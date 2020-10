Uitstekende start voor Club Brugge in de Champions League: Belgische kampioen haalt het van Zenit na doelpunt in het absolute slot

Club Brugge heeft deze avond met 1-2 gewonnen op het veld van Zenit. De Belgische kampioen kwam op voorsprong via Dennis, maar door een heerlijke knal van Lovren kwam Zenit op gelijke hoogte. Het venijn zat echter in de staart, want in het absolute slot kon De Ketelaere de 1-2 eindstand vastleggen.

Weinig spektakel in de beginfase van de eerste helft. Zenit was wel de betere ploeg, maar echte kansen kregen ze niet bij elkaar gevoetbald. De beste kans was voor Driussi, maar hij trapte naast het doel van Horvath.

Club Brugge kwam daarna beter in de wedstrijd, maar het was wachten op een eerste, echte kans. De eerste kans was meteen ook wel de beste kans van de eerste helft, want doelman Kerzhakov kon maar net bij een goede kopbal van Hans Vanaken. Even later kon Vanaken opnieuw aanleggen. Zijn schot ging echter over.

Het laatste doelgevaar van de eerste helft was nog voor Zenit. Azmoun en Lovren probeerden het, maar ze konden Horvath niet in de problemen brengen. 0-0 was dan ook de logische ruststand.

Tweede helft

Zenit kwam goed uit de kleedkamer. Vooral Azmoun probeerde voor dreiging te zorgen, maar eerst zat Ricca er goed tussen en even later stond de aanvaller helemaal vrij om de bal binnen te koppen. Hij kopte echter naast.

Met nog een half uur te gaan kwam Club Brugge nog eens opzetten het was ook meteen raak. De Ketelaere kreeg met een gelukje de bal, maar zijn schot werd eerst nog van de lijn gered. Dennis was echter goed gevolgd om de 0-1 binnen te duwen.

De wedstrijd was na het doelpunt helemaal opengebroken en Zenit ging op zoek naar de gelijkmaker. Karavaev en Driussi kwamen er zeer dichtbij, maar ze kregen allebei de bal niet tussen de palen.

De gelijkmaker kwam er uiteindelijk toch nog. Lovren haalde uit van ver buiten de zestien, maar zijn schot spatte uiteen op de paal. De bal kwam daarna echter op de rug van een ongelukkige Horvath, waardoor de 1-1 op het bord stond.

Het venijn zat echter in de staart van de wedstrijd, want Club Brugge haalde uiteindelijk toch nog de overwinning binnen. Charles De Ketelaere, de beste man op het veld, moest een perfecte assist van Vormer maar binnenleggen. 1-2 en dus een uitstekende start voor de Belgische kampioen in de Champions League.