Club Brugge overleeft Nederlandse storm na waanzinninge avond tegen PSV

Club Brugge heeft woensdagavond met 1-2 gewonnen op het veld van PSV. Blauw-zwart moest lang overleven en mag vooral doelman Yann Sommer bedanken. Carlos Forbs en Nicolo Tresoldi zorgden voor de doelpunten.

Club Brugge nam het woensdagavond op tegen PSV in de Champions League. Coach Ivan Leko hield het simpel en koos voor dezelfde elf als afgelopen weekend. Geen verrassingen dus voor de Nederlanders, waar Ruben van Bommel in de basis begon.

PSV begon het sterkst en zette Club meteen hoog vast. Na acht minuten moest Yann Sommer al ingrijpen toen Sergiño Dest alleen voor hem opdook. De Zwitser hield blauw-zwart recht en zou dat in de eerste helft nog meermaals moeten doen.

Toch was het Club dat op voorsprong kwam. Na 25 minuten hield blauw-zwart een hoekschop levend, waarna Joaquin Seys de bal opnieuw voor doel bracht. Nicolò Tresoldi kwam perfect ingelopen en kopte de 0-1 heerlijk binnen.

Sommer houdt Club overeind

PSV reageerde furieus en kreeg verschillende mogelijkheden op de gelijkmaker. Sommer stond echter telkens pal. Aan de overkant kreeg Carlos Forbs zelfs dé kans om Club op 0-2 te zetten, maar oog in oog met doelman Olij besloot hij recht op de Nederlander.

Ook na rust bleef het spektakel doorgaan. Félix Lemaréchal knalde tegen de lat en even later liet Club nog een enorme mogelijkheid liggen. Dat brak blauw-zwart zuur op, want Kodai Sano zag zijn schot via Seys in doel verdwijnen: 1-1.





Seys en Forbs slaan terug

PSV rook bloed en ging nadrukkelijk op zoek naar een tweede treffer. Seys moest zelfs een bal van de lijn keren, maar even later zorgde hij aan de overkant voor het antwoord. Met een schitterende dieptepass stuurde hij Forbs alleen richting doel en deze keer bleef de winger wel ijzig kalm: 1-2.

In het slotkwartier gooide PSV alles naar voren. Dest kreeg nog een uitstekende kans, maar Club vocht voor elke meter en hield stand. Leko bracht verse krachten om de voorsprong vast te houden en blauw-zwart overleefde de laatste stormloop van de thuisploeg.

Club Brugge pakte zo een bijzonder knappe 1-2-zege in Eindhoven. Sommer was lange tijd de grote uitblinker, Seys speelde een hoofdrol met een assist en een redding op de lijn en Forbs bezorgde blauw-zwart uiteindelijk de drie punten.