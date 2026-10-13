Club Brugge en Internazionale verloren allebei hun eerste wedstrijd in de League Phase van de Champions League. En dus kunnen ze wel wat punten gebruiken. Vooraf was dé vraag bij blauw-zwart of Carlos Forbs fit zou raken en het antwoord op die vraag is nu gegeven: ja. Volg de match bij ons LIVE en op de voet!
Rust
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Lees 77 reacties...
|
|
Rust
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|
45
|
Lautaro nu wel met de 1-1. De VAR checkt, maar hij telt.
|
|
44
|
Doelpunt van Lautaro Javier Martínez (Federico Dimarco)
|
44
|
Nog een keertje Lautaro Martinez, afgeblokt door Spileers. Bastoni kopt de corner centraal, Sommer goed plat.
|
42
|
We kabbelen richting rust. Club met een voorsprong de rust in?
|
39
|
Gele kaart voor Manuel Akanji
|
38
|
De VAR bevestigt: buitenspel!
|
37
|
Lautaro Martinez kopt de 1-1 binnen, maar buitenspel.
|
|
35
|
Aan de overkant trapt Virgili net naast!
|
33
|
Meteen druk van Inter nu. Twee halve kopkansjes levert dat op.
|
30
|
Doelpunt van Nicolò Tresoldi (Penalty)
|
30
|
Wafel in de winkelhaak! Tresoldi brengt Club Brugge op voorsprong.
|
30
|
Forbs op snelheid weg! Neergehaald en de bal op de stip.
|
30
|
Forbs op snelheid weg! Neergehaald en de bal op de stip.
|
29
|
Gele kaart voor Hakan Calhanoglu
|
29
|
Zielienski op Sommer af, maar nog afgeblokt.
|
29
|
Zielienski op Sommer af, maar nog afgeblokt.
|
27
|
Gele kaart voor Jorne Spileers
|
|
27
|
Spileers de bon op. Streng als u het ons vraagt.
|
24
|
Ook Club Brugge drukt eens door, maar dat levert niets op in het blok.
|
20
|
De corner levert ook niks op. Internazionale drukt door, maar nog altijd 0-0.
|
18
|
Goed achteruit gelegd, maar de Italiaanse kapitein vindt het been van Mechele en zo over.
|
12
|
Lautaro Martinez uit de draai, maar recht op Sommer.
|
9
|
Vetlesen probeert er uit te komen, maar Bastoni kegelt hem neer.
|
6
|
Thuram! Net naast.
|
4
|
Club Brugge probeert meteen hoog te storen. Nog geen kansen...
|
1
|
De bal rolt in Milaan.
|
1
|
Inter Milaan - Club Brugge: 0-0
|
|
|
20:24
|
|
|
Riera Josep Martinez
|
| 6.25
Josep Martinez Riera @ Inter Milaan - Club Brugge6.25
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Keepen
| Reddingen
|0
| Weggebokst
|0
| Uitgekomen
|1/1
| Geslaagde plukballen
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|18/19 (94.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|2/3 (66.7%)
| Balverliezen
|1
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 18/19 (94.7%)
|
Bisseck Yann Aurel
|
| 6.42
Yann Aurel Bisseck @ Inter Milaan - Club Brugge6.42
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/1
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|17/18 (94.4%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/1 (0%)
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 17/18 (94.4%)
- Sleutelpasses: 1
- Doelpunten uit vrije trap: 0/1
|
Akanji Manuel
|
| 6.39
Manuel Akanji @ Inter Milaan - Club Brugge6.39
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|3
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
1 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|32/34 (94.1%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/2 (50%)
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 32/34 (94.1%)
|
Bastoni Alessandro
|
| 6.52
Alessandro Bastoni @ Inter Milaan - Club Brugge6.52
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|3
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/1 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|32/36 (88.9%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/2 (0%)
| Balverliezen
|5
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 32/36 (88.9%)
- Schoten op doel: 1/1
- Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
- Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
|
Diouf Andy
|
| 6.55
Andy Diouf @ Inter Milaan - Club Brugge6.55
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|1
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|2
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/1 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|13/14 (92.9%)
| Sleutelpasses
|2
| Onderschepte passes
|2
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 13/14 (92.9%)
- Sleutelpasses: 2
- Schoten op doel: 1/2
- Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
|
Barella Nicolò
|
| 6.79
Nicolò Barella @ Inter Milaan - Club Brugge6.79
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|2
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|2
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/2
| Succesvolle dribbels
|4/5 (80%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|16/19 (84.2%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/2 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/2 (0%)
| Balverliezen
|7
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 16/19 (84.2%)
- Sleutelpasses: 1
- Schoten op doel: 0/1
- Doelpunten uit vrije trap: 0/2
- Succesvolle dribbels: 4/5 (80%)
- Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
- Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
|
Calhanoglu Hakan
|
| 6.59
Hakan Calhanoglu @ Inter Milaan - Club Brugge6.59
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|1
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
1 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|2
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|1
| Succesvolle dribbels
|1/1 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|20/23 (87%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/2 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|3/5 (60%)
| Balverliezen
|6
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 20/23 (87%)
- Sleutelpasses: 1
- Schoten op doel: 0/2
- Schoten op doelkader: 1
- Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
- Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
|
Zielinski Piotr
|
| 6.91
Piotr Zielinski @ Inter Milaan - Club Brugge6.91
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|2
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|1
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/1 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|18/19 (94.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|3/3 (100%)
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 18/19 (94.7%)
- Schoten op doel: 0/1
- Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
- Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
|
Dimarco Federico
A
|
| 7.7
Federico Dimarco @ Inter Milaan - Club Brugge7.7
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|1
| Verdediging
| Tackles
|2
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|1
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|2
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|23/29 (79.3%)
| Sleutelpasses
|4
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|3/6 (50%)
| Nauwkeurige lange ballen
|1/3 (33.3%)
| Balverliezen
|9
|
|
Meer statistieken
- Assists: 1
- Nauwkeurige passes: 23/29 (79.3%)
- Sleutelpasses: 4
- Schoten op doel: 0/2
- Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
|
Martínez Lautaro Javier
⚽
|
| 8.2
Lautaro Javier Martínez @ Inter Milaan - Club Brugge8.2
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|1
| Penalty (goals)
