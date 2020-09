Geen Champions League-groepsfase voor KAA Gent na nederlaag op het veld van Dinamo Kiev

KAA Gent is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. In de terugwedstrijd van de laatste voorronde werd met 3-0 verloren van Dinamo Kiev. Daardoor zal KAA Gent dit seizoen deelnemen aan de groepsfase van de Europa League.

KAA Gent was met een duidelijke opdracht afgezakt naar Kiev, maar na tien minuten kregen de Buffalo’s al een serieus deksel op de neus. Supriaha kon de bal terug leggen naar Buialskyi en hij legde de bal via een hakje tegen de netten. De Belgische club kwam daarna wel beter in de wedstrijd en ze konden ook enkele kansen bij elkaar voetballen. De beste kans was misschien wel voor Bukhari, maar door een mindere controle raakte hij niet meer voorbij Bushchan. Tien minuten voor het einde van de eerste helft leek de wedstrijd al gespeeld. Plastun raakte de bal met zijn hand, waardoor Dinamo Kiev een strafschop kreeg. De Pena zette de penalty goed om: 2-0.



Nog geen vijf minuten later ging de bal opnieuw op de stip na een fout van Ngadeau. Een penalty kwam er echter niet dankzij de VAR. Supriaha liep namelijk buitenspel voor de penaltyfase. 2-0 was dan ook de ruststand. Tweede helft Tweede helft Net na de rust kwam die tweede strafschop er dan toch. Nurio Fortuna ging aan Supriaha hangen en Gedson Rodrigues kon de penalty goed omzetten: 3-0 en zo was de wedstrijd helemaal gespeeld. KAA Gent ging daarna nog op zoek naar de eerredder, maar doelman Bushchan speelde een geweldige partij. Vooral Kleindienst zal slecht slapen vannacht, want hij kreeg een paar goede kansen niet voorbij de doelman van Dinamo Kiev. 3-0 werd meteen ook de eindstand en daardoor stopt het Champions League-avontuur hier voor de Buffalo’s. Dinamo Kiev heeft zich geplaatst voor de groepsfase van het kampioenenbal.