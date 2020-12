Club Brugge gaat op zoek naar drie gouden punten in hét duel van het jaar tegen Zenit

Vanavond staat hét duel van het jaar op het programma voor Club Brugge. Als de Belgische kampioen nog kans wil maken op kwalificatie in de Champions League, is een overwinning een must tegen het Russische Zenit.

Bij een overwinning van Club Brugge en een nederlaag van Lazio tegen Dortmund, doet de Belgische topclub nog volop mee voor kwalificatie in de Champions League. Dan komen ze tot op één punt van de Italianen.

De drie punten zijn dus een must als Club Brugge nog kans wil maken op de volgende ronde, maar ze zullen het deze avond moeten doen zonder Krépin Diatta. Hij is er niet bij door een blessure. Dennis zit wel opnieuw in de selectie.

Discover our 21 names for #CLUZEN! 🔵⚫



ℹ️ Krépin Diatta will miss the game due to an injury. pic.twitter.com/8FmuHnExpg — Club Brugge KV (@ClubBrugge) December 1, 2020

Pakt Club Brugge drie gouden punten in de Champions League?