Datum: 21/10/2026 21:00
Competitie: Champions League
Speeldag: Speeldag 3
Stadion: Jan Breydel

LIVE: Club toont ander gezicht na rust, Hazard mag gaan rusten

Na de historische zege tegen Inter moet Club Brugge vanavond alweer aan de bak in de Champions League. In eigen huis wacht met RC Lens een nieuwe uitdaging. Ivan Leko ziet weinig redenen om zijn elftal grondig door elkaar te schudden, al verschijnt Félix Lemaréchal wel aan de aftrap. Bij de Fransen krijgen zowel Hazard en Skoras een basisplaats.

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Stand Live
Tijd   69' 36" 
Robbie Maes vanuit Het Jan Breydelstadion
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70
 Er wordt voor elke bal gevochten. Seys laat zich stevig gelden, net als de ingevallen Vetlesen.
69
 Vervangen Amadou Haidara
Ingevallen Yacine Titraoui
67
 Vervangen Felix Lemarechal
Ingevallen Hugo Vetlesen
66
 Ivan Leko gaat een eerste keer wisselen en gaat Hugo Vetlesen inbrengen.
64
 Voorlopig is het een wedstrijd met twee gezichten van blauw-zwart. Zo matig de eerste helft verliep zo gretig speelt blauw-zwart deze tweede helft.
61
  Gele kaart voor Felix Lemarechal
60
 Lens begint te drukken. Sommer duwt de kopbal van Thauvin in corner.
58
 Vervangen Thorgan Hazard
Ingevallen Florian Thauvin
58
 Vervangen Franjo Ivanovic
Ingevallen Mathieu Gorgelin
56
 Seys is scherp aan het verdedigen. Lens krijgt wel een corner.
54
 Plots gaat het wel héél makkelijk voor Club. Krijgen we hier een doelpuntenfestijn?
53
 Virgili omspeelt makkelijk zijn man. Tresoldi komt net te kort om de bal in het doel te tikken.
50

Goal 		Doelpunt van Joaquin Seys
Forbs bedient de vrijstaande Seys, maar die botste in eerste instantie op doelman Risser. De linksachter geeft zich echter niet zomaar gewonnen en knalt de rebound alsnog tegen de netten. 2-0!
48
 Sommer moet uitstekend redding brengen op het schot van Udol.
47
 Alweer een mooi run van Virgili, maar zijn actie kan Tresoldi net niet bereiken.
46
 Vervangen Samson Baidoo
Ingevallen Jean-Clair Todibo
46
 Geen wissels bij Club. Bij Lens komt Todibo in de plaats van Baidoo.


Scheidsrechter 		Rust


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Statistieken 1e helft

Balbezit

54
46

Aanvallen

64
63

Gevaarlijke aanvallen

20
35

Totaal schoten

4
12
0 1     5 1
1 2 3 3

Schoten op doel

2
3

Schoten naast/over doel

1
5

Schoten op doelkader

0
1

Geblokkeerde schoten

1
3
1 Hoekschoppen 2
1 Buitenspel 0
336 Aantal passes 280
2 Sleutelpasses 8
292 (86.9%) Nauwkeurige passes 240 (85.7%)
4/12 (33.3%) Succesvolle dribbels 4/8 (50%)
1/3 (33.3%) Nauwkeurige voorzetten 2/12 (16.7%)
11/26 (42.3%) Nauwkeurige lange ballen 14/26 (53.8%)
23 (48.9%) Gewonnen duels 24 (51.1%)
10 Tackles 17
5 Intercepties 4
13 Opruimacties 4
1 Fouten 4
1 Vrije trappen 1
5 Doeltrappen 2

