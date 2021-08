Anderlecht ontvangt Laçi in overbodige terugwedstrijd in de Conference League

Anderlecht speelt vanavond de terugwedstrijd in de voorlaatste voorronde van de Conference League tegen Laçi. De heenwedstrijd won paars-wit met 0-3 en zo is deze wedstrijd eigenlijk overbodig.

Vandaag ontvangt Anderlecht het Albanese Laçi in het Lotto Park. Vorige week gingen de Brusselaars er 0-3 winnen en daardoor staan ze al met anderhalf been in de laatste voorronde van de Conference League. Lior Refaelov gaf op het veld van de Albanezen twee assists (op Hannes Delcroix en Wesley Hoedt) en maakte ook zelf nog een doelpunt.

Geen Zirkzee

Er is geen sprake van verrassingen in de selectie van Vincent Kompany. De afwezigheid van Joshua Zirkzee is ook niet wonderbaarlijk. De jonge Nederlandse spits liep een kleine blessure op in zijn dijbeen. Hij traint wel al mee met de groep, maar Kompany wil geen onnodige risico's nemen, zeker in een wedstrijd die er eigenlijk niet meer toe doet. De kans is dus groot dat de eerste doelpuntenmaker van tegen Seraing, Isaac Kiesse Thelin, vandaag in de spits staat.

Kompany hamert er wel op dat hij ook deze wedstrijd wil winnen. "We zijn naar Albanië getrokken om een goed resultaat te halen en daar zijn we in geslaagd. Dat willen we gewoon opnieuw doen. We hebben een druk programma, maar dat neemt niet weg dat we er alles aan moeten doen om deze wedstrijd te winnen", vertelde hij op de persconferentie.

Op de babbel met de pers werd Kompany vergezeld van Zweeds international Kristoffer Olsson. "Ik heb zin om alle matchen te spelen. Het is natuurlijk de coach die beslist over de opstelling, maar ik ben gekomen om zoveel mogelijk te spelen", legde de nieuwe middenvelder van paars-wit uit. Afsluiten deed hij met de mooie quote: "The only way is up, en daar wil ik deel van uitmaken". Dat zal Vincent Kompany graag gehoord hebben.

Volgende ronde

Aangezien Anderlecht al zo goed als zeker is van de volgende ronde, kan er ook al gekeken worden naar de volgende tegenstander. Dat zou het Nederlandse Vitesse of het Ierse Dundalk zijn. De heenwedstrijd eindigde op een 2-2 gelijkspel in Nederland. Vandaag zal Vitesse hun rol als favoriet moeten waarmaken in Ierland, maar dat wel zonder onze landgenoot Loïs Openda. De huurling van Club Brugge maakte in de heenwedstrijd de 2-2-gelijkmaker, maar kreeg in de laatste minuten nog een rode kaart. Het wordt dus afwachten wie de Brusselaars zullen treffen in de laatste voorronde van de Conference League.