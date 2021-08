RFS - AA Gent, voorbeschouwing in de derde voorronde van de Conference League

Vanavond staat de terugwedstrijd op het programma van AA Gent tegen RFS uit Letland in de derde voorronde van de Conference League. Tijd om vooruit te blikken!

De heenmatch in de Ghelamco Arena was bijna op een blamage uitgelopen. AA Gent kon nog in extremis een 0-2 ombouwen in een 2-2 gelijkspel tegen het bescheiden RFS uit Letland. Het wedstrijdverslag van de heenmatch kan u HIER lezen.

Gelukkig voor AA Gent is de uitdoelpuntenregel afgevoerd in Europa. Hierdoor kunnen de Gentenaars zich vanavond met een schone lei proberen te kwalificeren. Dit voor de laatste kwalificatieronde van de Conference League.

AA Gent

Buiten Owusu kan AA Gent rekenen op een volledig fitte kern om de kwalificatie veilig te stellen. In de persconferentie voor de wedstrijd haalde Hein Vanhaezebrouck het aan dat het belangrijk is dat de efficiëntie naar omhoog gaat en dat zijn ploeg moet stoppen met vermijdbare doelpunten te slikken. AA Gent moet alvast niet proberen om de 0 te houden, één doelpunt meer maken dan de Letten is genoeg voor de kwalificatie.

RFS

Riga FS moet één speler missen. Zo is Savalnieks geschorst voor deze wedstrijd en zal hij deze in de tribune moeten beleven. RFS heeft wel 5 spelers die op één kaart staan van een wedstrijd schorsing. Benieuwd of zij hun voetje gaan terugtrekken of er vol tegenaan zullen gaan.