Dé kans voor Club Brugge? Geteisterd Lazio komt sowieso verzwakt aan de aftrap

Club Brugge kan vandaag een serieuze stap zetten naar Europese overwintering. Lazio is op bezoek, maar de Romeinen zijn zwaar getroffen door het coronavirus.

Doelman Strakosha sukkelt met een spierblessure, net als Escalante. Luis Alberto, Lazzari, Armini, Pereira en Djavan Andarson zijn allemaal getroffen door het coronovirus. Net als Ciro Immobile, de aartsgevaarlijke spits die er dus ook niet zal bijlopen. Lazio heeft zelfs een vracht beloften moeten laten overvliegen. Dinsdag stonden er amper 12 veldspelers op het trainingsveld.

Philippe Clement van zijn kant moest nog wachten op de testresultaten. Momenteel is daar nog geen nieuws over, maar in afwachting trainde hij wel met zijn volledige groep.

Veel veranderingen hoeven er bij Club niet verwacht te worden. De Ketelaere en Dennis bevolken normaal gezien de spits, met Diatta en Sobol op de flanken. Vanaken, Vormer en Rits op het middenveld, Mignolet in doel en Mata, Mechele en Deli in de verdediging.

En ineens is Club favoriet voor de clash. Bij BetFirst krijgen ze een quotering van 2,20, terwijl Lazio al op 3,40 staat...