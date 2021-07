AA Gent vliegt er direct in en wint ruim van Valerenga

AA Gent kende een gemakkelijke avond is zijn eerste officiële wedstrijd met publiek. Het Noorse Valerenga was een maatje te zwak en de nieuwkomers lieten zich direct opmerken.

Belangrijk om te weten: vanaf dit seizoen geldt de uitdoelpuntenregel niet langer in de knock-outfase van een Europees voetbaltoernooi. Iets waaraan we moesten denken maar AA Gent moest vanavond niet beginnen rekenen.

1ste helft

Het was een lange studieronde waar AA Gent het balbezit liet aan de Noren. De bij de eerste echte kans van de wedstrijd viel er direct een doelpunt. Vadis Odjidja zetten zich door en speelde de bal buitenkant voet naar de rechterflank waar nieuwkomer Hjulsjager staat. Deze ging zijn flank af en zette de bal perfect voor op het hoofd van de andere nieuwkomer Gianni Bruno.

Vanaf het doelpunt kwam de motor van AA Gent echt op gang. In een aantrekkelijke partij kwamen er nog kansen via Bruno, Hjulsager en Tissoudali. Valerenga stond erbij en keer er naar. Ze konden niet direct nog een vuist maken en vlak voor rust stond zo de verdiende 2-0 op het bord.

Wederom Hjulsager aan de bal op rechts en deze zette voor naar Tissoudali die met een schot vanaf het strafschoppunt goed afwerkte. Eerst werd het doelpunt nog afgekeurd vanwege buitenspel maar na overleg tussen scheidsrechter en de lijnrechter krijgt Tissoudali hem toch achter zijn naam.

2de helft

AA Gent ging op hetzelfde elan verder als in de eerste wedstrijdhelft. Het hield de bal in de ploeg en koos resoluut voor de aanval. Nieuwkomer Hjulsager toonde zich direct aan het Gentse publiek met een aantal goede voorzetten maar zowel Bruno als Tissoudali konden niet afwerken.

Gelukkig kan AA Gent altijd rekenen op zijn kapitein, Vadis Odjidja. Een afvallende bal kwam bij hem en hij trapte wondermooi in de bovenhoek. Zo stond het na 57 minuten al 3-0 voor de Gentenaars.

De nieuwe regels van de UEFA zijn nog niet bij alle scheidsrechters terechtgekomen. Want niet elke bal op de hand is standaard penalty maar wel voor de Kroatische scheidsrechter. Zo gaat Bruno achter de bal staan maar in zijn aanloop onderbreekt de scheidsrechter dit. Er lag namelijk nog een speler van Valerenga op de grond die eerst zijn verzorging moest krijgen aan de zijlijn. Zo kwam er een tweede poging voor de nieuwe spits maar hij trapte ver over het doel van de Noorse doelman.

Nadien verwaterde de partij. Valerenga kon geen vuist maken en AA Gent wist dat de buit binnen was. Toch was er één iemand nog niet klaar met de tegenstander. Yonas Malede, die ingevallen was, kreeg de bal in de grote rechthoek en werkte vlot af. Zo maakte de Israëliër er 4-0 van.

Zo wint AA Gent gemakkelijk met 4-0 en staat zo met één been in de volgende ronde van de Conference League