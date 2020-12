Club Brugge vecht voor wat het waard is, maar raakt niet verder dan een gelijkspel tegen Lazio

Club Brugge heeft deze avond 2-2 gelijkgespeeld tegen Lazio. De Italianen kwamen twee keer op voorsprong via Correa en Immobile, terwijl Vormer en Vanaken voor de Belgische topclub scoorden. Club Brugge moest iets meer dan een helft met tien man verder na een rode kaart voor Sobol.

Lazio begon het beste aan de wedstrijd en na 10 minuten werden de Italianen daar meteen voor beloond. Kossounou en Mata stapten wild in en Luis Alberto kon zo alleen op Mignolet af. De Spanjaard trapte eerst nog op de doelman van Club Brugge, maar Correa was goed gevolgd om de 1-0 binnen te duwen.

Club Brugge was echter niet van slag, want nog geen vijf minuten na het openingsdoelpunt, kwam de Belgische topclub opnieuw langszij. Pepe Reina kon een schot van Lang niet klemmen en Vormer was goed gevolgd om de gelijkmaker te scoren: 1-1.

Ook deze score stond niet lang op het bord, want Clinton Mata maakte een fout op Immobile in de zestien. Een kolfje naar de hand van de Italiaan zelf en hij trapte de 2-1 dan ook hard tegen de touwen.

Daarna ging het van kwaad naar erger voor Club Brugge, want ze moesten net voor de rust nog met tien man verder. Sobol had al geel, maar ging voor de derde keer in de fout, waardoor scheidsrechter Cakir hem met een tweede gele kaart en dus rood naar de kleedkamer stuurde. Club Brugge zou de tweede helft dus moeten aanvatten met tien man.

Tweede helft

In de beginfase van de tweede helft had Club Brugge het lastig met een man minder. Lazio kreeg enkele goede kansen, maar Mignolet lag goed in de weg op schoten van Correa en Marusic.

Club Brugge had het moeilijk om door de goede organisatie van Lazio te komen, maar in het slot werd het terug enorm spannend. Vanaken kopte de 2-2 binnen na een goede voorzet van Vormer.

Club Brugge probeerde daarna nog wel en De Ketelaere raakte in het absolute slot zelfs nog de lat, maar verder kwamen ze niet meer. Door dit gelijkspel eindigen ze op de derde plaats in hun groep en zullen ze zo na de winter in de Europa League te zien zijn. Lazio gaat samen met Borussia Dortmund door naar de volgende ronde in de Champions League.