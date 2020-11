Kan Club Brugge een grote stap naar Europese overwintering zetten met stuntzege tegen Borussia Dortmund?

Club Brugge is na twee matchen nog ongeslagen in de Champions League en kan woensdagavond een grote stap naar Europese overwintering zetten tegen een op papier veel sterker Borussia Dortmund. Kan blauw-zwart straks ook verrassen tegen Dortmund-Belgen Hazard, Witsel en Meunier?

Dortmund begon de groepsfase met een nederlaag tegen Lazio en herpakte zich daarna tegen Zenit. Die match tegen de Italianen zullen ze bij Club Brugge wel goed bestudeerd hebben.

Bij de Borussen is het vooral opletten geblazen voor de aanvalsmachine met grote namen als Haaland, Reus (beiden onzeker), Sancho, T. Hazard en Reyna. Hummels is twijfelachtig.

Philippe Clement heeft zijn volledige kern ter beschikking. Het is alleen nog wachten op het resultaat van de hertest van Simon Déli. Voorlopig is de Ivoriaan de enige die er niet bij is. Ricca is dan wellicht zijn vervanger in de defensie.

Na de 2-2 tegen KV Mechelen verwacht Clement een reactie van zijn manschappen, want zaterdag zag hij een groot gebrek aan mentaliteit. "Als we op deze manier tegen Dortmund spelen krijgen we er negen of tien binnen", zei hij zaterdag.

ℹ️ Our 22 names for #CLUBVB 🔵⚫



The decision on the selection of Simon Deli will be made after the result of the retest. #COYB pic.twitter.com/FSfpj6YsRd — Club Brugge KV (@ClubBrugge) November 3, 2020