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|3
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|3
| Buitenspel
|1
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|7
| Schoten op doel
|2
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/3
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|8/9 (88.9%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Goals: 1
- Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
- Sleutelpasses: 1
- Schoten op doel: 2/7
- Doelpunten uit vrije trap: 0/3
|
Thuram Marcus
|
| 6.63
Marcus Thuram @ Inter Milaan - Club Brugge6.63
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/1 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|15/19 (78.9%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|4
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 15/19 (78.9%)
- Schoten op doel: 0/1
- Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
|Bank
|
Stankovic Aleksandar
|
|
|
|
|
Sucic Petar
|
|
|
|
|
Henrique Luis
|
|
|
|
|
Di Gennaro Raffaele
|
|
|
|
|
Bonny Ange-Yoan
|
|
|
|
|
Mkhitaryan Hamlet Henrik
|
|
|
|
|
Pavard Benjamin
|
|
|
|
|
Augusto Carlos
|
|
|
|
|
Provedel Ivan
|
|
|
|
|
Esposito Pio
|
|
|
|
|
Spence Djed
|
|
|
|
|
|
|
Sommer Yann
|
| 7.09
Yann Sommer @ Inter Milaan - Club Brugge7.09
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Keepen
| Reddingen
|3
| Weggebokst
|0
| Uitgekomen
|0/0
| Geslaagde plukballen
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|23/28 (82.1%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|3/8 (37.5%)
| Balverliezen
|5
|
|
Meer statistieken
- Reddingen: 3
- Weggebokst: 0
- Geslaagde plukballen: 0
- Nauwkeurige lange ballen: 3/8 (37.5%)
|
Sabbe Kyriani
|
| 6.32
Kyriani Sabbe @ Inter Milaan - Club Brugge6.32
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/1 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|17/21 (81%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/3 (33.3%)
| Balverliezen
|6
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 17/21 (81%)
- Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
- Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
|
Spileers Jorne
|
| 6.19
Jorne Spileers @ Inter Milaan - Club Brugge6.19
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|2
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
1 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|25/29 (86.2%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/5 (20%)
| Balverliezen
|5
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 25/29 (86.2%)
- Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
|
Mechele Brandon
|
| 6.62
Brandon Mechele @ Inter Milaan - Club Brugge6.62
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|2
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|2
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|34/37 (91.9%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|2/5 (40%)
| Balverliezen
|4
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 34/37 (91.9%)
- Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
|
Seys Joaquin
|
| 6.9
Joaquin Seys @ Inter Milaan - Club Brugge6.9
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|2
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/1 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|20/21 (95.2%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/3 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|2/2 (100%)
| Balverliezen
|4
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 20/21 (95.2%)
- Sleutelpasses: 1
- Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
- Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
- Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
|
Vanaken Hans
|
| 6.69
Hans Vanaken @ Inter Milaan - Club Brugge6.69
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|1
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/1 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|30/34 (88.2%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/2 (50%)
| Balverliezen
|7
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 30/34 (88.2%)
- Sleutelpasses: 1
- Schoten op doel: 0/1
- Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
|
Potts Freddie
|
| 6.66
Freddie Potts @ Inter Milaan - Club Brugge6.66
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|2
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|26/29 (89.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/2 (50%)
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 26/29 (89.7%)
|
Forbs Carlos
|
| 6.04
Carlos Forbs @ Inter Milaan - Club Brugge6.04
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|1
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/1
| Succesvolle dribbels
|1/2 (50%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|5/6 (83.3%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
- Schoten op doel: 0/1
- Doelpunten uit vrije trap: 0/1
- Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
|
Vetlesen Hugo
|
| 6.29
Hugo Vetlesen @ Inter Milaan - Club Brugge6.29
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/1
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|14/15 (93.3%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 14/15 (93.3%)
- Sleutelpasses: 1
- Doelpunten uit vrije trap: 0/1
|
Virgili Jan
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| 6.36
Jan Virgili @ Inter Milaan - Club Brugge6.36
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|1
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/2 (50%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|15/16 (93.8%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|2/2 (100%)
| Balverliezen
|5
|
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Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 15/16 (93.8%)
- Schoten op doel: 0/1
- Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
- Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
|
Tresoldi Nicolò
⚽
|
| 7.04
Nicolò Tresoldi @ Inter Milaan - Club Brugge7.04
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|1
| Penalty (goals)
|1
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|3
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|1
| Doelpunten uit vrije trap
|0/1
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|2/4 (50%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/1 (0%)
| Balverliezen
|4
|
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Meer statistieken
- Goals: 1
- Penalty: 1
- Schoten op doel: 1/3
- Schoten op doelkader: 1
- Doelpunten uit vrije trap: 0/1
|Bank
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Robberechts Milan
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Lee Hanbeom
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Tsawa Cheveyo
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Vermant Romeo
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Jackers Nordin
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Dams Matteo
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Siquet Hugo
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Audoor Lynnt
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Diakhon Mamadou
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Vasovic Andrej
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Lemarechal Felix
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Vanden Driessche Argus
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