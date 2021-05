De Bruyne speelt belangrijkste match uit carrière en moet met ploegmaats voorbij ploeg die hen al twee keer klopte

Vier Belgen wonnen al eens de Champions League. Kevin De Bruyne kan de vijfde worden, met Manchester City. Het zou voor City ook de voltooiing betekenen van een missie, tien jaar nadat het zijn eerste grote prijs sinds mensenheugenis pakte. Maar Chelsea weet hoe het City met kloppen.

Toen City in 2011 de FA Cup won, was dat een teken dat de inbreng van de Abu Dhabi Group opbracht. Sindsdien veroverde het nog titels en bekers, maar in de Champions League liep het keer op keer mis. Niet dit seizoen: onder impuls van dirigent De Bruyne schakelde City Dortmund en PSG uit en bereikte voor het eerst de finale. Wint het die, dan is dat veruit het grootste moment uit de clubgeschiedenis.

Weinigen hadden voor aanvang van dit seizoen Chelsea in de Champions League-finale verwacht, maar sinds Tüchel er de plak zwaait, is het een ploeg geworden met knap combinatievoetbal. Het was in de halve finales ontegensprekelijk de beste ploeg tegen een grootmacht als Real Madrid, dan heb je die plaats in de finale meer dan verdiend.

Het team uit Londen zal ook zeker geloven in zijn eigen kansen, want het won de laatste onderlinge duels tegen City. In de halve finales van de FA Cup haalde Chelsea het met 1-0. In de competitiematch in Manchester werd het 1-2. In die laatste ontmoeting was De Bruyne er wel niet bij. Die heeft met zijn spelinzicht en magistrale passing misschien wel de sleutel in handen tijdens de confrontatie met zijn ex-ploeg in Porto.

