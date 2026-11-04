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Datum: 04/11/2026 21:00
Competitie: Champions League
Speeldag: Speeldag 4
Stadion: Philipsstadion Eindhoven

Club Brugge neemt het woensdagavond op tegen PSV in de Champions League. Coach Ivan Leko houdt het simpel en kiest voor dezelfde elf als afgelopen weekend. Geen verrassingen dus voor de Nederlanders, waar Ruben van Bommel in de basis begint.

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Tijd   21:00 
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PSV:
Bank: Nick Olij - Lutsharel Geertruida - Yarek Gasiorowski - Armando Obispo - Ivan Perisic - Ryan Flamingo - Ruben van Bommel - Sergino Dest - Ricardo Pepi - Mauro Junior - Filip Kostić - Esmir Bajraktarevic - Guus Til - Sven Mijnans - Mikkel Bro Hansen - Kodai Sano - Kiliann Sildillia - Dennis Man - Noah Fernandez - Matěj Kovář - Ayoni Santos - Tijn Smolenaars

Club Brugge (PSV - Club Brugge)
Club Brugge: Yann Sommer - Kyriani Sabbe - Jorne Spileers - Brandon Mechele - Joaquin Seys - Hans Vanaken - Freddie Potts - Carlos Forbs - Hugo Vetlesen - Jan Virgili - Nicolò Tresoldi
Bank: Hanbeom Lee - Cheveyo Tsawa - Romeo Vermant - Nordin Jackers - Matteo Dams - Milan Robberechts - Hugo Siquet - Lynnt Audoor - Mamadou Diakhon - Andrej Vasovic - Felix Lemarechal - Argus Vanden Driessche

Club Brugge Club Brugge
Sommer Yann  
Sabbe Kyriani  
Spileers Jorne  
Mechele Brandon  
Seys Joaquin  
Vanaken Hans  
Potts Freddie  
Forbs Carlos  
Vetlesen Hugo  
Virgili Jan  
Tresoldi Nicolò  
Bank
Lee Hanbeom  
Tsawa Cheveyo  
Vermant Romeo  
Jackers Nordin  
Dams Matteo  
Robberechts Milan  
Siquet Hugo  
Audoor Lynnt  
Diakhon Mamadou  
Vasovic Andrej  
Lemarechal Felix  
Vanden Driessche Argus  

Prono PSV - Club Brugge

PSV wint
Gelijk
Club Brugge wint
PSV PSV wint Gelijk Club Brugge Club Brugge wint
16.67% 22.22% 61.11%
Populairste
1-2
(16x)		 1-3
(4x)		 2-2
(4x)

Vergelijking PSV - Club Brugge

Positie

21
11

Punten

4
6

Gewonnen

1
2

Verloren

1
1

Gescoorde doelpunten

2
9

Doelpunten tegen

2
6

Gele kaarten

7
9

Onderlinge duels gewonnen

0
1
0
13/07 13:00 PSV PSV 1-1 Club Brugge Club Brugge

Champions League

 Speeldag 4
Galatasaray Galatasaray 2-0 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 0-1 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
Feyenoord Feyenoord 0-3 Inter Milaan Inter Milaan
Bodø Glimt Bodø Glimt 0-0 Lille OSC Lille OSC
Manchester United Manchester United 3-2 AS Roma AS Roma
Barcelona Barcelona 3-0 Aston Villa Aston Villa
Atlético Madrid Atlético Madrid 0-2 Bayern München Bayern München
LASK Linz LASK Linz 4-0 Slovan Bratislava Slovan Bratislava
Villarreal Villarreal 0-6 PSG PSG
Fenerbahçe Fenerbahçe 3-2 Liverpool FC Liverpool FC
AEK Athene AEK Athene 2-3 Real Madrid Real Madrid
RB Leipzig RB Leipzig 21:00 Manchester City Manchester City
RC Lens RC Lens 21:00 Como Como
Slavia Praag Slavia Praag 21:00 Arsenal Arsenal
FC Porto FC Porto 21:00 Napoli Napoli
Viking FK Viking FK 21:00 Sabah Sabah
PSV PSV 21:00 Club Brugge Club Brugge
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 21:00 Real Betis Real Betis
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