45+3

Goal 		Doelpunt van Hans Vanaken
Wie anders dan mister Champions League himself brengt Club Brugge op voorsprong? Lens kreeg de hoekschop van Seys niet goed weggewerkt, waarna doelman Risser de bal in de voeten van Vanaken duwde. Die hoefde het leer alleen nog maar binnen te tikken: 1-0 voor blauw-zwart!
45+1
 De vrije trap van Tresoldi gaat maar net voorbij het doel van Risser.
45+1
 We krijgen minstens twee minuten toegevoegde tijd.
45
 We krijgen een gevaarlijk vrije trap voor Club. Een kunstje voor Tresoldi of Vanaken?
45
  Gele kaart voor Matthieu Udol
43
 Nu schiet Skoras de bal voorlangs...
43
 Net als tegen Cercle moest Spileers opnieuw redding brengen vanop de lijn. Hazard zette de aanval op en uiteindelijk belandde de bal bij Kadile, die Sommer wist te verschalken. Gelukkig stond Spileers op de juiste plek om de bal nog voor de doellijn weg te werken.
40
 Kan Club nog iets forceren vlak voor de rust?
37
 Schot van rechtsachter Aguilar gaat ruim over het doel van Sommer.
35
 Club mag blij zijn dat de paal redding bracht, want echt veel bakken ze er niet van hier op Jan Breydel.
32
 Schiet Club nu eindelijk wakker na deze korte onderbreking?
31
 We voetballen weer! Hopelijk geen onderbrekingen meer.
28
 En de eerste bengalen en pyro's in het uitvak. Wedstrijd even stilgelegd.
26
 Wie breekt de ban bij Club? Voorlopig moet Tresoldi alleen maar achter de bal lopen.
23
 Virgili zet zich goed door en begint aan een knappe rush vanaf de eigen helft. Maar wanneer je het in je eentje moet opnemen tegen vier Franse verdedigers, wordt het bijzonder moeilijk om de zestien te bereiken.
20
 De thuisploeg gaat nog is achter de ploeg staan die het duidelijk moeilijk heeft tegen de Fransen.
18
 Club heeft het moeilijk in het openingskwartier.
15
 Ivanovic zag zijn poging heerlijk richting de verste kruising draaien, maar gelukkig voor blauw-zwart brengt de paal redding. Club Brugge ontsnapt zo aan een vroege achterstand!
13
 Gevaarlijke vrije trap van Lens. Sommer moet uitstekend redding brengen op het schot van... Thorgan Hazard.
11
 De eerste dreiging komt nota bene van Thorgan Hazard, maar onze landgenoot raakte de bal slechts met het puntje van zijn schoen. Van een echte doelkans is dan ook nauwelijks sprake. Het blijft wachten op het eerste gevaar van Club Brugge.
8
 De uitsupporters zijn talrijk aanwezig en laten zich dus ook graag horen.
5
 Een eerste mooie combinatie van de thuisploeg tussen Forbs en Sabbe. Spijtig genoeg vliegt de voorzet van Sabbe naast het doel van Risser.
3
 Lens begint gretig aan deze wedstrijd. De Fransen kamperen momenteel op de helft van blauw-zwart.
2
 Het begint hevig te regenen hier op Jan Breydel.
1
 We zijn eraan begonnen!
1
 Club Brugge - RC Lens: 0-0
20:35
 Wat kunnen Hazard en Skoras vandaag laten zien?


20:05
 Welkom bij de liveblog van Club Brugge tegen Lens!
Club Brugge: Yann Sommer - Kyriani Sabbe - Jorne Spileers - Brandon Mechele - Joaquin Seys - Freddie Potts - Felix Lemarechal - Hans Vanaken - Carlos Forbs - Nicolò Tresoldi - Jan Virgili
Bank: Hanbeom Lee - Hugo Vetlesen - Cheveyo Tsawa - Romeo Vermant - Nordin Jackers - Matteo Dams - Milan Robberechts - Hugo Siquet - Mamadou Diakhon - Andrej Vasovic - Argus Vanden Driessche - Tian Nai Koren

