Heel sterk Club alweer, maar... toch twee punten laten liggen

Club Brugge heeft weer een heel sterke prestatie neergezet in de Champions League. Tegen Lazio kwamen ze achter, maar via een penalty van Vanaken werd de stand gelijk getrokken. En op basis van de kansen hadden ze eigenlijk altijd moeten winnen.

Weet je wat het is met Italianen? Ze kunnen je de indruk geven dat je beter bent en dan ineens toeslaan. Club begon goed, heel goed zelfs: hoge druk, goeie combinaties... Maar dan was daar ineens Correa, die vanop rechts naar binnen mocht snijden en vrij mocht trappen. Sobol en Deli zagen er niet goed uit, maar konden ook op weinig steun van Kossounou rekenen.

Een echt blok

0-1 in het krijt tegen een Italiaanse topclub. En je kon het moeilijk een B-team noemen als je de namen bezag. Verdedigen moet je die niet leren. Organisatorisch stonden de Romeinen als een blok. Elk moment dat blauw-zwart de zestien dreigde in te komen, stonden er ineens minstens zes groenhemden voor Pepe Reina. Club had één goeie kans om gelijk te komen, maar het kattepootje van De Ketelaere dwarrelde naast de kruising.

Het moest nochtans voetballend gebeuren. Het had geen zin hoge ballen te gooien met torens als Hoedt, Patric en Acerbi in de defensie. Die zitten allemaal dik over de 1m90. Maar als de bal over de grond komt en je hebt een kleine, wendbare speler... dan is het een andere zaak. Patric beging bij een standaardfase een duwfout op Rits en de bal ging op de stip. Vanaken klaarde dat klusje even cool als in de Slimste Mens.

Sterke Vanaken

Lazio veranderde niet van tactiek: Club kreeg de bal en moest zelf het spel maken. Een pluim voor Hans Vanaken trouwens. Alles draaide rond hem omdat hij zich constant vrij speelde. Iets minder gelukkig in zijn acties: Emmanuel Dennis.

"Hit me with your best shot!" Pat Benatar galmde door de boxen van Jan Breydel. Ze hadden geluisterd in de kleedkamer. Binnen de tien minuten hadden Dennis en Vanaken twee heel goeie kansen. Nog tien minuten later dwong Rits Pepe Reina tot een goeie save met een kopbal. Ja, Club ging vol voor de drie punten. Sobol miste zelfs voor een open goal.

Mignolet!

Mignolet had nog niets spectaculair moeten doen, maar dat ene moment... Daarvoor betalen ze hem 'the big bucks'! Milenkovic-Savic deed alles goed, maar voorbij de brede borst van de doelman geraakte hij niet. Club bleef wel morsen met de kansen. Dan denk je automatisch aan het spreekwoordelijke deksel op de neus. Dat kwam er niet. Club heeft 4 op 6 en dat is zeer knap. Maar het had nog veel mooier kunnen zijn.