Club Brugge pakt uit met ongeziene stunt in waanzinnig spektakelduel in Milaan

Club Brugge heeft uitgepakt met een ongeziene stunt op bezoek bij Internazionale. Het won in Italië met 3-4 na een ongezien spektakelduel. Met drie op zes doen ze opnieuw helemaal mee in de League Phase van de Champions League. Voor de Italianen ziet het er na twee speeldagen heel wat minder uit.

Zowel Internazionale (op bezoek bij Real Madrid) als Club Brugge (thuis tegen Aston Villa) hadden hun eerste wedstrijd in de League Phase van de Champions League verloren. En dus was het aan beide teams om van de nul weg te komen.

Vooraf was er veel te doen over de beschikbaarheid van Carlos Forbs, maar de winger kon gewoon aan de wedstrijd beginnen in MIlaan. Ivan Leko kwam niet met grote verrassingen, achteraan kregen we opnieuw Spileers in plaats van Lee. Die zou op het uur wel moeten invallen na een blessure bij Spileers.

Carlos Forbs speelt, verdeelt en heerst

Op dat moment was het 1-1 in Milaan. Niet onlogisch, want Club Brugge speelde zeker geen slechte wedstrijd. Het was op voorsprong gekomen vanop de stip - panheerlijk en hard in de winkelhaak van Tresoldi na een fout op Forbs.

Lautaro Martinez had van zeldzaam weifelen achteraan bij Club Brugge geprofiteerd om de gelijkmaker nog voor de rust tegen de touwen te drukken. En dus was het wachten tot iemand het verschil zou gaan maken na de pauze.

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"Ik doe geen analyse, ik constateer alleen maar. Dit is niet evident van Club Brugge om zoiets neer te zetten", klonk het ook bij de lokale politici in Wetteren waar we naar de wedstrijd keken. Hij had het daarbij over wat er na het uur gebeurde.





Eerst profiteerde Tresoldi van stuntelig uitkomen van de thuisdoelman om op aangeven van Forbs de 1-2 tegen de touwen te werken, even later kon hij een zoveelste kans binnen werken in de rebound na een stevige kans voor Forbs.

Hattrick Tresoldi, ook Vermant prikt goaltje mee

Niet dat de Milanezen niet genoeg kansen hadden om ook minstens drie keer te scoren, maar Sommer was meermaals bij de pinken om een aansluitingstreffer te vermijden. Lautaro Martinez zou dat uit de rebound uiteindelijk wel doen en zo was het toch nog even bibberen.

Tot de ingevallen Vermant ook zijn woordje meesprak en balverlies van de thuisploeg afstrafte: lekker lobje over de doelman en de boeken toe, ook al werd het in blessuretijd nog 3-4 via Bonny. De gelijkmaker viel niet meer: een enorme stunt is het van Club Brugge, dat zo opnieuw helemaal meespeelt in de League Phase van de Champions League.