RC Lens: Robin Risser - Ruben Aguilar - Samson Baidoo - Matthieu Udol - Saud Abdulhamid - Amadou Haidara - Mickaël Cuisance - Michal Skoras - Thorgan Hazard - Franjo Ivanovic - Junior Kadile
Bank: Régis Gurtner - Nidal Celik - Andrija Bulatović - Florian Sotoca - Yacine Titraoui - Florian Thauvin - Odsonne Edouard - Mathieu Gorgelin - Jean-Clair Todibo - Souleymane Sagnan - Kyllian Antonio
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Club Brugge Club Brugge
Sommer Yann 90' 8.0 -
  • Reddingen: 5
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
Meer statistieken
Sabbe Kyriani 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 56/69 (81.2%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Spileers Jorne 90' 7.4 -
  • Nauwkeurige passes: 81/89 (91%)
Meer statistieken
Mechele Brandon 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 66/74 (89.2%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Seys Joaquin 90' 7.9 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 33/38 (86.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Potts Freddie 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 51/55 (92.7%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Lemarechal Felix   67' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 20/28 (71.4%)
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Vanaken Hans 90' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 70/72 (97.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Forbs Carlos 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 14/21 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 3/7 (42.9%)
Meer statistieken
Tresoldi Nicolò 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 12/16 (75%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Virgili Jan 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 15/21 (71.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Bank
Lee Hanbeom 0'  
Vetlesen Hugo 23' -
Tsawa Cheveyo 0'  
Vermant Romeo 0'  
Jackers Nordin 0'  
Dams Matteo 0'  
Robberechts Milan 0'  
Siquet Hugo 0'  
Diakhon Mamadou 0'  
Vasovic Andrej 0'  
Vanden Driessche Argus 0'  
Koren Tian Nai 0'  
 

RC Lens RC Lens
Risser Robin 90' 6.2 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/10 (40%)
Meer statistieken
Aguilar Ruben 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 39/42 (92.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Baidoo Samson 45' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 33/36 (91.7%)
Meer statistieken
Udol Matthieu   90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 39/43 (90.7%)
  • Schoten op doel: 1/2
Meer statistieken
Abdulhamid Saud 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 26/29 (89.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Haidara Amadou 69' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 30/39 (76.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
Meer statistieken
Cuisance Mickaël 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 37/40 (92.5%)
  • Sleutelpasses: 5
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Skoras Michal 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 29/39 (74.4%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Hazard Thorgan 58' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 18/21 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Ivanovic Franjo 58' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 21/26 (80.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Schoten op doelkader: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Kadile Junior 90' 5.7 -
  • Nauwkeurige passes: 15/19 (78.9%)
  • Schoten op doel: 2/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/5 (20%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/7 (0%)
Meer statistieken
Bank
Gurtner Régis 0'  
Celik Nidal 0'  
Bulatović Andrija 0'  
Sotoca Florian 0'  
Titraoui Yacine 21' -
Thauvin Florian 32' 6.5 -
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Edouard Odsonne 32' 6.3 -
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Gorgelin Mathieu 32' -
Todibo Jean-Clair 45' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 10/10 (100%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Sagnan Souleymane 0'  
Antonio Kyllian 0'  

Vooraf

LIVE: Hete avond op Jan Breydel? Waarom Club Brugge Lens beter niet mag onderschatten
vanuit Het Jan Breydelstadion
| 84 reacties
LIVE: Hete avond op Jan Breydel? Waarom Club Brugge Lens beter niet mag onderschatten
Foto: © photonews

Jan Breydel maakt zich vanavond op voor een nieuwe Europese avond. Het vertrouwen is groot bij Club Brugge na de stuntzege in Milaan, maar de Franse tegenstander Lens mag dan misschien minder tot de verbeelding spreken, onderschatten zou een gevaarlijke fout zijn.

