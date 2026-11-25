Vanavond was de avond die elke Club Brugge-supporter met rood had aangeduid in zijn agenda. Na eerdere stunts tegen Inter en PSV was het vertrouwen bij blauw-zwart groot. Ook tegen Liverpool, een absolute Europese grootmacht, droomde Jan Breydel van een nieuwe stunt. Maar die hoop kreeg al vroeg een flinke knauw. De Engelsen toonden zich bijzonder efficiënt en maakten uiteindelijk met 0-3 een einde aan de Brugse Europese euforie.

Zowel Liverpool als Club Brugge tankten afgelopen weekend vertrouwen met een overtuigende overwinning. Liverpool haalde het met 4-0 van Manchester United, terwijl blauw-zwart KV Mechelen met 1-5 opzijzette.

Ondanks de terugkeer van Virgili besloot Ivan Leko om zijn basiself ongemoeid te laten. Aan de overkant koos Liverpool-trainer Andoni Iraola wel voor enkele wijzigingen.

De opvallendste naam op het wedstrijdblad is die van Virgil van Dijk. De Nederlandse aanvoerder begint verrassend op de bank. Ook Alexis Mac Allister en Rio Ngumoha krijgen rust.

Kippenvelmoment op Jan Breydel

Het was bijzonder koud in een uiteraard uitverkocht Jan Breydelstadion, maar de supporters van beide ploegen zorgden voor de nodige warmte nog voor de aftrap. Een indrukwekkende versie van 'You'll Never Walk Alone', het iconische clublied van beide teams, zorgde meteen voor kippenvel op de tribunes.

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Die warmte wist de thuisploeg echter niet door te trekken naar het veld. Blauw-zwart kon in de eerste helft nauwelijks doelman Alisson bedreigen. En dan weet je dat het een bijzonder moeilijke avond wordt tegen een Europese grootmacht als Liverpool, zeker wanneer de Engelsen al vroeg op voorsprong komen.





Dat openingsdoelpunt kwam er bovendien na een pijnlijke inschattingsfout. Sommer speelde de bal knullig in de voeten van Barcola, waarna Szoboszlai de vrijstaande Isak bediende. Die liet de geboden kans niet liggen en werkte eenvoudig af.

Plots gaat het snel

Waar Sommer in de eerste helft nog in de fout ging bij het openingsdoelpunt, hield hij zijn ploeg deze keer met een fantastische redding op Szoboszlai overeind. Zo mocht Club tot diep in de tweede helft blijven hopen op een resultaat.

Tot minuut 80 bleef blauw-zwart in de wedstrijd, maar een snelle counter van Liverpool deed de boeken definitief toe. Rio Ngumoha zette zich knap door op de rechterflank en vond vervolgens Wirtz. Die kreeg te veel vrijheid, maar twijfelde niet en plaatste de bal heerlijk voorbij Sommer. Via de paal verdween het leer in doel: 0-2. Even later maakte Isak er met een fraaie lob zelfs nog 0-3 van. Daarmee legde Liverpool de eindstand vast.