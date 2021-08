Volg AA Gent - RFS om 20u30 LIVE op VOETBALKRANT.COM!

Het verschil maken in eigen huis: AA Gent deed het in de vorige Europese confrontatie met het Noorse Valerengen. Het is het gedroomde scenario omdat opnieuw klaar te spelen tegen RFS, de koploper uit Letland. Gent kan alleszins nog wel eens een opsteker gebruiken.

De start van het seizoen was immers nog niet denderend voor de Buffalo's, met een 1 op 6 in de competitie. Het stootte wel door naar de derde voorronde van de Conference League, maar verloor uit bij Valerengen, dat nochtans sterretjes had gezien in de Ghelamco Arena.

Het zal erop aankomen om zichzelf te belonen en zeker niet in de voet te schieten. Het bescheiden FK RFS zou op papier geen probleem mogen vormen, maar in het voetbal is een verrassing nooit uitgesloten. In de vorige ronde haalde Gent op eigen veld uit tegen Valerengen met 4-0. Het zou voor een gemust gemoed zorgen als er opnieuw een ruime score in het voordeel van de thuisploeg op het bord komt.

Voorspel bij BETFIRST de uitslag van Gent - RFS! Een zege van Gent levert u 1,12x uw inzet op. Valt er een verrassing uit de bus, dan kan u schitterende zaken doen! Een gelijkspel is 8,75x uw inzet waard en bij een zege van RFS kan u zelfs 14x uw inzet verdienen!