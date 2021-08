Gent speelt zometeen de heenwedstrijd van de laatste voorronde van de Conference League tegen Rakow Czestochowa.

De Buffalo's reisden af naar Polen voor de heenwedstrijd in de laatste voorronde van de Conference League. Ze nemen het vanavond op tegen Rakow Czestochowa. Opzich is het geen ploeg waar de Gentenaren bang voor moeten hebben. Marci Cebula en Ivi Lopez zijn de spelers die ze in de gaten moeten houden, maar beide hebben ze slechts een marktwaarde van anderhalf miljoen.

Rakow Czestochowa werd nog nooit kampioen in Polen. Ze wonnen slechts één keer de beker en één keer de supercup. De beker wonnen ze vorig seizoen, de supercup dit seizoen. Dat wil zeggen dat dit misschien wel de beste lichting is die Rakow Czestochowa ooit gekend heeft. Ze spelen ook nog maar hun derde seizoen in eerste klasse. Qua Europese ervaring kunnen ze ook niet op tegen die van KAA Gent. Vadis Odjidja & co zouden vanavond dus gewoon moeten kunnen winnen.