebound uiteindelijk wel doen en zo was het toch nog even bibberen.

Tot de ingevallen Vermant ook zijn woordje meesprak en balverlies van de thuisploeg afstrafte: lekker lobje over de doelman en de boeken toe, ook al werd het in blessuretijd nog 3-4 via Bonny. De gelijkmaker viel niet meer: een enorme stunt is het van Club Brugge, dat zo opnieuw helemaal meespeelt in de League Phase van de Champions League.

Opstellingen

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Inter Milaan Inter Milaan
Riera Josep Martinez 90' 6.69 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
Bisseck Yann Aurel 90' 6.22 -
  • Nauwkeurige passes: 44/45 (97.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Akanji Manuel   90' 5.94 -
  • Nauwkeurige passes: 79/84 (94%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Bastoni Alessandro 90' 5.66 -
  • Nauwkeurige passes: 66/79 (83.5%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/8 (25%)
Meer statistieken
Diouf Andy 90' 6.41 -
  • Nauwkeurige passes: 27/36 (75%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 2/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Barella Nicolò 78' 6.88 -
  • Nauwkeurige passes: 32/35 (91.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 4/5 (80%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Calhanoglu Hakan   67' 6.22 -
  • Nauwkeurige passes: 33/38 (86.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/2
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Zielinski Piotr 88' 6.06 -
  • Nauwkeurige passes: 42/48 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Dimarco Federico A 78' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 37/45 (82.2%)
  • Sleutelpasses: 6
  • Schoten op doel: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Martínez Lautaro Javier ⚽ ⚽ 90' 9.25 5
  • Goals: 2
  • Nauwkeurige passes: 21/23 (91.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 5/12
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/4
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Thuram Marcus 67' 6.41 -
  • Nauwkeurige passes: 20/27 (74.1%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Bank
Stankovic Aleksandar A 2' 5.91  
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Sucic Petar 23' 5.96 -
  • Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Henrique Luis 0'  
Di Gennaro Raffaele 0'  
Bonny Ange-Yoan 12' 7.85 -
  • Goals: 1
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Mkhitaryan Hamlet Henrik 0'  
Pavard Benjamin 0'  
Augusto Carlos 0'  
Provedel Ivan 0'  
Esposito Pio 23' 6.53 -
  • Nauwkeurige passes: 6/9 (66.7%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
Meer statistieken
Spence Djed 12' 5.7 -
Meer statistieken
 

Club Brugge Club Brugge
Sommer Yann 90' 7.93 8
  • Reddingen: 9
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/16 (37.5%)
Meer statistieken
Sabbe Kyriani 72' 6.03 7
  • Nauwkeurige passes: 31/37 (83.8%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Spileers Jorne   61' 5.79 6
  • Nauwkeurige passes: 27/32 (84.4%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
Meer statistieken
Mechele Brandon 90' 6.18 8
  • Nauwkeurige passes: 50/55 (90.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/8 (37.5%)
Meer statistieken
Seys Joaquin 90' 6.5 9
  • Nauwkeurige passes: 34/35 (97.1%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Vanaken Hans 90' 6.63 7.5
  • Nauwkeurige passes: 61/68 (89.7%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Potts Freddie 90' 6.26 8
  • Nauwkeurige passes: 43/51 (84.3%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Forbs Carlos A A 90' 8.38 10
  • Assists: 2
  • Nauwkeurige passes: 23/27 (85.2%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Meer statistieken
Vetlesen Hugo 61' 6.43 7.5
  • Nauwkeurige passes: 18/20 (90%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Virgili Jan   83' 6.12 6.5
  • Nauwkeurige passes: 22/25 (88%)
  • Schoten op doel: 0/3
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Tresoldi Nicolò ⚽ ⚽ ⚽ 83' 9.28 10
  • Goals: 3
  • Penalty: 1
  • Nauwkeurige passes: 7/11 (63.6%)
  • Schoten op doel: 3/5
  • Schoten op doelkader: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Bank
Robberechts Milan 0'  
Lee Hanbeom   29' 5.68 7
  • Nauwkeurige passes: 15/18 (83.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Tsawa Cheveyo 0'  
Vermant Romeo 7' 7.78  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 7/7 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/3
Meer statistieken
Jackers Nordin 0'  
Dams Matteo 0'  
Siquet Hugo 18' 5.89 8
  • Nauwkeurige passes: 10/13 (76.9%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Audoor Lynnt 0'  
Diakhon Mamadou 7' 6.67  
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Vasovic Andrej 0'  
Lemarechal Felix   29' 6.28 9
  • Nauwkeurige passes: 22/23 (95.7%)
  • Succesvolle dribbels: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Vanden Driessche Argus 0'  
Herbeleef Inter Milaan - Club Brugge

Champions League

 Speeldag 2
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RC Lens RC Lens 0-2 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
Villarreal Villarreal 3-1 Napoli Napoli
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Galatasaray Galatasaray 1-4 Barcelona Barcelona
Atlético Madrid Atlético Madrid 2-0 Manchester United Manchester United
Inter Milaan Inter Milaan 3-4 Club Brugge Club Brugge
Viking FK Viking FK 3-3 Bayern München Bayern München
Arsenal Arsenal 3-0 Lille OSC Lille OSC
LASK Linz LASK Linz 14/10 Liverpool FC Liverpool FC
Feyenoord Feyenoord 14/10 Como Como
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 14/10 AEK Athene AEK Athene
Real Betis Real Betis 14/10 FC Porto FC Porto
Bodø Glimt Bodø Glimt 14/10 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
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