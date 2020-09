Krijgen we een shockeffect na tweede trainerswissel in een maand bij Gent?

AA Gent ontdeed zich zowat samen met de persconferentie voorafgaand aan het duel tegen Rapid Wenen van zijn coach Laszlo Bölöni. Een heuse miscast, waar ze niet langer mee wilden wachten. Want het duel van dinsdagavond is immens belangrijk.

Het was de bedoeling van de Buffalo's om hun tweede plek in de stand van vorig seizoen om te zetten in een CL-campagne. Inclusief groepsfase dus. En dan moet Rapid Wenen voor de bijl, dat is zelfs een absolute must.

Maar het draait voorlopig helemaal niet bij de Gentenaars en dus zal het zeker niet makkelijk worden. "Een shockeffect waarbij ze meteen goed voetbal brengen? Dat verwacht ik niet op één dag", aldus Gert Verheyen in Extra Time.

Yaremchuk back

Er wel terug bij in de Europese selectie: Roman Yaremchuk, die de voorbije weken op een transfer leek aan te sturen en eigenlijk zei wat de hele groep van AA Gent echt dacht: er valt niet te werken met Bölöni. De groep heeft nu zijn 'gelijk gehaald' en krijgt nu dus nog meer de verantwoordelijkheid om onder De Decker en Balette voor resultaten te zorgen.

Bij kwalificatie wacht een duel met AZ Alkmaar of Dynamo Kiev, die ook tegen elkaar spelen in één duel. Gent speelt dan eerst thuis (volgende week woensdag) en een week later op bezoek in Nederland of Oekraïne met als inzet de poulefase in de Champions League. Bij een nederlaag tegen Wenen of in de volgende ronde wacht sowieso het opvangnet van de Europa League.

Zal Gent het halen? Ze zijn licht favoriet tegen de bezoekers en kunnen 2,5 keer je inzet opleveren bij BetFIRST. Voor de bezoekers wordt dat 3.25 keer je inzet.