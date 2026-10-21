LIVE: Club toont ander gezicht na rust, Hazard mag gaan rusten

Jan Breydel maakt zich vanavond op voor een nieuwe Europese avond. Het vertrouwen is groot bij Club Brugge na de stuntzege in Milaan, maar de Franse tegenstander Lens mag dan misschien minder tot de verbeelding spreken, onderschatten zou een gevaarlijke fout zijn.

Trainer Ivan Leko schat Lens alvast hoog in. De naam klinkt volgens de Kroatische coach misschien minder indrukwekkend dan die van Inter, Liverpool, Barcelona of Arsenal, maar wie enkele wedstrijden van de Franse club bekijkt, ziet een sterke tegenstander. Leko geeft zelfs toe dat Lens beter is dan hij aanvankelijk had verwacht.

Lens niet onderschatten

In de Ligue 1 staat Lens momenteel pas op de achtste plaats, met drie overwinningen uit zeven wedstrijden. Ook in de Champions League telt de Franse club, net als Club Brugge, drie punten. Naast de nederlaag tegen Sporting sprong vooral de spectaculaire zege tegen Slavia Praag in het oog. Lens won met 2-3, nadat het in de slotfase nog tegen een 2-1-achterstand aankeek. Club Brugge is dus gewaarschuwd.

Bovendien won Lens vorig jaar de Franse beker door Nice met 3-1 te verslaan. Ook de Belgische voetbalfan zal enkele bekende namen herkennen. Thorgan Hazard, Franjo Ivanovic, Michal Skoras en Yacine Titraoui hebben allemaal een verleden in de Jupiler Pro League. Toch hoeven ze daar in Brugge niet meteen van wakker te liggen.

Vooral Hazard springt in het oog. De voormalige speler van RSC Anderlecht beleeft moeilijke maanden. Ook naast het veld kreeg hij een klap te verwerken met de breuk met zijn partner. Sportief loopt het evenmin op rolletjes, want voorlopig is hij bij Lens geen vaste waarde.

Ook voormalig KAA Gent-speler Michal Skoras moet nog op gang komen. De Pool kwam deze zomer over van de Gentenaars, waar hij weinig indruk wist te maken. Zijn start bij Lens verloopt voorlopig niet veel beter: hij verzamelde tot dusver slechts één assist.

Risicomatch op Jan Breydel

Toch draait de avond niet uitsluitend om voetbal. Het Champions League-duel tussen Club Brugge en Lens is bestempeld als een risicomatch. Lens ligt op amper anderhalf uur rijden van Brugge, waardoor verwacht wordt dat heel wat Franse supporters de verplaatsing zullen maken. Ook supporters zonder geldig wedstrijdticket zouden in de stad kunnen opduiken.

Daarom zal de politie extra aanwezig zijn om alles in goede banen te leiden. Hopelijk blijft het bij gezonde rivaliteit en kan Jan Breydel zich opmaken voor een mooie Europese voetbalavond.

Club Brugge hoopt de avond uiteraard af te sluiten met een nieuwe overwinning. Dat zou niet alleen het vertrouwen binnen de ploeg een flinke opsteker geven, maar ook goed nieuws zijn voor de Belgische UEFA-coëfficiënt, die elke Europese zege goed kan gebruiken.