AA Gent moet een 1-0 achterstand ophalen tegen Rakow Czestochowa, de Poolse bekerwinnaar van afgelopen seizoen.

Hein Vanhaezebrouck weet dat het niet makkelijk zal worden om de Polen opzij te schuiven: "In vijf Europese wedstrijden slikten ze geen doelpunt en wij moeten zeker scoren om door te gaan, liefst zelfs twee keer of meer."

De Polen speelden twee keer 0-0 gelijk tegen Suduva en ook tegen Rubin Kazan - na verlengingen werd het in Rusland 0-1. Er mag dan ook niet meteen een doelpuntenfestival verwacht worden na de 1-0 vorige week in Polen.

Toonaangevend

"We willen ons voor de vijfde keer in zeven jaar plaatsen voor de Europese groepsfase. Als we daarin slagen, zou dat een fantastische prestatie zijn", meent Vanhaezebrouck op zijn persconferentie.

"We spelen tegen een tegenstander die vijf jaar geleden nog in derde klasse speelde, maar die een nieuwe eigenaar heeft gekregen. Met de middelen van die eigenaar zou Rakow de volgende jaren weleens de toonaangevende ploeg kunnen worden in Polen.”

