'You'll Never Walk Alone'. Vanavond zal het iconische clublied wellicht luider dan ooit door het Jan Breydelstadion galmen. Club Brugge krijgt met Liverpool FC een absolute Europese grootmacht over de vloer. Het is de affiche waar blauw-zwart al sinds de loting van de Champions League naar uitkijkt.

Club Brugge-Liverpool is bovendien veel meer dan zomaar een topwedstrijd in de Champions League. Voor de oudere generatie blauw-zwarte supporters roept de Engelse tegenstander ongetwijfeld herinneringen op aan 1978. Dat jaar bereikte Club Brugge de finale van de Europacup I, de voorloper van de huidige Champions League. Op Wembley stonden beide ploegen tegenover elkaar. De Engelsen trokken uiteindelijk met 1-0 aan het langste eind dankzij een doelpunt van Kenny Dalglish. Bijna vijftig jaar later krijgt Club de kans om een stukje sportieve revanche te nemen.

Club Brugge heeft de voorbije jaren zelf stevig aan zijn Europese reputatie gebouwd. Ook tijdens deze campagne liet blauw-zwart al enkele indrukwekkende visitekaartjes achter. Met overwinningen tegen Inter Milaan en PSV bewees Club dat het ook op het hoogste Europese niveau kan toeslaan. Liverpool zal de Bruggelingen dan ook allerminst onderschatten.

Club Brugge en Liverpool allebei met vertrouwen aan de aftrap

Dat vertrouwen is niet helemaal uit de lucht gegrepen. Club Brugge tankte afgelopen weekend alvast extra vertrouwen met een overtuigende 1-5-overwinning op het veld van KV Mechelen. Liverpool deed op zijn beurt Manchester United pijn met een klinkende 4-0-zege. Beide ploegen kunnen bovendien een mooi rapport voorleggen: negen punten uit hun eerste vier wedstrijden.

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Toch zijn er ook verschillen in aanpak. Waar Club Brugge doorgaans met zijn sterkst mogelijke elftal aan Europese wedstrijden begint, durft Liverpool in de Champions League al eens te roteren. Dat pakte in de vorige wedstrijd tegen Fenerbahçe niet bepaald goed uit: de Engelsen gingen met 3-2 onderuit.

Liverpool mist Nederlanders, Leko krijgt aanvallende optie terug

Liverpool moet het op Jan Breydel alvast zonder Cody Gakpo en Ryan Gravenberch stellen. De twee Nederlanders kampen met een blessure en ontbreken in de selectie. Een stevige aderlating voor de Engelse grootmacht, die dus enkele belangrijke opties moet missen.





Bij Club Brugge is er dan weer positief nieuws over Jan Virgili. De Spaanse flankaanvaller stond de voorbije drie weken aan de kant, maar is opnieuw opgenomen in de selectie van Ivan Leko. Of hij meteen voldoende wedstrijdfit is om aan de aftrap te verschijnen, valt nog af te wachten.

Tijdens zijn afwezigheid maakte Felix Lemaréchal alvast een sterke indruk op de linkerflank. Leko heeft dus opnieuw een extra mogelijkheid om zijn aanvalslinie in te vullen.

Bijna vijftig jaar na de verloren finale op Wembley krijgt Club Brugge opnieuw een afspraak met de Engelse grootmacht. En wie weet houdt Liverpool straks zelf een bijzonder vervelende herinnering aan Brugge over.