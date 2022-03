Rusten met 1-1 in Gent - PAOK!

Donderdagavond om 21u volgt er een zeer belangrijke wedstrijd voor KAA Gent. Het Griekse PAOK komt op bezoek voor de terugwedstrijd van de achtste finale in de Conference League. De Buffalo's verloren de heenwedstrijd met 1-0.

Scorende Marokkaan

De supporters van KAA Gent kunnen opgelucht ademhalen, want hun smaakmaker is er weer bij. Tarik Tissoudali is na een blessure weer helemaal inzetbaar voor Hein Vanhaezebrouck.

In Griekenland mocht hij tien minuten meedoen, maar allicht zal hij donderdag aan de aftrap verschijnen.

De Marokkaan was al goed voor twintig doelpunten in 42 wedstrijden.

Met Laurent Depoitre naast hem kunnen ze het de verdedigers van PAOK flink lastig maken.

De Grieken kregen buitenshuis al vier doelpunten tegen in de Conference League, laat ons hopen dat Tarik Tissoudali daar minstens vijf van maakt.

Laatste Belgische hoop

KAA Gent is de enige Belgische ploeg die nog actief is in Europa. De Buffalo’s wonnen dit seizoen al dertien keer in eigen huis.

Met de steun van het eigen publiek moet er een veertiende thuiszege komen. Met geen enkele afwezige basisspeler beschikt Hein Vanhaezebrouck over zijn beste spelers.

PAOK kon zijn twee laatste uitwedstrijden in de Conference League niet winnen. Daarbovenop moeten de Grieken zowel Andrija Zivkovic als Jasmin Kurtic missen en samen zijn zij goed voor 24 doelpunten.

KAA Gent verloor in de Conference League nog niet in eigen huis. De kans is dan ook bijzonder klein dat er donderdagavond verloren wordt.

De beste weddenschappen:

Tarik Tissoudali scoort (notering van 2.50)

Gent wint van PAOK (notering van 1.74)