LIVE: Club Brugge opnieuw op voorsprong in Eindhoven!

75

Dest komt vlak voor doel terecht, maar knalt de bal opnieuw naast doel!



73

Gele kaart voor Hugo Vetlesen





73

PSV blijft jagen op de gelijkmaker. Club zal nog een dik kwartier alles op alles moeten zetten om het resultaat over de streep te trekken.



69

Ruben van Bommel

Ricardo Pepi





65

Carlos Forbs scoort de 2-1! Seys pakt uit met een fenomenale bal in de diepte, terwijl Forbs kan uitblinken met zijn snelheid. Deze keer blijft de winger koel terwijl hij oog in oog met doelman Olij komt.



61

Seys redt de bal vanop de lijn na een corner! Het zit mee voor de West-Vlamingen vanavond.



59

Perisic knalt naast. PSV wil erop en erover en dat valt te merken.



53



Doelpunt van Kodai Sano

Een schot van Sano wijkt af op Seys en gaat via de Club-verdediger in doel. Sommer moet zich een eerste keer gewonnen geven.



50

Ongelooflijk wat Club hier laat liggen!

Forbs wordt in de diepte gestuurd met een geweldige bal van Hans Vanaken. Hij baant zich een weg tot in het strafschopgebied, waar hij Lemarechal bedient die op een paar meter van doel staat. Alleen besluit de middenvelder niet om te trappen, maar om de bal nog eens op zij te leggen voor Vetlesen. Dat gaat helemaal mis en zo wordt een enorme kans de nek omgewrongen.



48

Sommer opnieuw! De Zwitser pakt uit met een geweldige dubbele redding. Hij zal wel tot Man of the Match verkozen worden.



48

Lemarechal maakt enorm veel ruimte voor zichzelf vrij. Op de rand van het strafschopgebied haalt hij de trekker over, maar zijn poging spat uit elkaar op de lat.



46

De bal rolt opnieuw in Eindhoven!



Statistieken 1e helft Balbezit 52 48 Aanvallen 51 40 Gevaarlijke aanvallen 28 19 Totaal schoten 12 7 0 4 2 0 3 5 2 3 Schoten op doel 5 2 Schoten naast/over doel 4 2 Geblokkeerde schoten 3 3 3 Hoekschoppen 3 269 Aantal passes 250 7 Sleutelpasses 6 224 (83.3%) Nauwkeurige passes 199 (79.6%) 3/6 (50%) Succesvolle dribbels 2/8 (25%) 2/6 (33.3%) Nauwkeurige voorzetten 4/7 (57.1%) 14/30 (46.7%) Nauwkeurige lange ballen 19/39 (48.7%) 23 (53.5%) Gewonnen duels 20 (46.5%) 12 Tackles 8 4 Intercepties 5 8 Opruimacties 11 6 Fouten 2 1 Vrije trappen 0 3 Doeltrappen 3



45+5

Til trapt in de handen van Sommer.



45+1

Dit kan Club toch niet blijven volhouden? Ruben van Bommel dribbelt de halve basisploeg van blauw-zwart op een hoopje waarna zijn schot geblokt wordt. In de herneming knalt Mijnans maar net naast doel.



44

Forbs komt opnieuw voor doel en maakt opnieuw de foute keuze. Hij zit niet goed in de wedstrijd.



41

Dest in de handen van Sommer. De Nederlanders hadden ondertussen ook een doelpunt verdiend.



39

Forbs laat de 0-2 liggen!

Hier had Club eigenlijk altijd een dubbele voorsprong moeten beethebben. Forbs ontfutselt het leer van Kostic en komt oog in oog met Olij, maar trapt recht op de doelman.



36

Sommer houdt Club Brugge opnieuw recht!

Dest wurmt zich veel te makkelijk door de Brugse defensie. Hij trapt op doel, maar Sommer zorgt met een nieuwe redding voor frustratie bij de Nederlanders!



36

Jan Virgili

Felix Lemarechal

Virgili moet al van het veld en is daar écht niet blij mee. Dat laat hij ook merken wanneer hij het veld verlaat.



34

Forbs wordt diep gestuurd en moet een sprintduel aangaan met Kostic. De Portugese winger behoudt zijn snelheid maar knalt nadien ver over doel.



28

Gele kaart voor Carlos Forbs





28

En aan de andere kant is PSV er alweer. Yann Sommer moet goed tussenkomen wanneer Mijnans gevaarlijk dicht bij doel komt.



25



Doelpunt van Nicolò Tresoldi

Nicolo Tresoldi zet Club Brugge op voorsprong! Een hoekschop van blauw-zwart lijkt op niets uit te draaien, maar na enkele passes kan Seys het leer voor doel gooien. De spits komt ingelopen en knikt de bal op heerlijke wijze in doel!



23

PSV opnieuw! Van Bommel sprint voorbij alles en iedereen, waarna hij het leer voor doel geeft. Mechele kan de bal ontzetten.



21

Forbs en Sabbe combineren goed en versieren er ook een hoekschop mee. Vanaken kopt de corner goed door, maar voor doel staat niemand te wachten om het leer binnen te tikken.



14

Club Brugge geraakt er moeilijk uit in balbezit. PSV zet alles goed vast.



10

PSV is de beste ploeg op het veld momenteel. De Nederlanders zetten hoog druk en willen een vroege voorsprong zien.



10







8

Sommer houdt Club recht!

Hier is PSV met een gigantische kans! Dest wordt diep gestuurd en komt oog in oog met de Zwitserse doelman. De Amerikaan kiest een hoek, maar Sommer duwt het leer buiten. Hier komt Club goed weg.



4

Het is meteen duidelijk dat beide ploegen de aanval graag opzoeken. Het gaat goed op en af.



1



Doelpunt van





1

Een vrije trap vanop een interessante plek voor de Eindhovense club, maar de poging van Mauro belandt in de tribunes.



1

We zijn eraan begonnen in Eindhoven!



1

PSV - Club Brugge: 0-0



