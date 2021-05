Drama voor De Bruyne: Rode Duivel geblesseerd van het veld en Champions League gaat naar Chelsea

De Champions League-finale is niet geworden wat Kevin De Bruyne had gehoopt. De onfortuinlijke De Bruyne kon de finale zelfs niet uitspelen en stapte geblesseerd van het veld. Zijn ploeg kon zonder hem de beker met de grote oren niet binnenhalen: Chelsea klopte Manchester City met 0-1.

Guardiola ging voor een aanvallende basiself, met Fernandinho op de bank en Sterling aan de aftrap. Een op zijn minst zeer opmerkelijke keuze. Daardoor droeg Kevin De Bruyne wel de aanvoersband bij de start van deze Champions League-finale: een grote eer voor de Rode Duivel. Ook voor Bernardo Silva en Gündogan was er plek in de basiself van City. Bij Chelsea was het de te verwachten opstelling.

Geen lange inleidingsperiode in deze finale, wel een match die goed op en af ging met vooral Chelsea dat zich liet gelden. Na een balherovering bij The Blues kreeg Werner de kans om af te drukken van in het strafschopgebied. De aanvaller deed dat binnen het bereik van Ederson, die goed plat ging. Eerder had Werner op een kansrijke positie al eens naast de bal getrapt.

City had problemen op het middenveld en kreeg De Bruyne amper aan de bal. Wanneer dat dan toch eens gebeurde, bediende die Foden. De ultieme tussenkomst van Rüdiger - een schitterend blok - was hoognodig om Foden het scoren te beletten.

Het eerste doelpunt viel toch aan de overkant en dat was volledig verdiend. Havertz was los van zijn bewakers na een dieptepass van Mount, geraakte voorbij Ederson en legde de 0-1 in het lege doel. Dat was ook meteen de ruststand.

Alsof het nog niet moeilijk genoeg was voor Man City, deelde Rüdiger kort voor het uur een ferme bodycheck uit aan De Bruyne. Rüdiger kreeg er geel voor, maar kon wel verder. De Bruyne niet. Hij werd bij zijn hoofd ondersteund bij het terug rechtkruipen en leek ook niet helemaal goed meer te kijken. Tranen in de ogen, die waren er wel. Zo'n zonde voor De Bruyne om zijn seizoen bij City op die manier te moeten afsluiten.

Ironisch genoeg ging zijn aanvoerdersband even naar Sterling. Man City probeerde wel zonder zijn Belgische spelmaker, maar Chelsea kwam al bij al weinig in de problemen. Bij een tegenstoot had Pulisic zelfs de 0-2 aan de voet, de Amerikaan besloot naast.

De spanning bleef zo tot het einde. Chelsea bibberde nog bij een late trap van Mahrez, maar trok de overwinning over de streep: de vreugdetaferelen waren te vinden bij de nummer vier uit de Premier League. Chelsea veroverde zijn tweede Champions League, Thomas Tuchel heeft dit seizoen een huzarenstukje neergezet. Guardiola leidde City dan wel naar de landstitel, hij mag het toch gaan uitleggen in Manchester.