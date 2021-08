LIVE: Benito Raman trapt Anderlecht op voorsprong (bis)

36

Amuzu geveld door Tronstad, die er achteraf nog geel voor krijgt. Kan de winger verder? Het ziet er niet goed uit, maar het was eigenlijk niet eens zo'n verkeerde tackle op het eerste zicht.



En zo gaat het opnieuw heel snel. Amuzu haalt de achterlijn, voor Raman is het een koud kunstje om de bal binnen te leggen.



Plots is daar dan toch de 1-1. Een schicht uit de tweede lijn en alles is te herdoen in het Lotto Park. Anderlecht moet opnieuw aan de arbeid.



Halfuur ver, Anderlecht heeft alles onder controle.



De corner levert een afgeblokt schot van Cullen en zo een nieuwe corner op. Het begint te spannen achterin bij Vites.



En nu is het Murillo die er een corner kan uithalen. Frederiksen stond er toch erg opzichtig maar wat op te kijken.



Dasa heeft het moeilijk met een opzittende Raman en gaat dan maar opzichtig de bal in de handen nemen. Geel is zijn deel!



Een paar keer paniekvoetbal bij RSC Anderlecht. Dat levert geen problemen op, want de ballen worden de tribune ingepoeierd.



Kopbal van Darfalou, maar Van Crombrugge kan uit zijn bovenhoek ranselen. Eerste échte dreiging van de bezoekers.



Het tempo is even wat gaan liggen. Alles onder controle voorlopig voor paars-wit.



En daar is Raman opnieuw met een schicht, maar nog in corner geduwd. Anderlecht is nu serieus baas!



Zirkzee kan op aangeven van Amuzu bijna de 2-0 tegen de touwen schuiven, maar Tronstad zit er nog net tussen.



"Alle boeren zijn homo" klinkt het enorm luid in het stadion. Dat wordt een boete van 2500 euro of meer vermoeden we dan ... Of mag er in de Conference League meer dan in de Jupiler Pro League?



Daar is vroege openingsgoal! Amuzu kopt eerst en trapt dan tegen Schubert, maar Raman is er als de kippen bij en tikt binnen. Droomstart voor paars-wit.



Amuzu kan voorzetten, maar raakt niet voorbij de eerste man. Daar zat meer in!



Het eerste schotje is er eentje van Amuzu na goed voorbereidend werk van Raman en Cullen, maar het wordt een afzwaaier naast.



Meteen een stevig begin aan beide kanten met enkele fikse duels, maar nog geen kansen. De studieronde is bezig, de fans laten zich horen.



De bal rolt in het Lotto Park.



Opstellingen

Anderlecht: Hendrik Van Crombrugge - Michael Murillo - Wesley Hoedt - Hannes Delcroix - Lior Refaelov - Kristoffer Olsson - Josh Cullen - Sergio Gómez - Benito Raman - Joshua Zirkzee - Francis Amuzu

Bank: Bart Verbruggen - Colin Coosemans - Marco Kana - Taylor Harwood-Bellis - Killian Sardella - Bogdan Mykhaylichenko - Majeed Ashimeru - Yari Verschaeren - Anouar Ait El Hadj - Mario Stroeykens - Mohammed Dauda - Isaac Kiese Thelin



Vitesse: Markus Schubert - Aliazer Eliazer Dasa - Riechedly Bazoer - Tomás Hájek - Maximilian Wittek - Yann Gboho - Dominik Oroz - Sondre Tronstad - Matúš Bero - Oussama Darfalou - Nikolai Baden Frederiksen

Bank: Jeroen Houwen - Nigel van Haveren - Oussama Tannane - Julian Von Moos - Toni Domgjoni - Thomas Buitink - Patrick Vroegh - Enzo Cornelisse - Daan Huisman