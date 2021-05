39

Thiago Silva

Andreas Christensen

Thiago Silva moet er af met een blessure. Altijd jammer om zo een Europese finale te moeten beëindigen. Christensen komt in zijn plaats.



37

Kanté gaat met de bal aan de haal en tikt naar Havertz. Die heeft iets te veel tijd nodig en dat krijgt hij in het strafschopgebied van City natuurlijk niet.



37

Bizar genoeg is er net een drinkpauze gehouden. We mogen dus verwachten dat er straks wel wat bijkomt qua extra speeltijd.



35

Gele kaart voor Ilkay Gündogan





30

Walker legt achteruit van op de achterlijn. Mahrez kan net niet bij de bal.



28

Rüdiger blokt Foden af

Ultieme tussenkomst van Rüdiger om Foden het afdrukken in de kleine baklijn te beletten. Dit was hoognodig van de verdediger.



25

Bij Man City geraken ze voorlopig niet echt in hun spel. Desondanks is er voorlopig niets aan de hand, aangezien er nog niet gescoord is.



21

De Bruyne een eerste keer in stelling gebracht, maar Azpilicueta glijdt zijn voorzet in hoekschop en de Rode Duivel liep ook buitenspel. Vrije trap Chelsea dus.



20

Bij Chelsea mogen ze zeker tevreden zijn over hun wedstrijdbegin. Het was de gevaarlijkste ploeg in de eerste twintig minuten.



17

Kanté kopt een voorzet van Havertz aan de tweede paal naast.



15

Opnieuw Werner aan het kanon. Deze keer besluit de Duitser vanuit een heel scherpe hoek in het zijnet.



14

Kans voor Werner

Een balverovering levert een eerste echt grote kans uit. Werner kan van dichtbij afdrukken, maar doet dat binnen bereik van Ederson en die gaat goed plat.



10

Werner krijgt even vrijheid in de zestien van City, maar trapt naast de bal. Dit had heel gevaarlijk kunnen zijn.



8

Sterling duikt een eerste keer in de rug van de Chelsea-verdediging. James maakt het hem toch nog moeilijk en na een tussenkomst van Edouard Mendy wordt het een hoekschop. De basisplaats voor Sterling, die geen al te best seizoen kent, in deze finale is overigens toch wel een verrassing.



4

Via Werner haalt Chelsea voor het eerst de achterlijn. De bal komt dan bij Havertz, verder dan een afgeweken schotje komt die niet. Vervolgens is de bal voor Ederson.



1

De bal rolt in Porto, de CL-finale is begonnen!



1

Manchester City - Chelsea: 0-0





20:18

Opstellingen

Manchester City: Ederson Santana de Moraes - Kyle Walker - John Stones - Rúben Santos Gato Alves Dias - Oleksandr Zinchenko - Kevin De Bruyne - Ilkay Gündogan - Bernardo Silva - Riyad Mahrez - Raheem Shaquille Sterling - Philip Foden

Bank: Rodri - Scott Carson - Zack Steffen - Eric García Martret - Gabriel Fernando de Jesus - Sergio Agüero - Benjamin Mendy - Joao Pedro Cavaco Cancelo - Aymeric Laporte - Nathan Ake - Fernandinho - Ferran Torres Garcia



Chelsea: Edouard Mendy - Reece James - Thiago Silva - Antonio Rüdiger - César Azpilicueta - N'Golo Kante - Frello Filho Jorge Jorginho - Benjamin Chilwell - Mason Mount - Timo Werner - Kai Havertz

Bank: Andreas Christensen - Christian Pulisic - Kurt Zouma - Olivier Giroud - Callum Hudson-Odoi - Kepa Arrizabalaga Revuelta - Hakim Ziyech - Mateo Kovacic - Wilfredo Daniel Caballero - Marcos Alonso Mendoza - Emerson Palmieri dos Santos