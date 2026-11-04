PSV PSV
1-2
Club Brugge Club Brugge
psvPSV
cluClub Brugge
0-1
1'
0-2
25' Nicolò Tresoldi
Kodai Sano 53'
1-2
Datum: 04/11/2026 21:00
Competitie: Champions League
Speeldag: Speeldag 4
Stadion: Philipsstadion Eindhoven
Club Brugge overleeft Nederlandse storm na waanzinninge avond tegen PSV
Club Brugge overleeft Nederlandse storm na waanzinninge avond tegen PSV

Club Brugge heeft woensdagavond met 1-2 gewonnen op het veld van PSV. Blauw-zwart moest lang overleven en mag vooral doelman Yann Sommer bedanken. Carlos Forbs en Nicolo Tresoldi zorgden voor de doelpunten.

Club Brugge nam het woensdagavond op tegen PSV in de Champions League. Coach Ivan Leko hield het simpel en koos voor dezelfde elf als afgelopen weekend. Geen verrassingen dus voor de Nederlanders, waar Ruben van Bommel in de basis begon.

PSV begon het sterkst en zette Club meteen hoog vast. Na acht minuten moest Yann Sommer al ingrijpen toen Sergiño Dest alleen voor hem opdook. De Zwitser hield blauw-zwart recht en zou dat in de eerste helft nog meermaals moeten doen.

Toch was het Club dat op voorsprong kwam. Na 25 minuten hield blauw-zwart een hoekschop levend, waarna Joaquin Seys de bal opnieuw voor doel bracht. Nicolò Tresoldi kwam perfect ingelopen en kopte de 0-1 heerlijk binnen.

Sommer houdt Club overeind

PSV reageerde furieus en kreeg verschillende mogelijkheden op de gelijkmaker. Sommer stond echter telkens pal. Aan de overkant kreeg Carlos Forbs zelfs dé kans om Club op 0-2 te zetten, maar oog in oog met doelman Olij besloot hij recht op de Nederlander.

Ook na rust bleef het spektakel doorgaan. Félix Lemaréchal knalde tegen de lat en even later liet Club nog een enorme mogelijkheid liggen. Dat brak blauw-zwart zuur op, want Kodai Sano zag zijn schot via Seys in doel verdwijnen: 1-1.

Seys en Forbs slaan terug

PSV rook bloed en ging nadrukkelijk op zoek naar een tweede treffer. Seys moest zelfs een bal van de lijn keren, maar even later zorgde hij aan de overkant voor het antwoord. Met een schitterende dieptepass stuurde hij Forbs alleen richting doel en deze keer bleef de winger wel ijzig kalm: 1-2.

In het slotkwartier gooide PSV alles naar voren. Dest kreeg nog een uitstekende kans, maar Club vocht voor elke meter en hield stand. Leko bracht verse krachten om de voorsprong vast te houden en blauw-zwart overleefde de laatste stormloop van de thuisploeg.

Club Brugge pakte zo een bijzonder knappe 1-2-zege in Eindhoven. Sommer was lange tijd de grote uitblinker, Seys speelde een hoofdrol met een assist en een redding op de lijn en Forbs bezorgde blauw-zwart uiteindelijk de drie punten.

Opstellingen

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Club Brugge Club Brugge
Sommer Yann 90' 8.29 -
  • Reddingen: 7
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 10/30 (33.3%)
Meer statistieken
Sabbe Kyriani 90' 6.04 -
  • Nauwkeurige passes: 19/27 (70.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Spileers Jorne   90' 6.13 -
  • Nauwkeurige passes: 27/35 (77.1%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/9 (44.4%)
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Mechele Brandon 90' 6.94 -
  • Nauwkeurige passes: 34/39 (87.2%)
  • Schoten op doel: 0/1
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Seys Joaquin A A 90' 7.88 -
  • Assists: 2
  • Nauwkeurige passes: 32/42 (76.2%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
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Vanaken Hans 90' 6.84 -
  • Nauwkeurige passes: 42/51 (82.4%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
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Potts Freddie 90' 6.41 -
  • Nauwkeurige passes: 25/31 (80.6%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
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Forbs Carlos  87' 7.19 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 11/16 (68.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
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Vetlesen Hugo   81' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 20/26 (76.9%)
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
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Virgili Jan 36' 6.19 -
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
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Tresoldi Nicolò 81' 7.87 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 14/22 (63.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
Meer statistieken
Bank
Lee Hanbeom 0'  
Tsawa Cheveyo 0'  
Vermant Romeo 9' 6.42  
Meer statistieken
Jackers Nordin 0'  
Dams Matteo 0'  
Robberechts Milan 0'  
Siquet Hugo 3' 6.29  
Meer statistieken
Audoor Lynnt 0'  
Diakhon Mamadou 9' 6.51  
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Vasovic Andrej 0'  
Lemarechal Felix 54' 6.46 -
  • Nauwkeurige passes: 13/18 (72.2%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
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Vanden Driessche Argus 0'  
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Champions League

 Speeldag 4
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Villarreal Villarreal 0-6 PSG PSG
Fenerbahçe Fenerbahçe 3-2 Liverpool FC Liverpool FC
AEK Athene AEK Athene 2-3 Real Madrid Real Madrid
RB Leipzig RB Leipzig 2-3 Manchester City Manchester City
RC Lens RC Lens 1-9 Como Como
Slavia Praag Slavia Praag 1-2 Arsenal Arsenal
FC Porto FC Porto 4-1 Napoli Napoli
Viking FK Viking FK 4-1 Sabah Sabah
PSV PSV 1-2 Club Brugge Club Brugge
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