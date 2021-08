Komaf maken met criticasters uit Nederland, voor de coëfficiënt en 2,94 miljoen euro: genoeg redenen om te knallen, paars-wit!

RSC Anderlecht wil in eigen huis tegen Vitesse Arnhem een goede uitgangspositie verwerven voor de terugwedstrijd volgende week.

Doorgaan naar de poulefase van de Conference League levert bijna drie miljoen euro op voor RSC Anderlecht.

Dat alleen al is een goede reden voor paars-wit om er alles aan te doen tegen de Nederlanders. Bovendien lopen heel wat analisten in Nederland niet echt hoog op met Kompany en zijn troepen.

Tijd om dus een en ander te laten zien. Ook in de strijd om de coëfficiënt is het altijd interessant als je een rechtstreekse concurrent wedstrijden in Europa kan ontzeggen.

Dauda (ex-Vitesse) zit voor het eerst dit seizoen nog eens in de selectie van RSC Anderlecht. In de basiself worden niet meteen grote verrassingen verwacht na de goede prestaties van de laatste weken.

