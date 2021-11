Gent op gelijke hoogte!

90

We krijgen 3 minuten blessuretijd.



90

Ook Samoise krijgt nog een paar minuutjes. We gaan richting de blessuretijd.



88

Slobodan Urosevic

Ivan Obradovic





88

Queensy Menig

Aleksandar Lutovac





87

Krijgen we nog wat? De tijd begint toch stilaan te dringen ...



83

Tissoudali opnieuw! Deze keer de beenveeg van Popovic!



80

Daar is dan toch de gelijkmaker. Lekkere voorzet van Castro-Montes, Tissoudali staat helemaal vrij en kan van dichtbij afwerken.



77

Knokken en blijven knokken. Depoitre en co raken niet door de muur van benen.



77

Bebars Natcho

Milan Smiljanic





74

Het is stilaan van moeten voor Gent. De bezoekers nemen steeds meer hun tijd.



71

Vadis Odjidja

Giorgi Chakvetadze





71

Elisha Owusu

Julien De Sart





71

Roman Bezus

Tarik Tissoudali





70

Drievoudige wissel bij Gent. Vanhaezebrouck wil er nog iets van gaan maken!



69

Plots een kopbal aan de tweede paal en bijna de 0-2, maar ook al afgefloten voor buitenspel blijkbaar.



65



Doelpunt van Slobodan Urosevic





65

Daar is dan toch de 0-1. En hoe! Een pegel van net binnen de grote rechthoek naar de verste hoek en onhoudbaar voor Bolat in de winkelhaak!



62

Het tempo is helemaal ingezakt in deze tweede helft. Wie breekt het open?



60

Uur ver en we blijven verstoken van kansen voorlopig.



56

En aan de overkant is er Castro-Montes op afleggen van Depoitre, maar Popovic pakt!



55

Vijf keer voor een euro met Milos Jojic, maar hij krijgt de bal simpelweg niet binnen.



53

Nog eens een vrije trap van de bezoekers die voor wat gevaar weet te zorgen.



50

Bezus met een schot, maar veel zoden brengt dat niet aan de dijk.



49

Ook in de tweede helft gaat de bal voorlopig goed over en weer. Nog geen kansen weliswaar.



46

De bal rolt opnieuw in Gent!



45

Krijgen we nog iets in deze eerste helft?



42

Nog een paar voorzetten van Gent, maar opnieuw net niet de goede kopbal of de goede richting uit.



38

We kabbelen stilaan richting rust. Een robbertje aan de cornervlag, de voorzet van de bezoekers komt er niet helemaal uit.



34

Schotje van Vadis Odjidja naar de verste paal, Popovic kan uit zijn kooi duwen.



32

Over het halfuur, het spel gaat goed op en neer. Gent is al zeker van Europese overwintering door het gelijkspel tussen Talinn en Famagusta, maar bij winst is er groepswinst en dus een ronde minder.



28

Een vrije trap van Natcho knal tegen de kruising, de herneming wordt heel slecht afgewerkt.



25

Over halfweg de eerste helft, opnieuw een claim voor een strafschop van de thuisploeg, maar veel zoden brengt het niet aan de dijk.



21

Pantic probeert het eens vanop links, maar ook hij raakt niet voorbij Bolat.



17

En nu is er Depoitre die lekker binnenlegt over de doelman, maar er was al gefloten voor een fout.



17

Aan de overkant een schotje van Menig, maar geen groot probleem voor Sinan Bolat.



15

Het is dan toch zover. Castro-Montes trapt heerlijk binnen op aangeven van Odjidja, maar hij wordt afgevlagd en afgefloten voor buitenspel.



11

Tien minuten ver, tot op heden blijven we wel wat op onze honger zitten eigenlijk.



7

Bezus in het straatje, maar buitenspel. Met de hak duwt hij nog een bal in het gezicht van een speler van Partizan, maar dat was echt niet de bedoeling.



4

Castro-Montes met de knal, maar Popovic kan in corner duwen.



1

De bal rolt in Gent!



1

KAA Gent - Partizan Belgrado: 0-0







Vooraf

Gent gaat op zoek naar 12 op 12 in de Conference League met de toch wel verwachte namen.



KAA Gent: Sinan Bolat - Joseph Okumu - Michael Ngadeu - Elisha Owusu - Vadis Odjidja - Roman Bezus - Alessio Castro-Montes - Andreas Hanche-Olsen - Sven Kums - Nurio Fortuna - Laurent Depoitre

Bank: Christopher Operi - Ilombé Mboyo - Giorgi Chakvetadze - Darko Lemajić - Julien De Sart - Adewale Oladoye - Matisse Samoise - Gianni Bruno - Issouf Vakoun Bayo - Bruno Godeau - Davy Roef - Tarik Tissoudali



Partizan Belgrado: Aleksandar Popovič - Nemanja Miletic - Igor Vujačić - Siniša Saničanin - Aleksander Miljkovic - Miloš Jojić - Bebars Natcho - Danilo Pantić - Slobodan Urosevic - Queensy Menig - Ricardo Jorge Pires Gomes

Bank: Milan Smiljanic - Ivan Obradovic - Marko Živković - Aleksandar Lutovac - Lazar Pavlović - Samed Bazdar - Nikola Terzic - Nemanja Jovic - Milovanovic Marko - Bojan Ostojić - Nemanja Stevanović