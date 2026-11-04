Volg PSV - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.
|Datum:
|04/11/2026 21:00
|Competitie:
|Champions League
|Speeldag:
|Speeldag 4
|Stadion:
|Philipsstadion Eindhoven
Club Brugge neemt het woensdagavond op tegen PSV in de Champions League. Coach Ivan Leko houdt het simpel en kiest voor dezelfde elf als afgelopen weekend. Geen verrassingen dus voor de Nederlanders, waar Ruben van Bommel in de basis begint.
21:00
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PSV:
Bank: Nick Olij - Lutsharel Geertruida - Yarek Gasiorowski - Armando Obispo - Ivan Perisic - Ryan Flamingo - Ruben van Bommel - Sergino Dest - Ricardo Pepi - Mauro Junior - Filip Kostić - Esmir Bajraktarevic - Guus Til - Sven Mijnans - Mikkel Bro Hansen - Kodai Sano - Kiliann Sildillia - Dennis Man - Noah Fernandez - Matěj Kovář - Ayoni Santos - Tijn Smolenaars
Bank: Hanbeom Lee - Cheveyo Tsawa - Romeo Vermant - Nordin Jackers - Matteo Dams - Milan Robberechts - Hugo Siquet - Lynnt Audoor - Mamadou Diakhon - Andrej Vasovic - Felix Lemarechal - Argus Vanden Driessche
Prono PSV - Club Brugge
PSV wint
Gelijk
Club Brugge wint
|PSV wint
|Gelijk
|Club Brugge wint
|16.67%
|22.22%
|61.11%
|Populairste
|1-2
(16x)
|1-3
(4x)
|2-2
(4x)
Vergelijking PSV - Club Brugge
Positie
21
11
Punten
4
6
Gewonnen
1
2
Verloren
1
1
Gescoorde doelpunten
2
9
Doelpunten tegen
2
6
Gele kaarten
7
9
Onderlinge duels gewonnen
0
1
0
|13/07 13:00
|PSV
|1-1
|Club Brugge