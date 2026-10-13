Datum: 13/10/2026 21:00
Competitie: Champions League
Speeldag: Speeldag 2
Stadion: San Siro/Giuseppe Meazza

Club Brugge en Internazionale verloren allebei hun eerste wedstrijd in de League Phase van de Champions League. En dus kunnen ze wel wat punten gebruiken. Vooraf was dé vraag bij blauw-zwart of Carlos Forbs fit zou raken en het antwoord op die vraag is nu gegeven: ja. Volg de match bij ons LIVE en op de voet!

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Discussieer live mee! Lees 77 reacties...


Scheidsrechter 		Rust


Wat vind je van de match? Laat het weten in de Reacties.
45
 Lautaro nu wel met de 1-1. De VAR checkt, maar hij telt.
44

Goal 		Doelpunt van Lautaro Javier Martínez (Federico Dimarco)
44
 Nog een keertje Lautaro Martinez, afgeblokt door Spileers. Bastoni kopt de corner centraal, Sommer goed plat.
42
 We kabbelen richting rust. Club met een voorsprong de rust in?
39
  Gele kaart voor Manuel Akanji
38
 De VAR bevestigt: buitenspel!
37
 Lautaro Martinez kopt de 1-1 binnen, maar buitenspel.
35
 Aan de overkant trapt Virgili net naast!
33
 Meteen druk van Inter nu. Twee halve kopkansjes levert dat op.
30

Goal 		Doelpunt van Nicolò Tresoldi (Penalty)
30
 Wafel in de winkelhaak! Tresoldi brengt Club Brugge op voorsprong.
30
 Forbs op snelheid weg! Neergehaald en de bal op de stip.
30
 Forbs op snelheid weg! Neergehaald en de bal op de stip.
29
  Gele kaart voor Hakan Calhanoglu
29
 Zielienski op Sommer af, maar nog afgeblokt.
29
 Zielienski op Sommer af, maar nog afgeblokt.
27
  Gele kaart voor Jorne Spileers
27
 Spileers de bon op. Streng als u het ons vraagt.
24
 Ook Club Brugge drukt eens door, maar dat levert niets op in het blok.
20
 De corner levert ook niks op. Internazionale drukt door, maar nog altijd 0-0.
18
 Goed achteruit gelegd, maar de Italiaanse kapitein vindt het been van Mechele en zo over.
12
 Lautaro Martinez uit de draai, maar recht op Sommer.
9
 Vetlesen probeert er uit te komen, maar Bastoni kegelt hem neer.
6
 Thuram! Net naast.
4
 Club Brugge probeert meteen hoog te storen. Nog geen kansen...
1
 De bal rolt in Milaan.
1
 Inter Milaan - Club Brugge: 0-0

20:24
Inter Milaan - Club Brugge

Inter Milaan Inter Milaan
Riera Josep Martinez 6.25  
  • Nauwkeurige passes: 18/19 (94.7%)
Meer statistieken
Bisseck Yann Aurel 6.42  
  • Nauwkeurige passes: 17/18 (94.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Akanji Manuel   6.39  
  • Nauwkeurige passes: 32/34 (94.1%)
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Bastoni Alessandro 6.52  
  • Nauwkeurige passes: 32/36 (88.9%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
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Diouf Andy 6.55  
  • Nauwkeurige passes: 13/14 (92.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
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Barella Nicolò 6.79  
  • Nauwkeurige passes: 16/19 (84.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 4/5 (80%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
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Calhanoglu Hakan   6.59  
  • Nauwkeurige passes: 20/23 (87%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
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Zielinski Piotr 6.91  
  • Nauwkeurige passes: 18/19 (94.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
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Dimarco Federico A 7.7  
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 23/29 (79.3%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
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Martínez Lautaro Javier 8.2  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/7
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
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Thuram Marcus 6.63  
  • Nauwkeurige passes: 15/19 (78.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
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Bank
Stankovic Aleksandar  
Sucic Petar  
Henrique Luis  
Di Gennaro Raffaele  
Bonny Ange-Yoan  
Mkhitaryan Hamlet Henrik  
Pavard Benjamin  
Augusto Carlos  
Provedel Ivan  
Esposito Pio  
Spence Djed  
 

Club Brugge Club Brugge
Sommer Yann 7.09  
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/8 (37.5%)
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Sabbe Kyriani 6.32  
  • Nauwkeurige passes: 17/21 (81%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
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Spileers Jorne   6.19  
  • Nauwkeurige passes: 25/29 (86.2%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Mechele Brandon 6.62  
  • Nauwkeurige passes: 34/37 (91.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Seys Joaquin 6.9  
  • Nauwkeurige passes: 20/21 (95.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Vanaken Hans 6.69  
  • Nauwkeurige passes: 30/34 (88.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Potts Freddie 6.66  
  • Nauwkeurige passes: 26/29 (89.7%)
Meer statistieken
Forbs Carlos 6.04  
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Vetlesen Hugo 6.29  
  • Nauwkeurige passes: 14/15 (93.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Virgili Jan 6.36  
  • Nauwkeurige passes: 15/16 (93.8%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Tresoldi Nicolò 7.04  
  • Goals: 1
  • Penalty: 1
  • Schoten op doel: 1/3
  • Schoten op doelkader: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Bank
Robberechts Milan  
Lee Hanbeom  
Tsawa Cheveyo  
Vermant Romeo  
Jackers Nordin  
Dams Matteo  
Siquet Hugo  
Audoor Lynnt  
Diakhon Mamadou  
Vasovic Andrej  
Lemarechal Felix  
Vanden Driessche Argus  

Champions League

 Speeldag 2
Sabah Sabah 2-0 Slavia Praag Slavia Praag
RC Lens RC Lens 0-2 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
Villarreal Villarreal 2-1 Napoli Napoli
RB Leipzig RB Leipzig 0-0 PSV PSV
Galatasaray Galatasaray 1-1 Barcelona Barcelona
Atlético Madrid Atlético Madrid 1-0 Manchester United Manchester United
Inter Milaan Inter Milaan 1-1 Club Brugge Club Brugge
Viking FK Viking FK 2-0 Bayern München Bayern München
Arsenal Arsenal 0-0 Lille OSC Lille OSC
LASK Linz LASK Linz 14/10 Liverpool FC Liverpool FC
Feyenoord Feyenoord 14/10 Como Como
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 14/10 AEK Athene AEK Athene
Real Betis Real Betis 14/10 FC Porto FC Porto
Bodø Glimt Bodø Glimt 14/10 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Slovan Bratislava Slovan Bratislava 14/10 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Manchester City Manchester City 14/10 PSG PSG
AS Roma AS Roma 14/10 Real Madrid Real Madrid
Aston Villa Aston Villa 14/10 Fenerbahçe Fenerbahçe
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