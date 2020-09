Vetpotten Champions League ver weg: tien Buffalo's gaan roemloos en stuurloos te water tegen Dynamo Kiev

In de play-offs van de Champions League krijgen de spelers vooraf wél de hymne te horen - dat was vorige week nog niet het geval tegen Rapid Wien. Het kampioenenbal is dan ook maar 180 minuten verwijderd ... Gent heeft in ieder geval veel werk aan de winkel na een ontluisterend prestatie.

KAA Gent wilde een goede uitgangspositie binnen rijven voor de terugwedstrijd in Oekraïne en moest dan doen zonder Sven Kums, die niet hersteld raakte van een kuitblessure opgelopen zaterdag tegen Moeskroen. Vadis Odjidja was er na een coronaquarantaine voor de eerste keer vanaf de aftrap bij. Snelle achterstand Coach Wim De Decker had zich aan een gesloten wedstrijd verwacht, maar na nog geen tien minuten konden alle voorbeschouwingen eigenlijk al de vuilbak binnen: een voorzet vanop links kon zomaar worden binnengewerkt door Supryaha - de Gentse defensie zag er niet al te lekker uit op die fase. De ref floot voor buitenspel, maar de VAR kwam tussen en valideerde het doelpunt: 0-1, de bezoekers op rozen. Nog voor halfweg de eerste helft moest Yaremchuk er bovendien geblesseerd af tegen zijn landgenoten, terwijl net na de koffie Bezus twee keer geel slikte en zo de Buffalo's met tien had gezet. Het toont maar aan dat het niet meteen het dagje was voor de spelers van Oekraïne in Belgische loondienst. Niet dat de andere Buffalo's zoveel beter waren, want Roef moest zich toch nog een paar keer laten zien om erger te voorkomen. Kroniek van een aangekondigd verlies? En toch: bij de koffie kon Gent met 1-1 gaan rusten, met dank aan de ingevallen Kleindienst. Hij had een corner van Dorsch tegen de touwen weten te koppen. Het was wel een van de zeldzame hoogtepunten van de Buffalo's. De bezoekers maakten echter ook niet al te veel indruk en toonden ook weinig efficiëntie. Met een man minder stuurde De Decker bij: met Botaka en Mohammadi zette hij op zijn middenveld eigenlijk twee extra backs, waardoor zijn 'kuip' in balverlies een platte lijn werd met Kleindienst in een ondankbare rol. Volhouden leek de boodschap, maar dan moet je het natuurlijk wel gesloten houden ... Mis poes, een afgeweken bal belandde in de voeten van De Pena en die schoof de 1-2 door de benen van Davy Roef. En zo gaat het een hele zware dobber worden in Oekraïne als Gent nog naar het kampioenenbal wil.