Ook in de Conference League komen er Belgen in actie. AA Gent kan een geweldige zaak doen met oog op Europese overwintering.

Na de zege vorige speeldag op bezoek bij Partizan Belgrado is het bijna in kannen en kruiken voor de Buffalo's.

"We willen nu al zeker zijn van groepswinst", was Hein Vanhaezebrouck vooraf duidelijk. Bij een nieuwe overwinning van de Gentenaars tegen Partizan is dat een zekerheid.

In de selectie van de Buffalo's geen grote verrassingen en dus lijkt het alle hens aan dek. Benieuwd hoeveel fans deze keer de weg naar de Ghelamco Arena vinden op een donderdag om 18.45 uur.

De thuisploeg is favoriet, de bezoekers kunnen vier keer je inzet opleveren. Doe er je voordeel mee via BetFIRST.