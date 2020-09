Weinig overtuigend KAA Gent betaalt bibbergeld, maar Buffalo's wel op 180 minuten van vetpotten Champions League

Het debuut van Wim De Decker als hoofdcoach van KAA Gent was er meteen eentje van levensbelang. Echt overtuigen deden de Buffalo's niet, maar het resultaat was wel hoopgevend. In de play-offs op weg naar de vetpotten van de Champions League wacht Dynamo Kiev.

Voor KAA Gent was het een vreemde week: vrijdag werd verloren in en tegen Eupen, maandag werd met coach Laszlo Bölöni al een tweede coach ontslagen vroeg in het seizoen. En dus stond Wim De Decker meteen voor een vuurdoop als T1 met een duel tegen Rapid Wien in de voorrondes van de Champions League.

Twee nieuwkomers

De nieuwbakken coach bracht met Roman Yaremchuk en Laurent Depoitre twee nieuwe namen in de basiself, Kleindienst en Niangbo waren de slachtoffers van dienst. Vadis Odjidja was na knieproblemen én een positieve coronatest opnieuw selecteerbaar, maar hij begon op de bank en viel pas iets na het uur uiteindelijk in.

Murg en Ullman zorgden in het begin van de wedstrijd meteen voor enkele fikse verwittigingen, maar Roef was een paar keer bij de pinken en verder speelden de bezoekers de kansen niet goed genoeg uit om op voorsprong te klimmen.

En dus viel het doelpunt aan de overkant: Kums werd vrijgespeeld door Depoitre en lepelde de bal op de knikker van Dorsch, die overhoeks Strebinger kon passeren. Het luidde tien dolle minuten in met kansen aan beide kanten, maar een 1-0 ruststand.

Bevrijding

Na de pauze konden de Buffalo's al snel hun voorsprong verdubbelen. Yaremchuk trapte na een fout van Greiml op Chakvetadze een strafschop laag en centraal tegen de touwen, al zat de goalie er nog dichtbij. 2-0, wedstrijd gespeeld?

Niet meteen, want de bezoekers bleven soms vervaarlijk komen en hadden nog een paar goede mogelijkheden om minstens opnieuw in de wedstrijd te komen. Het vizier stond echter helemaal niet goed afgesteld. Pas in de blessuretijd kon Demir de aansluitingstreffer maken met een afstandsschot voorbij Roef.

Gent betaalde zo nog eventjes bibbergeld, maar hield stand en mag zich opmaken voor een dubbel duel met Dynamo Kiev, dat vrij makkelijk AZ Alkmaar wist af te schudden in hun kwalificatiewedstrijd. De Gentenaars zullen dan nog uit een ander vaatje moeten tappen, maar qua debuut voor De Decker is het resultaat alvast hoopgevend.