Trainer Ivan Leko schat Lens alvast hoog in. De naam klinkt volgens de Kroatische coach misschien minder indrukwekkend dan die van Inter, Liverpool, Barcelona of Arsenal, maar wie enkele wedstrijden van de Franse club bekijkt, ziet een sterke tegenstander. Leko geeft zelfs toe dat Lens beter is dan hij aanvankelijk had verwacht.

Lens niet onderschatten

In de Ligue 1 staat Lens momenteel pas op de achtste plaats, met drie overwinningen uit zeven wedstrijden. Ook in de Champions League telt de Franse club, net als Club Brugge, drie punten. Naast de nederlaag tegen Sporting sprong vooral de spectaculaire zege tegen Slavia Praag in het oog. Lens won met 2-3, nadat het in de slotfase nog tegen een 2-1-achterstand aankeek. Club Brugge is dus gewaarschuwd.

Bovendien won Lens vorig jaar de Franse beker door Nice met 3-1 te verslaan. Ook de Belgische voetbalfan zal enkele bekende namen herkennen. Thorgan Hazard, Franjo Ivanovic, Michal Skoras en Yacine Titraoui hebben allemaal een verleden in de Jupiler Pro League. Toch hoeven ze daar in Brugge niet meteen van wakker te liggen.

Vooral Hazard springt in het oog. De voormalige speler van RSC Anderlecht beleeft moeilijke maanden. Ook naast het veld kreeg hij een klap te verwerken met de breuk met zijn partner. Sportief loopt het evenmin op rolletjes, want voorlopig is hij bij Lens geen vaste waarde.

Ook voormalig KAA Gent-speler Michal Skoras moet nog op gang komen. De Pool kwam deze zomer over van de Gentenaars, waar hij weinig indruk wist te maken. Zijn start bij Lens verloopt voorlopig niet veel beter: hij verzamelde tot dusver slechts één assist.

Risicomatch op Jan Breydel

Toch draait de avond niet uitsluitend om voetbal. Het Champions League-duel tussen Club Brugge en Lens is bestempeld als een risicomatch. Lens ligt op amper anderhalf uur rijden van Brugge, waardoor verwacht wordt dat heel wat Franse supporters de verplaatsing zullen maken. Ook supporters zonder geldig wedstrijdticket zouden in de stad kunnen opduiken.

Daarom zal de politie extra aanwezig zijn om alles in goede banen te leiden. Hopelijk blijft het bij gezonde rivaliteit en kan Jan Breydel zich opmaken voor een mooie Europese voetbalavond.

Club Brugge hoopt de avond uiteraard af te sluiten met een nieuwe overwinning. Dat zou niet alleen het vertrouwen binnen de ploeg een flinke opsteker geven, maar ook goed nieuws zijn voor de Belgische UEFA-coëfficiënt, die elke Europese zege goed kan gebruiken.

Champions League

 Speeldag 3
Fenerbahçe Fenerbahçe 2-2 Slavia Praag Slavia Praag
Sabah Sabah 1-2 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Liverpool FC Liverpool FC 4-3 Villarreal Villarreal
Manchester City Manchester City 5-1 AEK Athene AEK Athene
AS Roma AS Roma 4-0 Slovan Bratislava Slovan Bratislava
Napoli Napoli 4-3 Bodø Glimt Bodø Glimt
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 1-1 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSG PSG 4-2 Barcelona Barcelona
FC Porto FC Porto 0-1 PSV PSV
Como Como 4-1 Manchester United Manchester United
Lille OSC Lille OSC 2-4 Galatasaray Galatasaray
Inter Milaan Inter Milaan 0-0 Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk
Sporting Lissabon Sporting Lissabon 1-2 LASK Linz LASK Linz
Real Madrid Real Madrid 2-0 RB Leipzig RB Leipzig
Aston Villa Aston Villa 3-0 Viking FK Viking FK
Club Brugge Club Brugge 2-0 RC Lens RC Lens
Bayern München Bayern München 2-1 Arsenal Arsenal
Real Betis Real Betis 1-0 Feyenoord Feyenoord
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